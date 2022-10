Reisen Österreich: Aktive Erholung im Alpenmosaik Das Montafon in Vorarlberg bietet alles auf kleinster Fläche. Wir haben es zu Fuss, per E-Mountainbike und via einen Klettersteig erkundet.

Der Klettersteig im Montafon braucht starke Nerven.

Ein Blatt der Schweizer Landeskarten trägt den Namen Montafon, aber sonst? Diese malerische Region im österreichischen Vorarlberg ist nah und geht doch oft vergessen. Wir erkunden drei Teile mit einiger Muskelkraft.

Im westlich gelegenen Rätikon stellt Künstler Roland Haas entlang der Gauertaler AlpkulTour Skulpturen aus. Wanderern begegnet zum Beispiel der Mythenbaum, dessen Wurzeln in den Himmel ragen. Er soll auf die «Anderswelt» aus den montafoner Sagen hinweisen. Die Informationstafeln sind im Montafoner Dialekt geschrieben, der klingt wie eine Mischung aus österreichisch und bündnerdeutsch. «Z’Tod gförcht ischt oh gstarba!», heisst es bei einer Skulptur zum Thema Naturgefahren. Vieles ist verständlich, teilweise muss etwas erraten werden. Wer dazu keine Lust hat, kann via QR-Code eine Übersetzung aufrufen.

Drei Gebirgszüge auf kleinster Fläche

Alpenmosaik wird die Region des Vorarlbergs genannt, denn ins Montafon-Tal ragen drei Gebirgszüge mit unterschiedlichsten Lebensräumen auf kleinster Fläche. Neben dem Rätikon gehö­ren dazu die hochalpine Silvretta und das verträumte Verwall. In Letzterem leben seltene Tierarten wie Steinadler, Wanderfalke und Uhu.

Wem die Natur zu wenig Aufregung bietet, der kann mit dem E-Mountainbike durchs Silbertal hinaufsurren. Oben muss ein kleines Stück zu Fuss zurückgelegt werden, um zum kleinen Langsee an der Grenze zu Tirol zu gelangen. Der Ausblick zum Patteriol, mit gut dreitausend Metern einer der höchsten Berge des Verwall, lädt zum Verweilen ein. Danach geht die Action los: Die Abfahrt ist nicht schwierig, doch für Mountainbike-Neulinge ­gehört Überwindung dazu. Mit jedem Kilometer wächst das Vertrauen, zugleich die Geschwindigkeit und der Spass.

Schroffe Gebirgslandschaft beim Silvretta-Stausee

Am nächsten Tag geht es ganz nah an die Schweizer Grenze zum Silvretta-Stausee über enge Kurven in die schroffe Gebirgslandschaft. Düster hängen die Wolken. Am Fuss der Staumauer beginnt ein Klettersteig (www.montafon.at), der sich entlang des Damms bis hoch zum See schlängelt. Als Tritte und Griffe sind lokale Steine aus dem Montafon angebracht.

Nach jeweils einem Drittel der Strecke bieten Bänke die Möglichkeit, aus luftigen Höhen ins Tal hinabzuschauen und sich zu sammeln. Nach der zweiten Rast wird das Vertrauen ins Material getestet: Nur von Seilen getragen, schwingen wir uns wie ein Pendel der Mauer entlang. Doch das Zittern hat sich gelohnt und oben angekommen geniessen wir den Ausblick über den See umso mehr.