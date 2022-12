Ratgeber Wie wird mein Braten saftig, ohne zu blutig zu sein? Kürzlich servierte ich Gästen ein Entrecôte (Roastbeef), und zwar am Stück gebraten. Die Gäste hatten sich eine noch leicht blutige Variante gewünscht. Leider lief beim Schneiden auf den Tellern viel rötlicher Saft aus dem Fleisch. Das Fleisch war zwar zart, aber optisch unschön. Wie könnte dieser Spagat besser gelingen?

Exklusiv für Abonnenten

Herbert Huber.

Dass das Fleisch zart war, hat mit der Lagerung zu tun. Rindfleisch sollte mindestens drei bis vier Wochen beim Metzger gelagert werden. Also den Metzger unbedingt danach fragen. Immer kundtun, wie man das Fleisch zubereiten möchte.

Fleisch zu braten, ist eine Wissenschaft für sich. In grossen Hotelküchen ist hier der Chef Rôtisseur zuständig. Der Brater also. Nicht von ungefähr kommt der Spruch: Zum Rôtisseur ist man geboren, Saucier kann man werden. Das Braten von Fleisch ist zum einen Gefühlssache – zum anderen gibt’s Regeln.

Ich brate nach zwei Methoden: Niedergartemperatur und das klassische Braten. Wichtig für den Geschmack des gebratenen Fleisches ist, dass es am Schluss eine Kruste hat. Bei Niedergartemperatur sollte man diese kurz vor dem Servieren noch «aufsetzen». Beim klassischen Braten geschieht dies von Anfang an. Die exakten Vorgänge wie folgt.

Und so geht’s:

Für vier Personen: Man nehme circa 800 Gramm Entrecôte am Stück (Roastbeef), Salz, Pfeffer, Erdnussöl, Butter – eventuell noch Rosmarin und Thymianzweige.

1. Niedergaren für «saignant» (die noch blutige Variante): Das Fleisch gut würzen, gut mit dem Öl einreiben. Bei 70° im Ofen auf eine Kerntemperatur von circa 56° garen. Die Kerntemperaturmesser kann man günstig erwerben. Circa vier Stunden im Ofen garen. Aufsetzen der Kruste: Kurz vor dem Servieren in Öl krustig anbraten und anschliessend in eine Pfanne geben, in der zuvor Rosmarin- und Thymianzweiglein in Butter geschwenkt wurden. (Niedergartemperatur ohne Kruste ist arm an Geschmack und farblos. Viele Köche haben das Fleischbraten entweder nie gelernt oder schlicht vergessen.)

2. Klassisch braten für «saignant»: Das Fleisch gut würzen und in einer Bratpfanne im sehr heissen Öl beidseitig anbraten. Hitze etwas reduzieren, ständig begiessen (arrosieren). Circa eine halbe Stunde Dauer.

Dann für etwa 15 Minuten in den auf 80° vorgewärmten Backofen (mit Umluft) auf einen umgedrehten Teller auf ein Backblech legen. So liegt das Fleisch, falls es noch etwas blutet, nicht direkt im Saft. Ein Rosmarin- und Thymianzweig sind ein passendes Parfüm für das Fleisch. Dem ganzen Procedere sagt man «abstehen lassen».

Dieser Vorgang kann auch bei Einzelstücken (Filet, Entrecôte, Steak, Lammracket) angewendet werden. Den Saft am Schluss unbedingt in den vorbereiteten Jus leeren. Das gibt der Sauce zusätzlich «Körper». Aber auch eine hausgemachte Kräuterbutter oder eine pfiffige Barbecue Sauce passen herrlich.

Tipp: Für «à point» oder «medium» gebratenes Fleisch die Bratzeit etwas verlängern. Und noch etwas: Der rote Saft, der beim Fleisch rausläuft, ist nicht Blut, sondern Muskelfarbstoff (Myoglobin).