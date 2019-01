Schimmel: Habe ich ein Recht auf Schadenersatz?

Ratgeber

Wie bringe ich meinen Nagelpilz endlich ganz weg?

Ich (w, 64) habe seit zehn Jahren immer wieder Fussnagelpilz an den beiden grossen Zehen. Ein Mittel (Curanel Amorolfinum) bringt den Pilz zwar zum Verschwinden, aber nach etwa zwei Monaten kommt er von neuem. Warum ist das so? Warum entstehen überhaupt Pilze? Was könnte dauerhaft helfen?