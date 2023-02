Reisen Ein Österreicher weiss, wo die besten Schlittel- und Rodelpisten der Schweiz zu finden sind Rolf Majcen Keiner kennt die Schlittelpisten der Alpen besser als Rolf Majcen. Der Österreicher sucht sich für seine Passion die längsten und schönsten Strecken aus – und findet sie vor allem in der Schweiz.

Eigentlich würde es nicht viele Worte brauchen, wenn man bei schönstem Sonnenschein und perfekter Piste auf dem Schlitten die Big Pintenfritz hinunterbraust. Aber Rolf Majcen überbietet sich gerade mit Superlativen, strahlt übers ganze Gesicht. «Absoluter Wahnsinn!», kommentiert er die mit 15 Kilometern längste Schlittelbahn der Welt vom Faulhorn hinunter nach Grindelwald. «Das grösste Erlebnis, das man im Alpenraum unternehmen kann. Und diese Bergwelt, ein absoluter Hoch­genuss!»

Wenn der Österreicher das sagt, muss was dran sein. Er kennt schon bald sämtliche Schlittelpisten im Alpenraum – von den Dolomiten übers Tirol bis ins Berner Oberland. Und mittlerweile kennt man ihn unter dem Namen «Alpenrodler». Alle Fahrten dokumentiert er nämlich mit einem ­Video und stellt diese auf Youtube.

Zum Schlitteln gekommen ist der leidenschaftliche Alpinist und Treppenläufer (seit 20 Jahren eilt er die höchsten Gebäude der Welt hinauf) eher zufällig und auch etwas aus der Not geboren. Er wollte seiner chinesischen Frau unbedingt die Schönheit der Berge zeigen. Da sie nicht Ski fährt, griff er zum Schlitten. Das war 2018. Inzwischen hat es den 57-Jährigen so richtig gepackt. Also besorgte er sich einen Lindauer-Schlitten aus Eschenholz und steckte sich das Ziel, alle längsten und schönsten Schlittelpisten der Alpen abzufahren. Rund 68 Stück und 385 Kilometer hat er bisher gemeistert.

Voller Körpereinsatz und Schneekristalle im Gesicht

Dabei geht es Majcen nicht um den Temporausch, sondern darum, die Landschaft mit allen Sinnen zu erleben. Und er gerät schon wieder ins Schwärmen, wenn er zum Beispiel von der Klewen­alp-Strecke erzählt. «Sie hat ein schönes Gefälle und ist kurvenreich. Und dieser Blick über den Vierwaldstättersee ist grandios.» Oder von den ­Fideriser Heubergen, mit 12 Kilometern eine der längsten Strecken.

«Die Schweizer haben die tollsten Schlittelpisten!»

Schon die Auffahrt mit der Seil- oder Gondelbahn gehört für Majcen zum Erlebnis. «Und wenn ich dann oben stehe, bin ich nur noch demütig, dass ich das erleben darf», sprudelt es weiter aus ihm heraus.

Alpenrodler Rolf Majcen auf dem First. Rolf Majcen

Beim Schlitteln auf zwei Kufen könne man alles noch intensiver erleben, weil man viel näher am Schnee sei als beim Skifahren. «Der Körper nimmt alles auf, die Beschaffenheit des Schnees, manchmal ist er ganz sanft, dann wieder eisig. Und erst die Schneekristalle im Gesicht – einfach wow! Dann bin ich eins mit der Natur!» Es fasziniere ihn, wenn der Körper ­kilometerlang auf dem Schlitten die Feinarbeit des Bremsens, Beschleunigens und Steuerns leiste.

Ein guter Schlitten und Bremskrallen sind Gold wert

Dabei liegen für Rolf Majcen die Berge nicht gleich um die Ecke. Wenn der studierte Jurist und mehrfache Teilnehmer der Patrouille des Glaciers jeweils von der Nähe von Wien aus mit dem Auto losfährt, hat er sich einen genauen Plan für die nächsten Schlittelpisten zurechtgelegt. Dann ist er drei, vier Tage am Stück unterwegs und fährt gleich mehrere Strecken pro Tag ab, wie zum Beispiel im letzten Jahr die Eiger-Grand-Tour in Grindelwald mit fünf Etappen. «Aber nur bei schönem Wetter.»

Meist übernachtet er in seinem Skoda Rapid, den er zu einer Schlafmöglichkeit umgerüstet hat. «Das gibt mehr Authentizität, als einfach im warmen Hotel einzuchecken.» So kann er auch als Erster bei der Bahn sein und als Letzter runterkommen. «Bei untergehender Sonne bekommt das Rodeln noch einmal eine ganz andere Dimension, etwa wenn im Tal unten bereits die ersten Lichter sichtbar werden.» Majcen weiss genau, zu welcher Tageszeit er welche Routen befahren muss: morgens die Osthänge, am Nachmittag die Westhänge. «Eisige Pisten mag ich nicht, weiche sind angenehmer.»

