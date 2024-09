Ratgeber Was ist eigentlich ein «stummer» Herzinfarkt? Eine Bekannte (76) von mir hat erzählt, sie habe einen «stummen» Herzinfarkt erlitten. Ich hörte diesen Begriff nicht zum ersten Mal, kann mir aber darunter nichts Genaues vorstellen. Gibt es das wirklich?

Bei einem Herzinfarkt kommt es zu einem Verschluss eines der drei Blutgefässe, welche den Herzmuskel mit Blut und damit Sauerstoff versorgen. An der Verschlussstelle besteht meist bereits eine Vorschädigung durch Cholesterinablagerungen (Plaques).

PD Dr. med. Georg Fröhlich

Kommt es dann zu kleinen Rissen an einer solchen Plaque, etwa durch hohen Blutdruck, so kann sich spontan ein Blutgerinnsel ausbilden, welches zum Infarkt führt. Klassische Symptome sind dann oft stärkste dumpfe Brustschmerzen, eventuell mit Ausstrahlung in Kiefer, Arm und/oder Rücken. Diese Symptome führen zumeist zu einer Alarmierung des Notfalldienstes. Das ist sehr wichtig, denn rasche Hilfe ist entscheidend für die Prognose.

Nach einem Gefässverschluss sterben bereits nach zirka 5 Minuten die ersten Herzmuskelzellen irreversibel ab, nach 12 bis 24 Stunden ist der Schaden maximal. Es bildet sich eine Narbe aus, die «Motorleistung» des Herzens kann dadurch abnehmen.

Vor allem bei Diabetikern, Frauen und Patienten in fortgeschrittenem Lebensalter (über 75) finden sich häufig aber sehr untypische Präsentationen bei einem Herzinfarkt. Besonders der Diabetes führt zu einer Schädigung der sensiblen Nerven, mit folglich reduziertem Schmerzempfinden. Dies erschwert die Diagnose und verzögert häufig die Therapie.

Beschwerden können auch ganz ausbleiben

Bei den oben genannten Patientengruppen finden sich dann oft nur ein «Völlegefühl» im Oberbauch mit einem Leistungsknick und vermehrte Luftnot. Kommt es zu einem kontinuierlichen sehr langsamen Verschluss durch wachsende Plaques, so können Beschwerden auch ganz ausbleiben. Der Körper hat dann Zeit, kleine Blutgefässe um die Verschlussstelle herum auszubilden, welche den Verlust des grossen Herzgefässes dann notdürftig kompensieren. In den erwähnten Fällen spricht man von einem «stummen» Infarkt, wobei das eher ein Laienbegriff ist, und die Grenzen sind fliessend.

Ein akuter Herzinfarkt kann sehr rasch mit einem EKG und einem Bluttest (Troponinwert) diagnostiziert werden. Bei einem «stumm» abgelaufenen Infarkt kann ein Herzultraschall eine eingeschränkte Pumpleistung zeigen und eine Magnetresonanztomografie eine Vernarbung am Herzmuskel darstellen.

Die definitive Abklärung erfolgt bei allen Herzinfarkt-Verdachtsfällen mittels Herzkatheteruntersuchung. Dabei wird in Lokalanästhesie ein kleiner Schlauch (Katheter) vom rechten Handgelenk aus (Radial-Arterie) zum Herz vorgeschoben und Kontrastmittel direkt in die Herzblutgefässe injiziert. Stellt sich dabei ein Verschluss dar, so kann eine Wiedereröffnung mit einem kleinen Ballon erfolgen. Damit die Stelle offen bleibt, wird ein Stent (gitterförmige Gefässstütze) implantiert. Das Verfahren ist minimal-invasiv und kann sehr schonend durchgeführt werden.

Ist ein Gefäss bereits länger verschlossen und hat sich bereits eine grosse Narbe ausgebildet, lohnt sich eine Eröffnung des Gefässes aber nicht, da der Schaden am Herzmuskel nicht mehr korrigiert werden kann.