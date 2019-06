Ratgeber

Weshalb bin ich neuerdings dauernd verstopft?

Ich (w, 62) leide in letzter Zeit an Verstopfung und kann höchstens jeden zweiten Tag aufs WC. Ich fühle mich zwar gut, mache mir aber etwas Sorgen. Woran könnte meine Verstopfung liegen? Was kann ich tun?