Ferien in Korfu

Reisen Korfu: Wo der griechische Traum (wieder) wahr wird Griechenland gehört zu den top Feriendestinationen der Schweizerinnen und Schweizer. Im Gegensatz zu Hotspots wie Mykonos und Santorini geht es auf Korfu gemächlicher und teilweise noch ursprünglich griechisch zu und her. Inmitten einer herrlich biodiversen Natur, die ihresgleichen sucht.

Vom Fischkutter quasi direkt auf den Teller: Hafenszene in Petriti im Südosten Korfus. Bild: rza

Auf den Dorfplatz von Sokraki hat sich schläfrige Ruhe gelegt. Nur das Trillern der Rauchschwalben ist zu hören, die einander durch die Gassen jagen. 14 Uhr, der Mesimeri liegt in der Luft, die Siesta. Erschöpft lassen wir uns auf die Bank vor dem Kafenion Varzas plumpsen. Die Wanderung auf das Bergplateau bot zwar spektakuläre Ausblicke auf schier endlose Oliven- und Zypressenwälder, das albanische Festland und auch auf Korfu-Stadt. Aber diese Hitze! Wirt Dimitri, ein hochgewachsener älterer Mann mit schlohweissem Haar und sonnenverwöhntem Lächeln, versteht sofort. Und stellt uns ungefragt zwei Gläser Wasser hin.

Apero in Sokraki. Bild: Rahel Empl

Nach den ersten gierigen Schlucken winkt er uns hinein. Präsentiert stolz sein Kaffeehaus, das in dem 100-Seelen-Dorf auch als Tante-Emma-Laden fungiert. Selbstgemachte Konfitüren, eingelegte Feigen, Kräutertee und Wein von den umliegenden Rebbergen. Der kommt als Nächstes auf den Tisch, ebenso Bier aus einer korfiotischen Kleinbrauerei. Dimitris Frau stellt noch einen Teller Meze dazu: selbstgemachte Hackbällchen, Oliven, Bergkäse, Tomaten. Das geht aufs Haus. Köstlich.

Und plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe. Dass Touristen aus Helvetia, der Schweiz, hier seien, hat die Runde gemacht. An den Tisch nebenan setzt sich Yiannis, die Plaudertasche des Dorfes, mit ein paar Kumpanen hin und prostet uns zu: «Es finden nicht viele Touristen den Weg hierher, aber die, die einmal hier gewesen sind, kommen immer wieder.» Bei einem solchen Besuch verschiebe man den Mesimeri gerne für ein paar Minuten.

Mit dem Boot zu pittoresken, einsamen Badebuchten

Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir auf Korfu echte Gastfreundschaft erleben. Man findet sie fast überall, sofern man die touristischen Zentren im Norden auslässt. Jede dieser Begegnungen sauge ich auf wie ein Schwamm, pure Nostalgie ist das: Ab Kindheitstagen verbrachte ich die Sommerferien auf Mykonos und lernte die griechische Herzlichkeit lieben. Mit den Jahren verlor die Kykladeninsel jedoch ihre Seele. Tavernen wichen durchgestylten Nachtclubs, der alteingesessene Spezialitätenladen der Modeboutique: Sushi anstelle von Tzatziki, Gucci-Taschen statt griechischer Lederwaren. Die Buchten wurden mit Sonnenliegen und -schirmen zugebaut, der internationale Jetset trieb die Preise ins Absurde. Als ich vor ein paar Jahren 26 Euro für einen Apérol Spritz bezahlen musste und 300 Euro für eine Nacht im schäbigen Hotelzimmer, platzte mir der Kragen. Und mein griechischer Traum gleich mit.

Per Boot kann man in Paleokastritsa einsame Badebuchten ansteuern und bizarre Felsformationen bestaunen. Bild: rza

Gewiss, auch Korfu ist auf Touristen ausgerichtet. Trotzdem weht ein anderer, bescheidenerer Wind. Etwa in Paleokastritsa, einem langgezogenen Küstenort im Nordwesten mit zig pittoresken Badebuchten. Sie erreicht man teilweise nur per Boot, das ohne Führerschein (bis 20 PS) gemietet werden kann. Luxus-Hotelbunker sucht man vergebens, die Individualtouristinnen und -touristen wohnen in günstigen Apartments, essen in Tavernen korfiotische Spezialitäten, etwa Sofrito (Rindfleisch an Knoblauch-Wein-Sauce) oder Bourdeto (Skorpionfisch mit Peperoni), und baden im kristallklaren Wasser. Müllberge wie in Mykonos? Mitnichten. «Wir rezyklieren», betont Maria, unsere Gastgeberin, als wir im Apartmenthaus Rhea einchecken.

