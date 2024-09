Ratgeber Nimmt mein Ehering Schaden am Desinfektionsmittel? Seit gut einem halben Jahr desinfizieren wir uns nun mehrmals täglich die Hände mit Desinfektionsmitteln. Und ich, frisch verheiratet, frage mich jeweils: Wie schädlich ist das für meinen schönen und neuwertigen Ehering? Sollte ich diesen beim Desinfizieren besser abnehmen oder kann ich ihn unbesorgt am Finger lassen?

Die neue Händehygiene ist bereits zur Selbstverständlichkeit geworden, und wir bedienen uns an den zahlreich zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel-Dispensern, ohne lange zu überlegen. Was diverse Studien betreffend Hautverträglichkeit beim grosszügigen Einsatz dieser Substanzen ergaben, wurde und wird in den Medien laufend transparent veröffentlicht.

Doris Pfyl Luzerner Zeitung

Über das Thema Schmuck in Verbindung mit Desinfektionsmitteln jedoch, ist kaum etwas bekannt. Also habe ich mich persönlich schlau gemacht und mit diversen Fachleuten gesprochen.

Ich gehe davon aus, dass Ihr Ehering einen hohen Goldanteil besitzt. Denn je hochkarätiger die Legierung, desto unempfindlicher ist ein Schmuckstück. Zum Beispiel: 18 Karat also 750er Gold verhält sich sehr «resistent» und benötigt wenig Pflege.

Natürlich wird jeder vielgetragene Ring irgendwann matter. Verschiedene Substanzen wie beispielsweise Putzmittel, Chlor und Salzwasser setzen auch hohen Legierungen irgendwann zu. Sie zerstören aber das Metall nicht, und ein regelmässiges Reinigen bringt es wieder in Schuss. Das Säubern von Goldschmuck ist recht unproblematisch und kann sehr gut daheim gemacht werden. Besonders effizient ist das Resultat, wenn der Schmuck nach einem zarten Seifenbad mit einem Wolltuch oder Hirschleder poliert wird. Nichtsdestotrotz macht es aber Sinn, oft getragenen Schmuck alle ein bis zwei Jahre beim Profi im Juweliergeschäft reinigen zu lassen.

Empfindliche Perlen

Eine regelmässige Kontrolle beim Juwelier ist vor allem bei Ringen angesagt, die mit Steinen bestückt sind. Allerdings kann Desinfektionsmittel den sehr harten Steinen wie Diamanten und Brillanten nichts anhaben. Lediglich zu kleinen Farbveränderungen könnte es kommen. Die verschwinden aber beim Reinigen wieder. Nicht so problemlos verhält es sich mit Schmuck in niedrigkarätigen Legierungen wie zum Beispiel 8 Karat, also 333er Gold.

Dieses Gold enthält einen grösseren Anteil an Fremdmetallen, ist deshalb empfindlicher und nimmt in Zusammentreffen mit aggressiven Substanzen eher Schaden. Es macht also Sinn, solche Schmuckstücke nicht mit Desinfektionsmitteln in Berührung zu bringen. Auch Silberschmuck reagiert negativ auf Kosmetika und läuft schnell an. Es wird deshalb ebenfalls empfohlen, Silberringe beim Desinfizieren auszuziehen.

Ganz besonders in Gefahr sind poröse Steine oder Perlen. Sie sollten auf keinen Fall in Kontakt mit Desinfektionsmitteln kommen, weil sie matt sind und somit nachhaltig beschädigt werden könnten. So auch Smaragde, Bernsteine oder Opale. Bei längerem Kontakt mit alkoholhaltigen Flüssigkeiten verlieren sie möglicherweise an Helligkeit und Brillanz.