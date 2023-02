Religion und Teilhabe Gebärdensprache: Gott versteht auch Mimik und Gestik Jetzt ist eine Sammlung von 100 Gebärden aus dem Bereich Religion und Spiritualität erschienen. An dem ökumenischen Projekt haben sich auch die Luzerner Landeskirchen beteiligt.

Das Porta-Projektteam (v. links): Fernanda Vitello, Anita Portmann (zeigt die Gebärde für «Herz»), Yvonne Rihm, Sarah Bütler und Helene Geissbühler (zeigt die Gebärde für «Friede»). Bild: PD / Roberto Conciatori

Integration und Teilhabe erfolgen zu einem wesentlichen Part über Kommunikation und Austausch. Diese beiden Komponenten fallen für diejenigen teils oder ganz weg, welche sich nicht über die Sprache verständigen können – seien es Menschen mit einer geistigen Behinderung oder einer Sinneseinschränkung.

Hier bietet die sogenannte Porta-Reihe der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde «Tanne» wertvolle Hilfe. Es sind respektive waren dies bisher fünf kleine, handliche Büchlein mit einer Sammlung an einfachen Gebärden – Bewegungen mit Armen und Händen sowie Mimik, welche die Verständigung mit Betroffenen im Alltag und somit ihnen die selbst- und mitbestimmende Teilhabe am sozialen Leben erleichtern. Die Gebärden sind so einfach wie möglich und haben die gleiche Bedeutung in der Deutschschweizer Gebärdensprache, mit der gehörlose Menschen kommunizieren.

Porta leitet sich ab aus «Portmann» und «Tanne». Ersteres bezieht sich auf die Autorin, Heilpädagogin Anita Portmann, welche die Gebärdensammlung während ihrer Jahre am Heilpädagogischen Zentrum in Schüpfheim erarbeitet hat. Letzteres auf die erwähnte Stiftung mit Sitz in Langnau am Albis.

Ein weiteres Gebiet ist erschlossen

Nun ist ein sechster Porta-Band erschienen mit einer Sammlung von 100 Gebärden aus dem Gebiet Religion und Spiritualität. Am 27. Januar ist das Buch in Luzern vorgestellt worden. Es ist ein ökumenisches, deutschschweizerisches Projekt, finanziert von Stiftungen, Privatpersonen und Kirchen, darunter auch die Luzerner Landeskirchen. Angestossen hatte es eine ökumenische Gruppe von engagierten Katechetinnen. Zwei Jahre hat ein interkantonales Team von fünf Frauen daran gearbeitet.

Somit ist jetzt auch ein Themengebiet erschlossen, das für Betroffene selbstredend nicht weniger wichtig ist als für Menschen ohne kognitive oder Sinneseinschränkungen. Die Zeichen umfassen einerseits zentrale religiös-konnotierte Begriffe wie Abendmahl, Wunder, Taufe, Konfirmation oder Fastenzeit. Andererseits kommen darin Werte vor, die im Leben zentral sind, wie Hoffnung, Versöhnung oder Vergebung.

Die Porta-Büchlein passen mit ihrem handlichen Format von 14 auf knapp 8cm in jede Tasche. Bild: PD / Roberto Conciatori

Die ausgewählten 100 Gebärden des neuen Bands sind motorisch und visuell einfach gehalten. Zeichnungen erklären jede einzelne Gebärde, Pfeile und Striche geben Hinweise zur Ausführung. Über eine dazugehörige App ist jede Gebärde auch als Video abrufbar.

Nutzen über den Unterricht hinaus

«Gebärden helfen, dass sich Menschen auch trotz Behinderung einbezogen und verstanden fühlen – im Alltag wie auch in der Gemeinschaft», sagt Yvonne Rihm. Sie ist heilpädagogische Katechetin in Willisau, berät im Auftrag der Luzerner Landeskirche die Sonderschulen im Fach Religionsunterricht und gehört der ökumenischen Arbeitsgruppe an, die das neue Porta-Büchlein erarbeitet hat.

Auch Yvonne Rihm selbst «spricht» im Klassenzimmer stets unter Einbezug der Arme und Hände, denn Gebärden seien für sie persönlich eine wichtige Form der Kommunikation, etwa wenn sie biblische Geschichten erzählt oder kleine Rituale durchgeführt werden.

Die Sammlung im neuen Porta-Band reiche jedoch über den Religionsunterricht hinaus, ergänzt Autorin Anita Portmann dazu. So machten es die Gebärden möglich, Worte zu finden, «etwa dann, wenn jemand stirbt oder sich über das Glück des Lebens freut. Das gibt auch Spielraum in der Seelsorge.» Dazu heisst es in der Einleitung von Band 6 entsprechend, dass sich die darin enthaltenen 100 Gebärden neben dem Schulunterricht auch in Pfarreien und Kirchgemeinden sowie bei Gottesdiensten und im Lebensalltag einsetzen liessen.