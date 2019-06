Wen sollen wir als Willensvollstrecker einsetzen?

Ratgeber

Sind «Herr» und «Frau» bei der Anschrift veraltet?

Schreibt man heutzutage beim Adressaten auf dem Briefcouvert nur noch Vor- und Nachname, oder braucht es das «Herr/Frau» immer noch? Und wenn der Brief an mehrere Adressaten gerichtet ist («Herr und Frau» oder eben «Frau und Herr»)? Und bei Listen (zum Beispiel Teilnehmerlisten)? Was ist korrekt und respektvoll?