Ratgeber Was versteht man unter dem Begriff rPET? In Werbungen hört man und liest man zunehmend von rPET? Was bedeutet rPET? Ist hier die Rede von zu 100 Prozent recycelten PET-Flaschen? Und wäre Glas nicht die ökologischere Variante?

Um zu entscheiden, was ökologisch besser ist, ein paar Grundsätze vorneweg: Mehrweg- sind Einwegflaschen vorzuziehen. Bei Einwegverpackungen gilt in der Regel, dass die leichtere Verpackung die bessere ist. Sie braucht weniger Rohstoffe für die Herstellung und beim Transport weniger Energie. Bei Einwegflaschen schneidet PET am besten ab. Glasflaschen werden erst dann umweltfreundlicher, wenn sie mehrfach gereinigt und gefüllt werden. Entscheidend ist also die gute Wahl als auch die richtige Deponierung der leeren Verpackung.

In der Schweiz stehen über 60000 Sammelstellen für PET zur Verfügung. Viele davon in öffentlich zugänglichen Orten wie Bahnhöfen oder Freizeitanlagen. Erst wenn PET-Flaschen in diesen blau-gelb gezeichneten Behältern deponiert werden, können sie auch dem Recycling zugeführt werden.

In diese Sammlung sollen nur PET-Trinkflaschen geworfen werden. Andere Produkte aus PET wie Flaschen für Öl, Essig, Putzmittel, Schalen, Folien, aber auch Taschen aus PET gehören indes in den Kunststoffsammelsack oder in den Hauskehricht. Sie können Fremdstoffe enthalten wie Beschichtungen aus anderen Kunststoffen oder auch Restflüssigkeiten.

Sehr wichtige Trennung

Diese Trennung ist wichtig, den für das Recycling von PET zu neuen Trinkflaschen sind die Anforderungen an die Lebensmittelhygiene vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) sehr hoch. Die Rückgabe ist kostenlos, weil beim Kauf des Getränks ein vorgezogener Recyclingbeitrag einberechnet ist.

Nur rezykliertes PET (=rPET), das aus separat gesammelten PET-Getränkeflaschen hergestellt wird, darf für neue Flaschen verwendet werden. Die Flaschen werden etwas schwerer. Dennoch ist der Fussabdruck einer rPET aus 100 % Rezyklat um 3/4 kleiner im Vergleich zu einer PET-Flasche aus neuem Material. Der Hauptgrund liegt in der Herstellung des Granulates aus bestehendem PET, weil fossile Rohstoffe und Kohlenstoffdioxid eingespart werden.

Eine einheitliche Benennung für Flaschen aus rezykliertem Material gibt es im Moment nicht. Der Verein PET-Recycling Schweiz, der im Auftrag der Getränkehersteller, der Importeure und des Handels die Sammlung und das Recycling der PET-Flaschen macht, stellt im Moment rPET-Flaschen mit einem Gehalt von 50 bis 60 % aufbereitetem Granulat her. Dadurch können sie eine hohe Qualität garantieren.

Auch rPET aus Ausland

Solche Flaschen sind nach ihren Angaben optisch und technisch praktisch gleichwertig zu neuem PET. Diverse Getränkehersteller kaufen auch rPET aus dem Ausland ein. So ist es möglich, dass Flaschen mit 100 % rPET zu kaufen sind. Flaschen mit bis zu 100 % wiederverwendetem PET können wieder der PET-Sammlung zugeführt werden. Wie viele Male aus rezykliertem PET wieder neue Flaschen entstehen, ist laut dem Verein noch offen. Erfahrungswerte fehlen noch.