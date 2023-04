Ich (m, 48) arbeite in einem kleinen KMU-Betrieb. Kürzlich haben wir diskutiert, ob allenfalls ein Wechsel der Pensionskasse in eine Sammelstiftung geprüft werden soll. Aktuell ist unsere Firma einer Vollversicherung angeschlossen. Doch was ist überhaupt eine Sammelstiftung?