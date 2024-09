Ratgeber Was um alles in der Welt ist ein «Brühstück»? Kürzlich wollte ich erstmals ein Dinkelbrot backen. Im Rezept verstand ich jedoch das Wort «Brühstück» nicht. Was ist das? Wozu braucht es das? Und kann ich Dinkel- und normales Mehl miteinander austauschen?

Den Begriff «Brühstück» findet man in besonders in Brotbackrezepten, die Mehle aus Dinkel, Emmer oder Einkorn verwenden. Ein «Brühstück» ist eine Variante des Vorteiges, die auch professionelle Bäcker gerne bei Dinkelgebäcken einsetzen, um die Frischhaltung auf natürliche Weise zu optimieren.

Mit einem Brühstück gemacht, wirken die Gebäcke viel saftiger und bleiben länger frisch. Ohne Brühstück können Dinkelgebäcke schnell etwas altbacken wirken und werden rasch bröselig. Das Gebäck wird zudem mit Brühstück etwas luftiger.

Einfache Herstellung

Die Herstellung eines Brühstücks ist nicht schwer. Es braucht jedoch einen Vorlauf von rund 12 Stunden, bis man zum eigentlichen Kneten des Brotteiges kommt. Dabei wird rund 20 % vom Gesamtmehlanteil mit 1,5 bis 2- facher Wassermenge überbrüht. Wichtig dabei ist, dass das Wasser kochend heiss ist und nicht nur heiss aus dem Wasserhahn kommt. Mehl und Wasser sofort gut mit einer Kelle oder mit dem Knethaken der Maschine vermischen, bis ein dicker Brei entsteht. Zugedeckt erkalten lassen. Im Kühlschrank rund 12 Stunden ruhen lassen.

Bei der Fertigstellung des Brotes kann die restliche Rezeptur belassen werden. Die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischen. Das Brühstück mit der Flüssigkeit und der aufgelösten Hefe beigeben. Die Wassermenge für den Hauptteig richtet sich nach der Mehlmenge, welche man dabei zugibt. Das kann von Mehltype zu Mehltype variieren (Faustregel: je mehr Vollkornanteil, desto höher ist der Flüssigkeitsbedarf). Den Teig kneten, aufgehen lassen, formen und backen.

Schnelles Austrocknen ade

Ein Brühstück kann theoretisch bei allen Brotteigen gemacht werden. Allerdings macht es bei Weizen- und Roggenmehlen weniger Sinn. Bei diesen Getreidearten ist die Frischhaltung von Natur aus besser gegeben. Die Stärke der Mehle macht den Unterschied der Behandlung aus. Die Hauptbestandteile von pflanzlicher Stärke sind Amylose und Amylopektin. Amylose hat die Eigenschaft, sich nach dem Backen relativ rasch wieder in die Ursprungsform zurück zu kristallisieren. Dadurch wirkt das Gebäck altbacken. Dinkelstärke enthält mehr Amylose als Weizen. Um dem schnellen Austrocknen entgegenzuwirken, kann gerade ein Brühstück helfen.

Durch das Übergiessen und Mischen von Mehl mit kochendem Wasser platzen die Stärkekörner auf. Sie können nun mehr Wasser aufnehmen und speichern. So entsteht schliesslich eine Krume mit mehr Feuchtigkeit. Auch die Struktur und die Plastizität von Dinkelbrot wird verbessert. Das Dinkelbrot bleibt besser in Form und geht weniger in die Breite als ohne Brühstück.

Ansonsten kann man problemlos Weizen- und Dinkelmehl in den Rezepten austauschen. Es geht auch ohne Brühstück mit den erwähnten kleinen «Einbussen». Achten Sie darauf, dass der Teig dann sicher auf der feuchten Seite ist. Das Brot eventuell in einer Cake- oder anderen Backform backen.