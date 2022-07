TeleZüri

Reportage Zu Besuch in der grössten Brocki der Schweiz Nadine Kulle managt in Wetzikon das grösste Brocki der Schweiz. Auf 3’500 Quadratmeter gibt es dort fast alles zu kaufen. Die Verkaufsleiterin nimmt uns mit auf einen Rundgang und erzählt, womit das Brocki zu kämpfen hat.

Das Brockenhaus in Wetzikon im Kanton Zürich ist mit einer Fläche von 3500 Quadratmetern die grösste Brocki in der Schweiz. Geleitet wird die Filiale der Heilsarmee von Nadine Kulle. Sie ist Verkaufsleiterin von insgesamt 10 Brockenhäusern.

Bei ihr Zuhause finde man auch praktisch nur Secondhand-Gegenstände, sagt sie gegenüber dem Reportagemagazin «+41». «Gott sei dank, limitiert mich mein Mann da etwas. Ansonsten könnte ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr beherrschen beim Einkaufen», sagt sie lachend.

Dreh- und Angelpunkt der Brocki ist die Warenannahme, wo die Secondhand-Spezialistin Debohra Piergentilli die Waren nach ihrem Wert sortiert. Bereits ihre Mutter habe in diesem Brockenhaus gearbeitet, so Piergentilli. Secondhand sei für sie daher normal, neue Dinge kaufe sie sich kaum mehr. «Beim Umgang mit der Ware sieht man, wie gut es uns in der Schweiz geht. (gue)