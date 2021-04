Monikas Garten

Zur Person

Aufgewachsen im Tessin und im St.Galler Rheintal, studierte sie nach der Matura, die sie in Trogen AR absolvierte, 1980 Landschaftsarchitektur in den USA. Seit 15 Jahren führt sie ein eigenes Büro ( Website ) in Rehetobel und plant Freiräume für private Kunden und die öffentliche Hand. Die Wirkung von Freiräumen auf den Menschen fasziniert sie immer wieder – sei dies im urbanen oder eher im ländlichen Umfeld. «Eine kostbare Resource, mit der es sorgfältig umzugehen gilt.» Deshalb liegt ihr die Beziehung zwischen Mensch und Natur besonders am Herzen. Monika Pearson engagiert sich im Heimatschutz und war bis vor kurzem im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur. In Ihrer Freizeit legt die Landschaftsarchitektin gerne in ihrem eigenen Garten Hand an. Ein Hobby, das sie seit ihrer Kindheit betreibt – Ihr Garten ist ihr Labor, endloses Lernfeld und vor allem ein Ort voller Schönheiten, die es immer wieder zu entdecken gibt. Das ist Nahrung für Herz und Seele.