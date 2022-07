TeleZüri

Reportage Ursi und Christian Weber führen seit 22 Jahren ein Selbstversorger-Hotel in Graubünden Vor über 22 Jahren zogen Ursi und Christian Weber von Zürich nach Trun in Graubünden und eröffneten ihr Selbstversorger-Hotel «Hospezi». Trotz der vielen Arbeit, die ihnen Garten, Hotelbetrieb und Gasthof machen, würde das Ehepaar nie mehr in ihr früheres Stadtleben zurückwollen.

In Trun in Graubünden steht ein ganz spezielles Hotel: das Selbstversorger-Hotel «Hospezi» von Ursi und Christian Weber. Sie führen es bereits seit mehr als 22 Jahren, wie sie gegenüber dem Reportagemagazin «+41» sagen. Bevor sie im Dezember 1999 ihr Leben als Selbstversorger im Bündnerland starteten, lebten die beiden in der Stadt Zürich.

Das Ehepaar produziert seither die Lebensmittel, die sie für sich und für ihre Hotelgäste benötigen, selber. Ein Lebensstil, der den beiden wenig Freiraum und Freizeit lässt. Nach zeitweise mehreren 15-stündigen Arbeitstagen nacheinander hätten sich die beiden schon gefragt, ob es das Richtige für sie ist. «Aber irgendwie haben wir uns dann aufgerafft», so Ursi Weber.

Ans Aufhören denkt das Paar jedoch trotz allem noch nicht. Zwar würden sie seit 2013 einen Nachfolger suchen, aber gepasst habe es noch nicht. (gue)