Samuel Koch: Sein Körper ist sein Feind

Was am 4. Dezember 2010, einem für mich hundskommunen Samstagabend, auf meiner persönlichen Agenda stand, entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen. Hingegen noch haargenau erinnere ich mich, dass mein damaliges, schon in die Jahre gekommenes Nokia-Handy sturmvibrierte. Es geschah aus heiterem Himmel und ohne jegliche Taten meinerseits. Mein Namensvetter Samuel Koch, der kurz zuvor in der ZDF-Sendung «Wetten, dass …» vor rund acht Millionen Zuschauern fürchterlich stürzte und regungslos liegen blieb, hievte meinen Namen kurzerhand auf einen Sockel meines persönlichen Umfelds. «Geht es Dir gut?», «Du bist im Fernsehen», «Musik- und Theaterstudent – hätte ich Dir gar nicht zugetraut»: So der teilweise groteske Inhalt der einzelnen SMS auf meinem Handy oder der Kommentare auf meiner noch jungfräulichen Facebook-Seite. So pfeilschnell die Nadel des Aufregung-Seismografen nach oben schoss, so blitzartig kehrte mein Leben danach in ruhigere Gewässer zurück mit meinem damaligen Beruf als kaufmännischer Sachbearbeiter im Thurgau.

Erst Jahre später während meiner ersten journalistischen Gehversuche bei den Tagblattmedien konfrontierte mich der Thurgauer Schauspieler Florian Rexer erneut mit dem namenstechnischen Zufall, den ich doch nutzen sollte. «Samuel Koch trifft Samuel Koch, das ist doch der Hammer», sagte er bei einem Treffen in St. Gallen. – Gesagt, lange gründlich überlegt, getan: Das spannende Treffen verdanke ich einerseits der Zusage des deutlich berühmteren Samuel Koch, der wegen seiner vielen Engagements rund vier Fünftel aller Anfragen absagen muss. Andererseits meinem abwechslungsreichen Beruf. Alleine in der Schweiz, vor allem in der Innerschweiz um meinen Heimatort Entlebuch, teilen nach Konsultation des Telefonbuchs drei weitere Samuel Koch dasselbe Schicksal. Aber wohl nur einer ist als Redaktor mit dem Glück gesegnet, den Vorschlag Florian Rexers umzusetzen und das lang ersehnte Gespräch tatsächlich wahr werden zu lassen. (sko)