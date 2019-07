Wie kann ich den Wert einer Immobilie schätzen?

Ratgeber

Mein Freund will ohne mich in die Ferien

Ich (w, 23) habe seit drei Jahren einen Freund. Neulich hat er mir gesagt, dass er gerne einmal eine Woche ohne mich in die Ferien reisen möchte. Ich würde ihm das gerne zugestehen, habe aber Angst, er könnte sich in dieser Zeit in eine andere Frau verlieben. Was soll ich nur tun? Ich liebe ihn sehr.