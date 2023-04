Seltene Tiere und Pflanzen So wandert es sich biodivers: Sechs lohnende Routen für Wanderer und Geniesserinnen Severin Bigler Biodiversität ist ein kompliziertes Wort. Für den Ausflugssonntag bedeutet es ganz einfach: ursprüngliche, bunte und lebendige Naturlandschaften erleben zu können.

Innerhalb Europas ist die Schweiz nicht das Land der grossen Naturlandschaften. Besonders im Mittelland werden Naturräume immer seltener. Und die verbliebenen grünen Perlen werden immer wichtiger, denn der Biodiversität in der Schweiz, also der Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Lebensräumen, geht es nicht gut: Auenlandschaften, Moore und Trockenwiesen beispielsweise haben enorm unter der intensiven Landwirtschaft und Überbauung gelitten. Als Konsequenz ist heute etwa die Hälfte aller Pflanzen, Insekten und Brutvögel gefährdet. Umso wichtiger ist es, wertvolle Lebensräume zu erhalten, aber auch neue zu schaffen.

Naturnahe Gebiete sind aber nicht nur wichtig für die Biodiversität – sie ermöglichen uns auch die schönsten Wander-Erlebnisse. Denn wer will schon einem betonierten Flusskanal entlang spazieren, wenn es auch bunte Auenlandschaften gibt? Und wer durch eine ausgeräumte Agrarebene wandern, wenn es Kulturlandschaften mit vielen Obstbäumen und Hecken gibt? Hier sind sechs der schönsten derartigen Ausflüge in der Schweiz.

Zum Autor Heinz Staffelbach ist Biologe und schreibt seit 20 Jahren Natur- und Wanderbücher. Sein neuestes Werk heisst «Wildtier-Wanderungen der Schweiz – Biodiversität erleben – die 34 lohnendsten Touren zu Laubfrosch, Hirsch und Adler», AT-Verlag, Aarau.

Besonders eindrücklich finde ich Naturschutzgebiete, die von Menschenhand geschaffen sind; einst ausgebeutete oder zerstörte Orte, die durch weitsichtige Menschen in Natur-Oasen verwandelt wurden.

Unweit von Willisau liegt das Ostergau, mit einer Serie von kleineren und grösseren Seen und Teichen. Sie entstanden, nachdem hier in den beiden Weltkriegen grosse Mengen Torf abgebaut wurden. Heute setzt sich der Naturschutzverein Willisau, der wie 430 andere lokale Vereine zu Birdlife Schweiz gehört, für die Pflege und Aufwertung ein. Im Gebiet leben verschiedene Amphibienarten, in den ausgedehnten Riedflächen sind zahlreiche Libellen und Vögel zu Hause.

Etwas nördlich davon liegt das Naturlehrgebiet Buchwald. Bis in die Sechzigerjahre wurde hier Kies abgebaut, heute ist es ein wunderbares Gebiet, das sich anbietet, die vielen Teiche, Wäldchen, Trockenwiesen und Sandbiotope zu untersuchen – und dies bequem auf einem dichten Wegnetz und mit einem attraktiven Besucherzentrum.

Wanderung: Von Willisau zum Ostergau, via Wellenberg zum Buchwald und kurz zurück zur Bushaltestelle. 12km, 210m Aufstieg, 220m Abstieg, ca. 3¼Stunden. nvwillisau.ch, naturlehrgebiet.ch

Das schönste Symbol für den Frühling ist für mich eine bunte Wiese, die vor Farben und Formen und Summen und Zirpen beinahe platzt. Und einige der schönsten und artenreichsten Wiesen in den Bergen, die ich kenne, liegen im Unterengadin, etwas oberhalb von Ramosch. Für deren Erhalt hat sich unter anderen die Vogelwarte Sempach eingesetzt. Besonders toll: Das Ganze ist eingebettet in eine spektakulär schöne Berglandschaft.

Drei Faktoren machen die Wiesen so wertvoll: Sie werden nicht oder kaum gedüngt, relativ spät im Jahr geschnitten, und sie sind immer wieder von Hecken durchzogen. Statt Löwenzahn-Einerlei gibt es so eine immense Blumen- und somit auch Insekten- und Vogelvielfalt. Zu den Seltenheiten hier gehören das Braunkehlchen, der Neuntöter und die Feldlerche. Wegen der Wiesenbrüter bitte auf den Wegen bleiben.

Wanderung: von Vnà via Martinatsch und Medras hinunter nach Ramosch. 7,8km, 170m Aufstieg, 610m Abstieg, ca. 2¼Std.

