Schlittschuh Mit den Kufen ins Eis: Das sind die schönsten Eisbahnen der Schweiz Im Engadin, auf dem Schwarzsee oder in Zürich: Wir haben eine Übersicht mit 10 besonders schönen Eisbahnen in der ganzen Schweiz.

Durch Wälder gleiten, das ist in Graubünden auf mehreren Eisbahnen möglich. Bild: Silvano Zeiter/Switzerland Tourism

Auf die Kufen, fertig, los! Es gibt eine Vielzahl an Eisbahnen in der ganzen Schweiz. Während man an einigen Orten vor allem eines kann, nämlich Runden auf einem eckigen Feld drehen, gibt es auch liebevoll errichtete Orte zum Schlittschuhlaufen, überaus grosse Eisflächen oder besonders schön gelegene Bahnen. Wir haben eine Auswahl getroffen:

Eistraum Davos (GR)

Schnelllauf, Hockey oder gemütliches Schlittschuhfahren: Hier kommen alle auf ihre Kosten. Bild: PD/Marcel Giger

Die 4500 Quadratmeter grosse Eisbahn lädt nicht nur zum Schlittschüelen ein: Auch Eisstockschiessen oder Hockeyspielen kann man auf der Anlage. Das Hockeyfeld befindet sich in der Mitte der Anlage. Es gibt ausserdem gesonderte Öffnungszeiten nur für den Eisschnelllauf.

Weitere Informationen sind auf der Website www.davos.ch aufgeschaltet.

Lerchenfeld St.Gallen

Die Eishelle Lerchenfeld zieht Besucherinnen und Besucher an. Bild: Nik Roth (8. Februar 2020)

In der Eishalle Lerchenfeld in St.Gallen gibt es neben einem Eisfeld drinnen, auch ein zweites draussen. Auf beiden Eisflächen können Besucherinnen und Besucher verweilen. Es gibt verschiedene Angebote für Gruppen, zum Beispiel Eisstockschiessen. Jeweils Anfang Jahr gibt es eine beliebte Eisdisco.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Schlittschuhmiete gibt es auf der Website www.sport.stadt.sg.ch.

Dolder Eisbahn Zürich

Mit 6000 Quadratmetern ist die Dolder Eisbahn in Zürich gar eine der grössten offenen Kunsteisflächen Europas. Zur Weihnachtszeit steht ein grosser Christbaum in der Mitte der Bahn. Auch zum Hockeyspielen gibt es Platz.

Wer gerne abends unterwegs ist und sich zur Musik bewegt, ist mit der Eisdisco bestens bedient. Man kann sich aber auch zum Eisstockschiessen verabreden, einen Eislaufkurs oder ein Plauschhockeyturnier buchen. Wer eher künstlerische statt sportliche Talente hat, lernt unter Anleitung von Experten die eigene Schneeskulptur zu schaffen.

Weitere Informationen zu den Kursen, Öffnungszeiten oder Schlittschuhmiete gibt es auf der Website www.doldersports.com.

Rigi Kaltbach (LU)

Hoch über dem Vierwaldstättersee lud die Eisbahn auf Rigi-Kaltbad schon früher zum Schlittschuhlaufen ein. Die Aufnahme wurde zwischen 1920 und 1940 gemacht. Bild: Jean Gaberell/ Staatsarchiv Luzern

Das Natureisfeld auf Rigi-Kaltbad hat eine lange Tradition. Bis heute ist es ein panoramareiches Erlebnis. Das Eisfeld ist in Betrieb, sobald es die Wetterverhältnisse zulassen. Schlittschuhe mieten kann man beim Hotel Rigi Kaltbad.

Jeden Samstag im Februar trifft man sich auf dem Natureisfeld von 13.30 Uhr bis 16 Uhr, um in gemütlicher Runde ein lockeres Eisstock-Turnier zu spielen. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.rigi.ch.

Eisweg Unterengadin (GR)

Im Engadin kann man durch den romantischen Tannenwald gleiten, anstatt endlos Runden drehen. Bild: PD/Andrea Badrutt

Der Eisweg Engadin ist drei Kilometer lang: Als Rundweg führt er durch die Wälder nahe den Dörfern Scuol und Sent. Die Schlittschuhstrecke wird jedes Jahr neu angelegt – sobald die Temperaturen dies zulassen. Der Weg wird regelmässig gepflegt, sodass die Oberfläche schön glatt bleibt.

Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann beim Campingplatz Sur En ein Paar mieten. Weitere Informationen und Öffnungszeiten gibt es auf der Website www.eisweg-engadin.ch.

Eiswege in Graubünden Neben dem Eisweg Engadin gibt es ganz in der Nähe mit dem Eisweg Madulain ein weiteres Angebot: Dem Fluss entlang ist der Weg etwa einen Kilometer lang. Im Prättigau gibt es den 2,7 Kilometer langen Eisweg Grüsch. Auch er führt teilweise einem Fluss entlang. Die drei Kilometer lange Skateline von Alvaneu nach Surava bleibt vorerst geschlossen.

Schwarzsee (FR)

Der zugefrorenen Bergsee punktet vor allem mit seiner Bergkulisse und sorgt für ein schönes Ambiente. Auf dem Schwarzsee in der Region Fribourg lässt es sich wunderbar Schlittschuhlaufen – vorausgesetzt die Temperaturen fallen. Die Eisdicke wird geprüft und dann nach Möglichkeit offiziell freigegeben: Weitere Informationen zu den aktuellen Verhältnissen findet man im Wintersportbericht.

Locarno on Ice (TI)

Jeweils von November bis Anfang Januar kann man in der Tessiner Stadt Locarno auf der berühmten Piazza Grande Schlittschuhlaufen. Die Bahn ist weihnachtlich geschmückt und es gibt Livemusik.

Weitere Informationen zum Rahmenprogramm und zu den Öffnungszeiten gibt es auf der Website www.locarno-on-ice.ch.

Sportzentrum Zuchwil (SO)

Auf der Eisbahn beim Sportzentrum in Zuchwil. Bild: Carole Lauener

Sowohl auf dem Aussenfeld als auch in der Halle kann man im Sportzentrum Zuchwil seine Runden drehen. Es gibt verschiedene Plausch-Spiele, für die man sich in Gruppen anmelden kann.

Auch Eisdiscos finden hier statt. Alle Informationen, insbesondere zu den Öffnungszeiten und zur Schlittschuhmiete findet man auf der Website.

Bundesplatz Bern

Machtzentrum der Schweiz: Im Winter kann man sich auf dem Bundesplatz vergnügen. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE (23. Dezember 2016)

Ein besonders gewichtiger Ort für eine Eisbahn ist der Bundesplatz. Die Kunsteisbahn ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar in Betrieb. Es gibt ein Eisbahn-Restaurant und Livekonzerte ab 20 Uhr. Weitere Informationen zur Schlittschuhmiete oder zur Onlinereservierung fürs Restaurant, gibt es auf der Website www.kunsteisbahnbundesplatz.ch.

Ägeri on Ice, Unterägeri (ZG)

Das Eisfeld im Birkenwäldli in Unterägeri. Bild: Mathias Blattmann (Unterägeri, 21. November 2022)

Bis Ende Dezember kann man in Unterägeri den Winterzauber erleben: Höhepunkt ist dabei das Eisfeld. Aber auch Angebote neben der Eisbahn laden Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. So gibt es ein beleuchtetes Birkenwäldli, eine Fonduestube und ein Take-Away-Angebot mit verschiedenen Speisen und Getränken.

Für die Reservation und weitere Informationen empfiehlt sich ein Besuch auf der Website.