Eindrücklich: Monument-Olivenbaum Mitera im Südwesten von Korfu (siehe Karte unten). Er soll an die 2000 Jahre alt sein. Bild: rza

Die Korfioten wissen um die Einzigartigkeit der Natur auf ihrer Insel, die es zu schützen gilt. Die beginnt wenige Schritte hinter Paleokastritsa, wo sich ein üppiger Dschungel der Biodiversität auftut und sich über die ganze Insel erstreckt: Zwischen den allgegenwärtigen Olivenbäumen – es werden sagenhafte vier Millionen wilde als auch kultivierte Exemplare auf der 600 Quadratkilometer grossen Insel gezählt, das älteste im Südwesten soll um die 2000 Jahre alt sein – ranken sich Wicken, Jasmin, Oleander, Farne, Dill, Wandelröschen und Orchideen. Diese Wildblumen und -pflanzen lieben Korfus Mikroklima, kühl und feucht im Winter, heiss und trocken im Sommer. Ein Eldorado für Naturliebhaber, gerade auch für Hobbyornithologen: Rund um die Korission-Lagune im Süden werden über 150 Arten gezählt, etwa Flamingos und Pfeifenten.

Der Olivenbaum und die Venezianer

Die Autorin beim Schwatz mit Dorfbewohnern von Argyrades. Bild: rza

Um diesen Süden machen die meisten Touristen einen Bogen. Weshalb, ist uns schleierhaft. Aber auch irgendwie recht, hier ist es am griechischsten auf der Insel, und hier finden sich, im Gegensatz zum Rest der Insel, endlos lange und nahezu unberührte Sandstrände. Wir wandern in den Dünen, geniessen Fangfrisches direkt am Hafen des Fischerdörfchens Petriti und plaudern mit den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern von Argyrades, unserem Wohnort für ein paar Tage. Und degustieren das vielfach prämierte Olivenöl der Produzentenfamilie Mavroudis, die seit Generationen im Business ist und mehr als 2000 Olivenbäume besitzt.

Yiannis Mavroudis steht kurz davor, in die Fussstapfen seines Vater zu treten. Was man hier bekomme, sei flüssiges Gold, sagt der Agronom und professionelle Olivenölverkoster. Klingt überheblich, aber er hat recht: Es ist von einer Fruchtigkeit, Frische und subtiler Schärfe, wie wir es noch selten gekostet haben. Im dazugehörigen Museum erklärt er bei einer kostenlosen Führung den Produktionsprozess, von der hölzernen Presse aus dem 16. Jahrhundert bis hin zur modernen Zentrifugalmaschine, gibt Einblicke in die Geschichte des Olivenöls auf Korfu.

Nimmt sich Zeit für Führungen: Yiannis Mavroudis vom gleichnamigen Olivenölproduzenten. Bild: rza

Man erfährt, dass es die Venezianer waren, die während ihrer 400 Jahre dauernden Herrschaft ab dem 16. Jahrhundert die Kultivierung des Ölbaumes förderten. Aus purem Selbstnutzen, wurden doch grosse Teile des Ölertrags nach Venedig verschifft. Auch das Holz fand in Italien Verwendung.

In Korfu sollte man unbedingt Kumquats probieren. Bild: rza

Noch heute bieten Shops in Korfu-Stadt allerlei Erzeugnisse aus Olivenholz an, auch Seife aus den Resten der Olivenölproduktion. Und noch heute ist der Einfluss der Venezianer besonders in der Architektur zu spüren und zu sehen. Anstatt weisser Kubushäuser wie etwa auf Santorini reihen sich Herrschaftshäuser in allen Farben aneinander. Das hat bereits Kaiserin Sisi gefallen, deren einstiger Palast, das Achilleion südlich von Korfu-Stadt, noch heute besichtigt werden kann. Die Altstadt von Kerkyra – so wird Korfu-Stadt auch genannt – zählt seit 2007 zum Unesco-Weltkulturerbe. Wunderbar, um tagsüber zu flanieren und zum Beispiel Zwergorangen, genannt Kumquats, zu probieren, die in Europa nur in Korfu angebaut werden, oder in der Nacht in einer coolen Bar sich ein bisschen zu verlieren.

Zurück im Bergdorf Sokraki. Dimitri lässt es sich nicht nehmen, uns zum Abschied einen Kumquat-Likör zu offerieren. Grosszügig trotz der schwierigen Zeiten, die hinter dem Land liegen. So sagt er: «Gastfreundschaft kostet wenig, aber das, was zurückkommt, ist mehr wert als jedes Geld der Welt.»

Mein griechischer Traum geht unverhofft weiter.

jbr