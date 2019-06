Ungerechtfertigte Betreibung – was kann ich tun?

Ratgeber

Burn-out: Wie soll man sich als Kollege verhalten?

Wir sorgen uns um einen guten Kollegen (39), der offenbar an einem Burn-out leidet und seit zwei Wochen krank geschrieben ist. Auf mich wirkt er «abgelöscht». Im Freundeskreis fragen wir uns, wie man sich in dieser Situation verhalten soll? Soll man das Thema Burn-out ansprechen? Wie kann man am besten helfen?