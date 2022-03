Ratgeber Wie vermeide ich es, unnötige Geschenke zu erhalten? Ich bekomme oft Geschenke, die mir nicht gefallen. Als 68-jährige Frau habe ich auch bereits alles, was ich für den Haushalt brauche. Wie reagiere ich hier, ohne jemanden zu verletzen? Ich möchte auch nicht, dass Geld verschwendet wird für mich.

Mit Ihrer Frage sprechen Sie wohl vielen aus dem Herzen. Denn bestimmt hat jede und jeder schon einmal ein Präsent erhalten, das nicht gefällt oder nicht gebraucht wird und so zum Staubfänger wird.

Doris Pfyl Bild: Luzerner Zeitung

Die Angelegenheit ist in der Tat heikel und das Sprichwort «Ehrlich währt am längsten» ist hier nicht wortwörtlich umsetzbar. Der Schenkende könnte sehr verletzt reagieren, wenn sein Präsent kritisiert oder gar abgelehnt wird. Denn es ist davon auszugehen, dass er sich redlich bemüht hat, etwas Passendes zu finden. Ein solcher Aufwand sollte beim Beschenkten erst einmal eine positive Reaktion auslösen und entsprechend gewürdigt werden. Eine Möglichkeit angemessen zu reagieren wäre: «Oh wie lieb. Es rührt mich, dass du dir die Mühe gemacht hast, für mich ein Geschenk zu besorgen.» Im weiteren Verlauf ist es Ihrem Fingerspitzen- und Bauchgefühl überlassen, ob Sie Ihre ehrliche Meinung zum Geschenk äussern wollen. Sie kennen Ihre Bekannten und Freunde und wissen bestimmt, wer enttäuscht und verletzt reagieren könnte und wer offene Aussagen verträgt.

Wenn Sie meinen, dass das durchaus der Fall ist, empfehle ich Ihnen erst einmal die positiven Aspekte ins Feld zu führen, indem Sie die schöne Handarbeit rühmen, die beim Wasserkrug zum Einsatz kam. Sie könnten dann erwähnen, dass Sie bereits gut eingedeckt sind mit Krügen, aber Ihre Nichte noch nicht und sicher sehr Freude daran hätte.

Knigge rät allerdings davon ab, Geschenke, die man selbst erhalten hat, weiter zu verschenken. Und natürlich finde ich es ebenfalls nicht sehr stilvoll, angesammelte Wandergeschenke anderen aufzuhalsen. Aber ich bin der Meinung, dass Dinge weitergereicht werden sollen, die von anderen gebraucht werden können. Also verstosse auch ich gelegentlich gegen diese Kniggeregel, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Verschwendung kann ich nicht ausstehen.

Nun muss es ja aber nicht weiterhin so sein, dass Sie sich gezwungen fühlen, zu schwindeln oder dauernd den Aufwand zu betreiben, Abnehmer für die ungeliebten Dinge zu suchen. Vermeiden Sie solche Situationen in Zukunft, indem Sie bereits im Vorfeld offen kommunizieren, wie Sie es betreffend Geschenken haben möchten. Weisen Sie schon beim Aussprechen einer Einladung darauf hin, dass Sie keine Geschenke wünschen, so im Sinne von: «Ihr und eure Gesellschaft seid die grössten Geschenke für mich. Bringt also nichts mit.»

Konkrete Hinweise geben

Allerdings gibt es Menschen, die können es einfach nicht lassen. Ich zähle mich auch dazu. Die schenken mindestens so gerne, wie sie selbst beschenkt werden und kommen nicht gerne mit leeren Händen. Geben Sie diesen Personen ganz konkrete Hinweise, was Sie sich wünschen. Erwähnen Sie, dass Sie sich zum Beispiel über eine Flasche Wein, eine schöne Handseife, eine Kerze oder ein gerade aktuelles Buch sehr freuen würden. Auch könnten Sie Ihre Gäste bitten, statt eines Geschenks das Dessert mitzubringen. Das würde Ihre Vorbereitungszeit in der Küche verkürzen, was allenfalls auch recht angenehm sein kann.