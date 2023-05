Ratgeber Wir möchten früher in Pension gehen: Doch können wir uns das überhaupt leisten? Wie kann man dies berechnen? Wir (verheiratet 59 und 56) möchten zwei Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter mit dem Arbeiten aufhören und in Pension gehen. Doch können wir uns das überhaupt leisten? Wie kann ich eine Frühpension bis zum Bezug der AHV-Rente mit Alter 65 finanziell überbrücken? Welche andere Möglichkeiten gibt es zudem, um den Arbeitsstress vor dem Pensionsalter zu mindern?

Andreas Büchi.

Wie viel eine Frühpensionierung generell kostet, kann nicht abschliessend beantwortet werden, da die finanzielle Situation der zukünftigen Pensionierten sehr verschieden aussieht. Eine Frühpension muss aber tatsächlich gut überlegt sein und frühzeitig aufgegleist werden, da sich die Einkommens- und Vermögenssituation durch die Pensionierung grundlegend verändert.

Durch die Frühpension fällt das Erwerbseinkommen weg. Auch fällt das Altersguthaben in der Pensionskasse infolge fehlender Sparbeiträge und Zinsen deutlich tiefer aus. Weiter sind Einzahlungen in die Säule 3a Konten/Policen, welche stets attraktive Steuervorteile mit sich bringen und die Steuerlast reduzieren, nicht mehr möglich. Bei einem Rentenbezug aus der Pensionskasse ist zudem der Umwandlungssatz deutlich tiefer, was die Rente zusätzlich zum niedrigeren Kapital erheblich schmälert. Bei einem Kapitalbezug aus der Pensionskasse muss das Guthaben früher bezogen werden, sodass weniger Kapital für die Einkommenssicherstellung zur Verfügung steht.

Überbrückungsrente bei Arbeitgeber oder PK nachfragen

Die Überbrückung bis zum Bezug der ordentlichen AHV-Rente können Sie mit verschiedenen Mitteln finanzieren. Dabei steht ein Vermögensverzehr durch freies Kapital (Bezug von liquiden Mitteln und Wertschriften) oder ein gestaffelter Bezug der Vorsorgegelder Säule 3a im Vordergrund. Prüfen Sie, ob beim Arbeitgeber oder der Pensionskasse eine Überbrückungsrente bezogen werden kann. Die AHV-Rente kann zwar um ein oder zwei Jahre vorbezogen werden, dies hat jedoch eine lebenslange Kürzung zur Folge. Der Rentenbetrag wird um 6,8 % pro Vorbezugsjahr gekürzt. Bis zum ordentlichen Rentenalter müssen jedoch weiter AHV-Beiträge bezahlt werden, die jedoch nicht mehr zur Rentenberechnung berücksichtigt werden.

Ein gezielter, frühzeitiger Vermögensaufbau anhand der jährlichen Sparquote ist daher in den meisten Fällen notwendig. Mit risikogerechten Wertpapieranlagen und einem genügend langen Anlagehorizont werden Sie das Sparziel für die Finanzierung der Frühpension erreichen können. Zudem gilt es, hinsichtlich der nachberuflichen Zeit frühzeitig die aktuelle Wohnsituation und zukünftige Anwartschaften (Erbvorbezüge, Schenkungen) als Ergänzungen zu prüfen und in die persönliche Planung einzuschliessen.

Alternativen zur Frühpensionierung prüfen

Als Alternative zur Frühpension bietet sich eine Teilpension oder Pensenreduktion (Reduktion des Beschäftigungsgrades) an. Bei diesen Varianten profitieren Sie davon, weiterhin einen Lohn zu erhalten, und in der Pensionskasse versichert zu bleiben. Unter Umständen müssen Sie keine AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige ausrichten und dürfen zudem weiterhin Einzahlungen in die steuerbegünstige Säule 3a tätigen.