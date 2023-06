Ratgeber Warum müssen Birnen oft erst noch nachreifen? Ich finde es faszinierend, dass viele Birnen noch unreif gepflückt werden und dann noch (nach-)reifen müssen. Weshalb gilt das so ausgeprägt für Birnen, für Äpfel oder anderes Obst jedoch nicht?

Monika Neidhart.

Dass viele Birnen beim Einkauf noch hart sind, liegt in der Natur der Frucht und den Anforderungen des Handels. Bei den Birnen wird von Erntereife und Genussreife gesprochen. Die meisten Birnen haben ihren optimalen Reifegrad erreicht, wenn sie noch grün und hart sind. So können sie einige Monate in Kühlräumen gelagert werden. Sind die Birnen für den unmittelbaren Konsum bestimmt, also genussreif, können sie einige Tage länger am Baum verbleiben. So werden sie weicher und ihre gelbe Grundfarbe beginnt sich zu zeigen.

Die am Baum reif gewordenen Früchte können nicht gelagert werden und müssen unmittelbar konsumiert werden. Wenn die Birne zu lange am Baum hängen bleibt, wird sie sehr druckempfindlich. Durch den Transport und die Dauer bis zur Konsumation kann sie verderben.

Obst lässt sich bezüglich seines Verhaltens nach der Ernte in klimakterische und in nicht klimakterische Früchte einteilen. In welche Gruppe eine Frucht gehört, hängt vom Erntezeitpunkt und dem Atmungsverhalten ab. Steigt der CO2-Ausstoss nach Beginn des Reifungsprozesses an, reifen Früchte auch nach der Ernte weiter. Wichtig ist, den richtigen Erntezeitpunkt, also die Pflückreife, zu kennen, damit diese Reifung passiert. Zu dieser Gruppe Früchte gehören beispielsweise Aprikosen, Mangos, Bananen, Pfirsiche und auch die Birnen. Erst während der Lagerung entwickeln sich diese Früchte dank des Reifegases Ethylen bis zur Genussreife. (Das wird sichtbar, wenn etwa Bananen, die neben Äpfeln liegen, schnell reifen und braun werden.)

Der klimakterische Reifeprozess läuft auch beim Apfel ab. Allerdings viel langsamer als es bei der Birne der Fall ist. Der einmal begonnene Reifeprozess kann innerhalb von vier bis 14 Tagen zu einer butterweichen Birne führen. Der Reifeprozess kann nicht mehr aufgehalten werden. Die Frucht muss nun gegessen oder verarbeitet werden.

Weit vorne: Wallis, Thurgau

In der Schweiz sind rund 600 Birnensorten bekannt. Einige werden nur regional kultiviert, wie die Freiburger Büschelibirne oder Poire à botzi AOP, die nicht roh gegessen, sondern für das traditionelle Chilbimenü heiss eingefüllt wird. Den Hauptanteil machen Kaiser-Alexander-Birnen aus, gefolgt von Williams, Conférence, Gute Luise und, weniger bekannt, Celina.

Im Wallis und im Thurgau stehen mit Abstand am meisten Birnenbäume. Zahlen zur Aufteilung in Hochstamm und Niederstamm werden keine erhoben. Die Niederstamm-Kulturen sind grossmehrheitlich für das Tafelobst bestimmt, Hochstammbäume ausschliesslich für Mostobst.

Viele Birnen werden zu Saft

Rund die Hälfte der Schweizer Birnen wird zu Saft, zu Destillaten oder zu Trockenfrüchten verarbeitet. Je nach Witterungsverlauf ist der Selbstversorgungsgrad mit Birnen sehr unterschiedlich. Gemäss den Angaben des Schweizer Obstverbandes betrug der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz im Jahre 2017 46.7 Prozent, im Jahre 2020 hingegen 70 Prozent.