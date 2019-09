Video

Seitensprünge, Hochzeitsromantik und andere Verlockungen: Lassen Sie sich jetzt nur ja nichts andrehen

Der Planet Mars dominiert in dieser Woche am Sternenhimmel. Er stärkt den Tatendrang und Kampfgeist, befeuert aber auch die Ungeduld. Vor allem aber sind die Verlockungen in allen Belangen gross – in ihrem Wochenhoroskop bis zum 8. September mahnt Astrologin Monica Kissling zur Vorsicht.