Darf ich meine berufliche Email-Adresse für private Zwecke verwenden?

Ratgeber

Leiste ich in Jogginghosen im Homeoffice weniger?

Ich (m/47) arbeite seit dem Corona-bedingten Lockdown im Homeoffice und möchte das auch künftig zwei Tage in der Woche tun. Nun las ich, man solle auch am Schreibtisch daheim korrekte Kleidung tragen – das erhöhe die Leistung. Ich bin aber der Ansicht, in Jogginghosen genauso produktiv zu sein. Wie sehen Sie das?