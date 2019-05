Eine Ringelnatter, sie kommt in der Schweiz am häufigsten vor.

Schlangen, die Meister des Verborgenen Die Ferienzeit naht, mit ihr vielleicht die Fahrt in den Süden – dorthin, wo die Schlangen wohnen. Richtig zu Gesicht bekommt man sie selten, deshalb zeigen wir hier, was für faszinierende Tiere Schlangen sind.



Text: Rolf App, Grafik: Viviana Vampiro

Mit oder ohne Giftzähne auf Beutefang

Schlangen müssen ihre Beute als Ganzes schlucken. Oft können sie deshalb die Schädelknochen auseinanderziehen. Die Giftschlangen lähmen ihre Beute vorher. Ein Gift fliesst durch hohle Giftzähne. Die Vipern können diese Giftzähne einklappen.

Schlangenarten in der Schweiz

Äskulapnatter

Sie sind gross, aber eher unscheinbar olivgrün bis braun gefärbt. Äskulapnattern erwürgen ihre Beute und sind nur in abgeschiedenen Tälern der Süd- und Südwestschweiz anzutreffen.





Aspisviper

Im Jura, im Genferseegebiet und in der Süd- und Zentralschweiz verbreitet ist die Aspisviper. Man erkennt sie – und die ebenfalls giftige Kreuzotter – an der senkrechten Spaltpupille.





Kreuzotter

Sie ist giftig, aber scheu. Die Kreuzotter hat einen schmalen Kopf und trägt ein Zickzackmuster auf dem Rücken. Im Frühling ringen die Männchen um das Recht auf Paarung.





Ringelnatter

Die häufigste einheimische Schlange liebt feuchte Lebensräume und ernährt sich vor allem von Fröschen. Dem Menschen gegenüber ist die Ringelnatter nie aggressiv.





Schlingnatter

In die Enge getrieben, ist die der Kreuzotter ähnelnde Schlingnatter beisslustig, aber nicht giftig. Zudem vermögen ihre kleinen Zähne Menschenhaut kaum zu durchdringen.







Vipernatter

Die Vipernatter ist in der Schweiz sehr selten. Beim Drohen kann sie so auftreten, dass sie einer Viper ähnelt.

Als ungiftige Natter aber ist sie an den runden Pupillen zu erkennen.





Würfelnatter

Vor allem im Tessin, im Misox und im südlichen Puschlav findet sich im Ufergeröll der Seen und Flüsse die Würfelnatter. Ihre Grundfärbung variiert zwischen grau, braun und oliv.





Zornnatter

Ihr Heil sucht diese schnellste einheimische Schlange in der Flucht. Sie bevorzugt südliche und westliche Alpentäler, ist auf der Oberseite schwarz, vorn mit gelben Flecken durchsetzt.





Schuppenarten



Bauchschuppen

Mit ihren glatten, überlappenden Bauchschuppen können Schlangen gut gleiten.





Glatte Rückenschuppen

Die Boas und Pythons haben meist dreieckige, überlappende Rückenschuppen.







Gekielte Rückenschuppen

Die Pazifikboa hat Rückenschuppen, aus denen Grate hervorstehen.







Gekörnte Rückenschuppen

Praktisch: Die aquatische Warzenschlange setzt ihre Schuppen beim Fischfang ein.