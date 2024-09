Sommer Das schmeckt verführerisch: Zitrusfrüchte verfeinern die warme Jahreszeit – und machen nachweislich glücklich Sauer, fruchtig, erfrischend: Gerade im Sommer schmecken Zitrusfrüchte köstlich. Nicht nur als Zugabe eines Getränks, sondern auch auf dem Teller. Eine Reise gen Süden, inklusive vier Rezepten.

Exklusiv für Abonnenten

Bei dem Anblick läuft uns das Wasser im Mund zusammen: Zitronen sind in der Küche Allround-Talente. Bild: Andreas Poschmann / fotolia

Für Goethe gab es keine andere Frucht, die den Süden, das mediterrane Leben, mehr symbolisierte als die Zitrone: 1786 schwärmte der deutsche Dichter von seinem Sehnsuchtsland Italien, von dem Ort, «wo die Zitronen blüh'n». Damals war die Rolle der Zitrone jedoch nicht nur poetisch gefärbt, sondern auch praktisch.

Sie war gar Lebensretterin für die vielen Matrosen auf grosser Überfahrt, die an der tödlichen Krankheit Skorbut litten: Ein Arzt der britischen Marine ordnete an, die erkrankten Seefahrer mit allerlei Vitamin-C-haltigen-Zitrusfrüchten zu verköstigen. Und siehe da: Die Männer gesundeten. Fortan lief in Grossbritannien kein Schiff mehr ohne kistenweise Zitronen aus.

Dass Zitrusfrüchte gesund sind, weil sie viel Vitamin C enthalten und damit die Virenkiller schlechthin sind, ist hinlänglich bekannt. Sie können aber auch glücklich machen: Der hohe Vitamin-C-Gehalt kurbelt die Produktion des Glückshormons Serotonin an und auch von Noradrenalin, das den Stoffwechsel und die Fettverbrennung pusht. Und: Der hohe Säuregehalt der Zitronen unterstützt den Organismus dabei, fettige und schwere Mahlzeiten leichter zu verdauen – gerade in den heissen Monaten ist das hilfreich.

Das gewisse Etwas

Kein Wunder also, sind Zitronen und Co. im Süden und besonders in arabischen Ländern ein fester Bestandteil der warmen und kalten Küche. Salzzitronen (siehe Rezept) gehören dort in jede Vorratskammer. Und Orangen werden nicht nur wie hierzulande zu süssen Gerichten wie Kuchen oder Cremes, sondern auch zu Salaten verarbeitet, etwa in Marokko. Aber natürlich nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil’s einfach schmeckt. Gerade die Zitronensäure gibt orientalisch und mediterran inspirierten Gerichten das gewisse Etwas, eine Frische, die geschmacklich unverkennbar ist.

Die Frucht ist ein Allround-Talent, in allen Variationen einsetzbar – und jedes Land trumpft mit einer eigenen Spezialität auf. So wird eine Sauce aus Zitronen, Ei und Dill in Griechenland zu sehr vielen Gerichten gereicht, etwa zu gefüllten Weinblättern (Dolmades) oder eingerührt in Suppen. In Italien stehen derweil Spaghetti al Limone von jeher hoch im Kurs, oder, ein bisschen raffinierter, Pasta mit Zitronenpesto (siehe Rezept).

Angebaut werden die Zitronen, die wir hier konsumieren, hauptsächlich in Italien und Spanien. In der Schweiz gibt es bis dato nur einen einzigen Zitrusbauer: Niels Rodin aus Nyon. Doch mit dem zunehmend mediterranen Klima hierzulande dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Zitronenbäume auch hier in Hülle und Fülle wachsen. Goethe hätte bestimmt seine Freude daran gehabt, das Sehnsuchtsland gleich vor der Haustür zu haben.

Zitrusfrüchte kaufen: Das gilt es zu beachten Zitronen, Orangen und Grapefruits sind in der Schweiz das ganze Jahr über erhältlich und kommen hauptsächlich aus Italien und Spanien. Bei gebana.com werden hin und wieder auch Erzeugnisse aus Griechenland angeboten, etwa die besonders fruchtige Zitronensorte Interdonato. Beim Kauf sollten sie zu kleinen und schweren Früchten greifen, weil die besonders viel Saft in sich haben. Verlangt ein Rezept nach Zitronenabrieb, sind Bio-Früchte die erste Wahl. Und zuletzt: Zitronen mögen Kälte nicht, deshalb sollte man sie auf keinen Fall im Kühlschrank aufbewahren.

Cocktail Rose Passion mit Grapefruit und Thymian

Cocktail Rose Passion mit Grapefruit und Thymian. Bild: Adobe Stock

Starten wir mit einem etwas anderen Drink: Die Kombination aus Grapefruit, selbst gemachtem Thymiansirup und dem Likörwein Lillet bringt jeden Apéro auf Betriebstemperatur. Auch ohne Alkohol als Mocktail sehr lecker.