Mittlerweile ist Rolf Majcen so routiniert, dass er auch seine Tipps gerne weitergibt. Das A und O sei ein guter Schlitten, weil man dadurch weniger Aufmerksamkeit fürs Lenken brauche und dafür mehr Zeit für das Betrachten der Landschaft habe. Er rät zudem, sich für die Schuhe Bremskrallen mit kleinen Zacken zu besorgen. Gamaschen seien Gold wert, Handwärmer auch keine schlechte Idee und unbedingt ein Helm, wenn man schnell unterwegs sei. Er gibt auch gerne seine liebsten Schlittelpisten preis ­– in der Auswahl unten finden sich seine absoluten Favoriten in der Schweiz – für jeden Typ, von Anfänger bis Nachtschlittler.

Diesen Winter musste Majcen sich etwas gedulden, weil zu wenig Schnee in den Tälern lag. Aber demnächst geht’s wieder in die Schweiz, diesmal ins Wallis, wo er doch noch ein paar weisse Flecken auf seiner Bucketlist hat. «Lauchernalp und Eggishorn fehlen mir noch.»

Für Familien: Entlang der Rhätischen Bahn

Rhaetische Bahn

Schon die Anfahrt mit der Rhätischen Bahn ist Teil des Erlebnisses. Während man mit dem Zug in Kehrtunnels und über Viadukte nach Preda in den Albula-Alpen hinauffährt, sieht man die Schlittler talwärts sausen. Die Strecke ist kurvenreich und mit schöner Aussicht in die umliegende Bergwelt sowie immer wieder auf den roten Zug, der sich berg- oder talwärts schlängelt. Da die Strecke auf der geschlossenen Passstrasse verläuft, hat sie ein recht angenehmes Gefälle und ist auch für Familien mit Kindern gut geeignet.

Start: Preda

Ziel: Bergün

Länge: 6 Kilometer

Höhenmeter: 440 Meter

Kondition: leicht

Für Anfänger: Entlang des Lauberhorns

Samuel Thomi

Dieser Run ist ideal für Einsteiger, da er vor allem anfangs recht flach verläuft. Auch ein paar Gegensteigungen sind auf dem Weg von der Kleinen Scheidegg nach Wengen zu bewältigen. Der Vorteil: Man bleibt in Bewegung und friert nicht. Immer wieder kreuzt man die Bahn, entweder via Unterführungen oder auch mal über die Gleise. Der Fox Run ist eine gemütliche Strecke mit nur am Schluss ein paar scharfen Kurven, aber trotzdem nicht langweilig, weil er teilweise entlang der berühmten Lauberhornabfahrt führt.

Start: Kleine Scheidegg

Ziel: Wengen

Länge: 6,8 Kilometer

Höhenmeter: 787 Meter

Kondition: leicht

Für Naturliebhaber: Über dem See

Urs Hanhart

Diese Schlitteltour im Ausflugsparadies Klewenalp lohnt sich besonders für Naturliebhaber. Sie hat ein schönes Gefälle, eine gute Länge, romantische Abschnitte durch Waldstücke, ist kurvenreich und gibt vor allem immer wieder wunderschöne Tiefblicke über den Vierwaldstättersee frei. Der Schlittelweg beginnt beim Berggasthof Röthenport und führt zuerst ins liebliche Ängital mit Blick auf den Berg Schwalmis. Nach einer kleinen Gegensteigung fährt man ab Twäregg bis zur Stockhütte und dann weiter ins Tal nach Emmetten.

Start: Klewenalp Röthenport

Ziel: Emmetten

Länge: 9,8 Kilometer

Höhenmeter: 755 Meter

Kondition: leicht

Für Langstreckler: Ohne Gegenverkehr

Marietta Kobald

Eine tolle Abfahrt, die man erst noch ohne Gegenverkehr erleben kann. Morgens zwischen 9 und 13 Uhr fährt man mit dem Kleinbus hinauf zu den Berghäusern Arflina und Heuberg und geniesst erst einmal die eindrückliche Bündner Landschaft. Zwischen 14.30 und 16 Uhr gehört die kurvenreiche Strecke hinunter nach Fideris Dorf dann ganz den Schlittlern. Zugegeben, da braucht es etwas Ausdauer, denn die Strecke ist mit 12 Kilometern eine der längsten in der Schweiz. Aber der Kraftakt lohnt sich allemal.

Start: Fideriser Heuberge

Ziel: Fideris

Länge: 12 Kilometer

Höhenmeter: 1100 Meter

Kondition: mittel

Für Nachtschlittler: Unter dem Nachthimmel

Andre Meier

Schlitteln macht auch bei Dunkelheit viel Spass. In und um Saas-Fee sind diverse Schlittelpisten abends geöffnet (Daten unter www.saas-fee.ch), so etwa die Kreuzboden-Strecke in Saas-Grund oder die Hannig-Strecke in Saas-Fee. Mit der Gondelbahn hinauf und schon kanns losgehen. Mal fährt man lange Geraden und kann Tempo machen, dazwischen aber fordern die scharfen Kurven das Abbremsen. Ein einzigartiges Erlebnis, insbesondere wenn man bei Vollmond unterwegs ist. Die Stirnlampe sollte man dann nicht vergessen.

Start: Hannig

Ziel: Saas-Fee

Länge: 6 Kilometer

Höhenmeter: 500 Meter

Kondition: mittel