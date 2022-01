Weihnachten Verbrennen verboten: Wohin mit dem alten Christbaum? Sobald die Äste dürr sind, sollten die Kerzen auf dem Christbaum nicht mehr angezündet werden. Stattdessen ist es Zeit, ihn zu entsorgen - oder einen zweiten Verwendungszweck zu finden, etwa in der Badewanne

Ein Christbaum wird auf die Sammelstelle geworfen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Wer es jetzt noch wagt, die Kerzen an seinem Christbaum nochmals anzuzünden, handelt im schlimmsten Fall grob fahrlässig. Feuerwehren können alljährlich ein Liedchen von in Flammen aufgegangenen, halbdürren Christbäumen singen. Deshalb gilt: Sobald die Nadeln am Christbaum dürr sind, sollte man ihn aus der guten Stube entfernen. Doch was tun mit dem gerade noch so strahlenden Tännchen?

Einfach an die Strasse stellen

Weihnachtsbäume können der Grüngutabfuhr mitgegeben, an der Gemeindesammelstelle abgegeben oder über die Kehrichtabfuhr entsorgt werden. Der Abfallkalender der Gemeinde informiert über die Art der Entsorgung, Entsorgungstermine, Entsorgungsstellen und über allfällige Spezialsammlungen.

Christbäume, die kleiner sind als zwei Meter, können ganz mitgegeben werden. Grössere sollten halbiert werden. Für alle Entsorgungsmöglichkeiten ausser der Kehrichtverbrennung ist es wichtig, dass sämtlicher Christbaumschmuck entfernt wird. Kugeln, Kerzenhalter, Engelshaar und Lametta haben jetzt nichts mehr am Baum verloren. Nur so kann verhindert werden, dass Schadstoffe in die Umwelt gelangen.

Verbrennen verboten

Den alten Weihnachtsbaum niemals im Wald abwerfen, er gilt als Haushaltsabfall; ihn in der Natur zu entsorgen ist genauso verboten wie ihn im Garten zu verbrennen.

Eine Ausnahme gibt es: Falls Sie Besitzerin eines Kaminofens sind, können Sie den Weihnachtsbaum als Brennholz verwenden. Haben Sie den Baum in ofengerechte Holzstücke zersägt, müssen diese jedoch noch einige Zeit trocken lagern. Denn zu feuchtes Holz qualmt und verrusst damit den Ofen.

Ab in den Garten damit

Sofern die Tannenäste noch einige Nadeln tragen, können diese im Winter als schützende Abdeckung für Beete weiter dienen. Legen Sie dazu die Zweige in mehreren Lagen flach ins Beet, um austreibende Blumenzwiebeln und Stauden zu vor dem Frost zu schützen. Wer die Arbeit nicht scheut, kann seinem Garten Gutes tun, indem er oder sie zur Gartenschere greift und Zweige des alten Weihnachtsbaums in etwa vier Zentimeter lange Stücke schnippelt und als Mulch in den Beeten verteilt. Eine Lage Mulch schützt vor Kälte, hält die Feuchtigkeit im Boden, gibt ihm neue Nährstoffe und hält Unkraut ab. Sollte Ihnen dies zu mühselig sein, können Sie ein entsprechendes Häckselgerät auch im Baumarkt ausleihen – oder Sie haben längst eines in der Garage stehen. Auch auf der Grüngutstelle der Gemeinde werden die Christbäume gehäckselt, mit frischem Grüngut vermischt und gelagert.

In den Tierpark bringen

Es ist ein urbaner Mythos, dass die Elefanten im Zoo die von der Müllabfuhr eingesammelten Weihnachtsbäume fressen. Manche Tiergehege oder Reiterhöfe nehmen die alten Bäume aber gerne. Einfach mal nachfragen, ob Bedarf besteht. Geeignet sind in der Regel einheimische Fichten und Tannen. Die Nordmanntanne sollte dagegen nicht an Pferde verfüttert werden.

Mit den Nadeln baden

Sollte der Tannenbaum noch gut im Saft sein, lässt sich aus seinen Nadeln recht einfach ein duftender Badezusatz herstellen. Die ätherischen Öle der Nadeln wirken schleimlösend und entspannend. Für ein Vollbad benötigen Sie ungefähr 100 g Kiefern- oder Fichtennadeln. Kochen Sie die Nadeln mindestens zehn Minuten in Wasser auf und giessen Sie den fertigen Sud durch ein Sieb ins Badewasser. Und für kleine Räucherrituale eignen sich die Nadeln auch ganz gut.Verglichen mit seiner langen Vorgeschichte ist die eigentliche Bestimmung eines Christbaums von ausserordentlich kurzer Dauer. Nur ein paar Tage nach dem frohen Fest, spätestens jedoch wenn die ersten Nadeln fallen, ist die Zeit gekommen, um sich vom geschmückten Baum zu trennen.