Auf der Suche nach einer Ausflugsidee für den Sonntagnachmittag? Nicht zu lang, viel Natur, etwas baden? Dann sind Sie hier richtig! Das Urner Reussdelta bei Flüelen verlor einst durch die Begradigung der Reuss und den Bau der Autobahn ein grosses Stück seines Naturwerts. Dank Renaturierung und geschickter Besucherlenkung ist es heute für Besucherinnen und Besucher sowie für die Natur ein äusserst wertvoller Ort.

Heute leben im Gebiet etwa 30Fischarten – das ist fast das Dreifache von 2001. Eine Rarität hier ist ausserdem das Bachneunauge. Diesen Vorläufer der Fische gab es bereits vor 500 Millionen Jahren. Und das Reussdelta ist ein Paradies für Vogelfans. Fast 230 Vogelarten wurden hier schon gezählt, und etwa 40 Arten brüten im Gebiet;unter ihnen der Flussregenpfeifer, der gerne auf Kiesbänken lebt (im Bild). Im schlammigen Uferbereich findet er viel Nahrung.

Wanderung: vom Bahnhof Flüelen bis zum Bad bei Seedorf und zurück. 6,3km, eben, ca. 1½ Stunden.

Mächtige, uralte Bäume sind in unseren oft intensiv genutzten Mittelland-Wäldern rare Gesellen geworden. Aber es gibt sie noch, die Orte, an denen man wahre Methusalems bestaunen kann. Etwa im Galmwald. Hier steht eine ganze Reihe von Eichen, die um die 300Jahre alt sind. In der Nähe des Galmguets beginnt ein etwa 2Kilometer langer Rundweg, der sich auch für Kinder eignet.

Vor Liebistorf führt der Weg am idyllischen Flüsschen Biberen entlang, und kurz vor dessen Ende liegt das Auried. 1981 konnte hier Pro Natura das Areal einer Kiesgrube kaufen und verwandelte es in ein Paradies. Nicht weniger als 8 Amphibienarten sind hier zu Hause, und 60 Vogelarten brüten hier, unter ihnen etwa der Kiebitz. Es hat hier ein kleines Wegnetz und auch einen Beobachtungsturm.

Wanderung: von Salvenach via Galmguet, Galmwald, Obere Mühle, Liebistorf und das Auried nach Laupen BE. 15,7km, 140m Aufstieg, 210m Abstieg, ca. 4 Std.

Mager- und Trockenwiesen sind die Juwelen der Wiesen – hier blüht und zirpt und zwitschert es am buntesten. Die Vielfalt an Pflanzen bietet Unterschlupf und Nahrung für Myriaden von Lebewesen, von Kleintieren über Insekten bis zu Vögeln. Leider sind Mager- und Trockenrasen in der Schweiz sehr selten geworden, und noch immer werden wertvolle Wiesen überbaut oder ersticken in ausgebrachter Gülle.

Besonders viele der übrig gebliebenen Magerwiesen findet man im schaffhausischen Randen-Gebirge. Und wer Freude an Schmetterlingen hat, ist hier goldrichtig. An gewissen Hängen – einige werden von Pro Natura gepflegt – wurden fast 70Schmetterlingsarten gezählt, darunter Seltenheiten wie der Pflaumen-Zipfelfalter, der HainveilchenPerlmuttfalter und der Kleine Feuerfalter. Vor der ersten Mahd ist hier die Vielfalt der Blüten überwältigend.

Wanderung: Von Hemmental via Gehretobel, Tierhag, Chrüüzwäg zurück nach Hemmental. 6,9km, 260m Aufstieg, 250m Abstieg, ca. 2Std.

Als ich den steinigen Felsenkessel der Pierreuse zum ersten Mal besuchte, fühlte es sich an, als hätte ich den schönsten Ort der Westschweiz entdeckt. Natürlich: Es gibt keine 3000er hier – und auch keine Gletscher. Aber das Mosaik von Wäldern, Alpweiden, Wiesen, gurgelnden Bächen, das von einem schroffen Gipfelkranz umgeben ist, kann wohl als einmalig bezeichnet werden.

Auch dieses Gebiet wird von Pro Natura betreut. So hat es sich zu einer Modellregion entwickelt, wie sanfte Berglandwirtschaft und Artenvielfalt nebeneinander existieren können. In den Hängen und Felsen leben Rothirsche, Gämsen und Steinböcke, am Himmel beobachtet man Steinadler. Die Wanderung von Château-d’Œx in die Pierreuse muss man sich verdienen; dafür führt sie anfänglich noch der idyllischen Sarine (Saane) entlang.

Wanderung: Von Château-d’Œx via Gérignoz in die La Pierreuse und wieder zurück. 13,8km, 900m Aufstieg, 860m Abstieg, ca. 5Std.