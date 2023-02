Seuche Vogelgrippe breitet sich aus: Zürcher Schwäne sterben und spanische Nerze geben Virus weiter Trotz strengerer Schutzmassnahmen: In Trüllikon (ZH) haben sich Schwarzschwäne in privater Haltung mit der Vogelgrippe infiziert. Obwohl auch das Risiko für die Übertragung von Säugetier zu Säugetier steigt, werden hierzulande nur Vögel getestet.

Die infizierten Schwarzschwäne (Symbolbild) gelten in diesem Fall als Hausgeflügel. zvg

Sie husten, verlieren Federn, haben Durchfall oder Schwellungen: Vögel, die sich mit Vogelgrippe angesteckt haben. Die meisten sterben daran. Seit 1996 grassiert das hochansteckende Virus, das innerhalb von zwei Tagen ganze Hühnerställe leerfegen kann. Doch seit diesem Winter häufen sich die Vogelgrippefälle in Europa und der Schweiz.

Das jüngste Beispiel vermeldete das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Montagnachmittag: In Trüllikon, im Zürcher Weinland, wurde das Virus bei fünf privat gehaltenen Schwarzschwänen nachgewiesen. Das Veterinäramt Zürich sperrte den betroffenen Betrieb daraufhin und musste die verbleibenden Tiere töten. Rund um den Betrieb richtete es eine Überwachungszone ein.

Vor allem Wasservögel betroffen

Dies ist in diesem Winter der zweite Vogelgrippefall in einer Tierhaltung. Im November 2022 wurde das Virus bei einem Graureiher und bei einem Pfau in einem Hobbybetrieb bei Winterthur nachgewiesen. Weiter wurde das Vogelgrippe-Virus in toten Wildvögeln in verschiedenen Kantonen gefunden - insgesamt rund 20 Vögel.

«Zwanzig Fälle mögen nicht nach viel klingen, aber für Schweizer Verhältnisse ist das ein neuer Rekord», sagt Barbara Wieland, Leiterin des Instituts für Virologie und Immunologie (IVI). Ihr Institut beobachte die Entwicklungen genau.

«In ganz Europa ist zu sehen, dass die Vogelgrippe vor allem in Küstengebieten und bei grossen Gewässern stark grassiert», sagt Wieland. Dies, weil bestimmte Wasservogelarten besonders anfällig gegenüber Infektionen mit dem H5N1-Virus sind. Im November verlängerte das BLV deshalb die schweizweiten Massnahmen bis zum 15. März.

Erstmalige Weitergabe von Säugetier zu Säugetier

Nun infizieren sich zunehmend auch andere Tiere damit. Darunter befinden sich gemäss eines Berichts der WHO vom Dezember 2022 Otter, Schweine, Waschbären, Füchse, Luchse und Delfine und Nerze.

Gerade bei Letzteren wird vermutet, dass unter ihnen erstmals eine Weitergabe des Virus von Säugetier zu Säugetier stattfand. Im Oktober 2022 lieferte eine Nerzfarm in Spanien Indizien für diese These. Nachdem zunächst wenige Tiere in einer Scheune verstarben, verbreitete sich das Virus auch in anderen Scheunen. 50’000 Nerze mussten getötet und die Farmmitarbeitenden unter Quarantäne gestellt werden.

Mit der Möglichkeit, dass Vogelgrippe auch von Säugetier zu Säugetier übertragen werden kann, würde das Risiko für Menschen, daran zu erkranken, steigen. Manche Forschende befürchten deshalb schon die nächste Epidemie, wenn nicht sogar Pandemie. «Das ist möglich. Aber da Nerze ohnehin sehr anfällig auf Influenzaviren sind und bisher die einzigen Säugetiere waren, bei denen eine Weitergabe des Virus vermutet wird, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering», sagt Wieland.

In der Schweiz wurden Säugetiere aber bisher nicht getestet. «Jäger und Försterinnen sind aber auf die Thematik sensibilisiert», sagt Wieland. Würden sie eine untypische Häufung von Todesfällen, beispielsweise bei Füchsen, bemerken, würden sie die Fälle melden und die toten Tiere würden getestet.