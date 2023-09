Ratgeber Ich war längere Zeit krank: Darf mein Ferienguthaben gekürzt werden? Ich (w., 53) war im vergangenen Jahr während rund 70 Tagen krank. Mein Arbeitgeber hat mir darauf meine 20 Tage Ferien gekürzt. Im Februar dieses Jahres feiere ich mein zehnjähriges Arbeitsjubiläum in diesem Betrieb und war vorher noch nie krank. Darf mein Arbeitgeber mir die Ferien kürzen?

Die Ferien dienen der Erholung von der Arbeit und wachsen im Verhältnis zur geleisteten Arbeit an. Bei einem jährlichen Ferienanspruch von 20 Tagen erarbeiten Sie sich monatlich 1,67 Tage Ferien. Umgekehrt bedeutet dies, dass der Ferienanspruch grundsätzlich nicht anwächst, wenn nicht gearbeitet wird.

Art. 329b OR schreibt vor, wann der Ferienanspruch nicht anwächst respektive eine Ferienkürzung zulässig ist. Dabei wird unterschieden zwischen vom Arbeitnehmer verschuldeter Arbeitsverhinderung, unverschuldeter Arbeitsverhinderung und Verhinderung infolge Schwangerschaft.

Unverschuldete Absenz

Eine Krankheit ist eine vom Arbeitnehmer unverschuldete Arbeitsverhinderung. Für solche Arbeitsverhinderungen gilt für den ersten vollen Abwesenheitsmonat eine Schonfrist, d.h., für den ersten Monat Abwesenheit infolge Krankheit ist eine Ferienkürzung ausgeschlossen. Ab dem zweiten vollen Monat Abwesenheit darf eine Ferienkürzung in der Höhe von einem Zwölftel vorgenommen werden (Art. 329b Abs. 2 OR). Angebrochene Monate haben keinen Einfluss auf die Kürzung. Die Arbeitsverhinderung, welche zur Ferienkürzung führt, ist nur an Arbeitstagen möglich. Aus diesem Grund ist für die Berechnung des vollen Abwesenheitsmonats nicht auf den Kalendermonat, sondern auf den Arbeitsmonat abzustellen. Der Arbeitsmonat hat nicht immer gleich viele Arbeitstage, deshalb wird in der Praxis mit durchschnittlich 21,75 Tagen gerechnet. Sobald also die Arbeitsverhinderung 21,75 Tage überschreitet, liegt ein voller Abwesenheitsmonat vor.

Bei der Ferienkürzung wird nicht vorausgesetzt, dass jede einzelne Arbeitsverhinderung mindestens einen vollen Abwesenheitsmonat beträgt. Einzelne Arbeitsverhinderungen pro Berechnungsjahr werden zusammengezählt.

In Ihrem Fall bedeutet dies: Sie waren im Jahr 2020 während rund 70 Tagen krank. Dies entspricht einer Abwesenheit von 3,2 Monaten (70 Tage/21,75 Tage). Für den ersten Monat darf keine Ferienkürzung vorgenommen werden. Folglich durfte Ihr Arbeitgeber Ihnen 2/12 Ihres Ferienanspruches für das Dienstjahr 2020 kürzen. Bei 20 Ferientagen entspricht dies einer Kürzung von 3 ⅓ Tagen (20 x 2/12).

Arbeitsvertrag konsultieren

Falls Sie aber jetzt im neuen Dienstjahr 2021 nochmals krank werden, beginnt die Schonfrist von Neuem zu laufen. Da Sie Ihr Arbeitsverhältnis im Februar angetreten haben, beginnt die neue Schonfrist jeweils im Februar. Konsultieren Sie hier zur Sicherheit noch Ihren Arbeitsvertrag. Es kann durchaus sein, dass darin eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, wonach die Schonfrist jeweils zu Beginn jedes Kalenderjahres neu zu laufen beginnt. Das würde dann bedeuten, dass eine Krankheit im Januar bereits zur Schonfrist vom Jahr 2021 zu zählen ist.