Zutaten Thymiansirup:

600 ml Wasser,

150 g Thymian,

375 g brauner Zucker

Zutaten für 1 Cocktail:

50 ml Lillet,

150 ml frisch ausgepressten Grapefruitsaft,

Thymiansirup (nach Belieben),

Crushed Ice

Zubereitung: Für den Sirup das Wasser mit dem Thymian zum Kochen bringen. Dann 20 Minuten lang bei niedriger Temperatur abgedeckt ziehen lassen. Nun den Zucker hinzufügen und so lange aufkochen, bis sich eine sirupartige Flüssigkeit bildet. In Flaschen abgefüllt hält sich der Sirup im Kühlschrank zirka 2–3 Wochen frisch.

Für den Drink den Lillet und den Grapefruitsaft in ein Glas geben, dann nach Belieben (etwa 2 TL) Thymiansirup dazugeben. Mit Crushed Ice auffüllen. Quelle: foodistas.de

Eingelegte Salzzitronen

Eingelegte Salzzitronen. Bild: Thepassenger / iStockphoto

In der arabischen Küche sind Salzzitronen enorm populär. Kein Wunder: Die uralte Konservierungsmethode sorgt dafür, dass die Zitrone ihren bitteren Geschmack verliert und damit eine Vielzahl von Gerichten verfeinert. Etwa klein geschnitten oder püriert in einer mediterranen Grillgemüseplatte, im Hummus und anderen Dips, zum Würzen von Grillfleisch oder Meeresfrüchten sowie zu Pasta oder eingerührt in Salatsaucen und Suppen.

Zutaten für ein grosses Einmachglas:

2 Bio-Zitronen,

3 EL Salz,

1 EL Zucker,

evtl. Zitronensaft, frisch gepresst

Zubereitung: Zitronen heiss abwaschen. In Scheiben schneiden, Kerne herausnehmen. Zucker und Salz vermischen. In einer flachen Glasschüssel eine Lage der Mischung ausstreuen, dann eine Lage Zitronen darauf. Diese mit Mischung bestreuen und wieder eine Lage Zitronenscheiben darauf. So alle Scheiben aufeinanderschichten. Schüssel abdecken und für drei Tage an einen sonnigen Ort stellen. Hin und wieder etwas schütteln und von dem Saft über die oberen Scheiben löffeln. Sollten die Zitronen nicht genügend eigenen Saft haben, frisch gepressten Zitronensaft darüber geben. Ab drei Tagen sollte der Zitronensaft angefangen haben, sich in einen Sirup zu verwandeln; die Zitronen sind weich geworden. Zitronenscheiben in ein sterilisiertes Einmachglas schichten, Saft darüber geben. Im Kühlschrank halten sich die Salzzitronen drei bis vier Monate. Dabei geht der Fermentationsprozess weiter und sie werden mit der Zeit immer aromatischer. Quelle: sonachgefuehl.de

Linguine mit Zitronenpesto

Linguine mit Zitronenpesto. Bild: Adobe Stock

Pesto alla Genovese kennen alle. Die sommerliche Variante passt wegen ihres frischen Geschmacks perfekt zur warmen Jahreszeit – und ist im Nu zubereitet.

Zutaten für 4 Portionen:

3 Zitronen (circa 450 g),

80 g Parmesan,

300 g Babyspinat,

1 Knoblauchzehe,

50 g Pinienkerne,

100 ml bestes Olivenöl,

100 ml Gemüsebouillon (zubereitet),

Salz,

gemahlener schwarzer Pfeffer,

400 g Linguine

Zubereitung: Zitronen heiss abwaschen, trocknen und Schale fein abreiben. Halbieren und den Saft auspressen. Parmesan fein reiben. Babyspinat verlesen, waschen und trocken schleudern. Knoblauch schälen und grob hacken. Mit den Pinienkernen, Olivenöl, Bouillon, Zitronensaft und -schale in einen hohen Rührbecher geben und alles fein pürieren. 50 g geriebenen Parmesan hinzugeben und nochmals pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Reichlich Wasser mit 1 TL Salz in einem Topf aufkochen und Linguine darin al dente kochen. In ein Sieb abgiessen und zurück in den Topf geben. Pesto und Babyspinat unter die Nudeln rühren. Pasta auf vier Teller verteilen und mit restlichem Parmesan bestreuen. Quelle: alnatura.de

Marokkanischer Orangensalat

Marokkanischer Orangensalat. Bild: Stockfood/StockFood

In der marokkanischen Küche verwendet man Orangen häufig als Basis für verschiedene süsse Salate. Diese Variante mit Datteln ist ein Klassiker.

Zutaten für 3–4 Portionen:

6-8 Orangen,

1 Handvoll Datteln,

10 Minzeblätter,

Sherryessig,

mildes Olivenöl,

rote Pfefferkörner,

Zimt,

Salz,

Mandelsplitter

Zubereitung: Orangen gründlich schälen, auch die weisse Innenhaut entfernen. Die Orangen filetieren, den Saft auffangen. Datteln entkernen und in dünne Streifen schneiden, ebenso die Minzeblätter. Die Pfefferkörner im Mörser zerstossen. Essig, Orangensaft, Olivenöl, Pfeffer, Zimt und Salz gut verrühren. Die Orangenscheiben auf einem Teller anrichten, die Mandeln und Dattelstreifen darüberstreuen und das Ganze mit dem Dressing beträufeln und mit Minze garnieren. Vor dem Servieren dreissig Minuten abgedeckt ziehen lassen.