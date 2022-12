Ratgeber Wie überzeuge ich beim Rendezvous im Restaurant? Ich (m, 67) bin neu online auf Partnersuche. Nun habe ich festgestellt, dass bei vielen Frauen ein erstes Treffen im Restaurant beliebt ist. Was Rendezvous in Restaurants betrifft, bin ich allerdings etwas aus der Übung. Wie verhält man sich heutzutage bei einem ersten Stelldichein im Restaurant, beispielsweise, was das Bezahlen betrifft?

Noch heute geht man beim ersten Rendezvous meistens ins Restaurant. Doch was gehört sich bei solch einem Treffen, und wie viel Romantik darf sein? Schon mit der Pünktlichkeit zeigt man, ob man den zu treffenden Menschen wertschätzt. So darf man diesen auf keinen Fall warten lassen. Es könnte sonst passieren, dass er oder sie in eine abwehrende Haltung übergeht. Die Stimmung wäre im Eimer.

Mit einer Verspätung verunsichert man seine Verabredung. Kurz: Unpünktlichkeit ist ein absolutes No-Go beim ersten Treffen. Im Gegensatz zu früher gibt es ja heute SMS oder Whatsapp, wenn der Zug Verspätung hat. Oder man mit dem Auto im Stau steht.

Was bei einem Rendezvous im Restaurant wichtig ist und zur Romantik gehört, ist zwingend ein grosszügiger Abstand zum nächsten Tisch. Das darf beim Reservieren gewünscht werden. Nur so ist eine gewisse Privatsphäre gesichert. Wichtig für eine erfolgreiche Verabredung sind ein gepflegt gedeckter Tisch und Kerzenschein. Freundliche und zuvorkommende Servicemitarbeiter sowie eine angenehme Lautstärke im Restaurant: Die Wahl des Restaurants spielt also eine sehr wichtige Rolle.

Eine Umfrage ergab, dass über 50 Prozent der Verabredeten beim ersten Treffen niemals ein Fast-Food-Lokal besuchen. Ebenso wenig beliebt sind Gerichte mit Knoblauch und rohen Zwiebeln. Auch eine Suppe als Hauptgang würden 29 Prozent der Befragten nie bei einer Verabredung wählen. Komplizierte Gerichte, deren Verzehr sehr kunstvoll ist, werden ebenfalls gemieden.

Sicherlich schadet das Trinken eines Gläschen Weins während des Treffens nicht. Bleibt jedoch das Gegenüber beim Softdrink, während man selbst mit dem Alkohol nicht spart, beweist das zu wenig Einfühlungsvermögen. Um sein Stelldichein nicht zu vergraulen, empfiehlt es sich, stets auf dessen Getränkewahl zu achten und sich danach zu richten.

Wer bezahlt die Rechnung?

Für 95 Prozent der Restaurantbesucher sind die Tischmanieren des Gegenübers beim ersten gemeinsamen Essen sehr wichtig. Wenn nach dem Essen die Rechnung kommt, sollte der Mann diese bezahlen, und das am besten diskret. Der Knigge macht es sich ganz einfach und bestimmt: Wer zum Treffen eingeladen hat, der zahlt auch. Nur ist das oft nicht so einfach zu sagen, wer denn jetzt eingeladen hat. Eine Verabredung basiert meist auf beiderseitigem Einverständnis.

Und dann kommt noch die Gleichberechtigung hinzu. Als emanzipierte Frau möchte man ja vielleicht auch mal einladen. Alles zu kompliziert? Sicher nicht. Gerade bei einem ersten Rendezvous erkennt man den gesunden Menschenverstand des Gegenübers. Sehr wichtig ist auch der Augenkontakt. Und man darf beim ersten Rendezvous auch ruhig mal rot werden (vor Aufregung). So war es vor 55 Jahren bei meiner Gertrude und mir.