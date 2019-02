Kolumne Spötter mit Selbstironie Geburtstag der Woche Arno Renggli

Nächsten Donnerstag könnte er in Rente gehen. Dann wird «Poptitan» Dieter Bohlen nämlich 65. Doch solange er noch sitzen und reden kann, wird er wohl weiterhin in den Jurys von «Deutschland sucht den Superstar» oder «Das Supertalent» mitmachen. Zwar wirkt er von Jahr zu Jahr etwas grantiger und abgetörnter, aber offenbar ist ihm die Medienpräsenz immer noch wichtig.

An der Kohle allein kann es nicht liegen – schon seit den 1980er-Jahren und den Zeiten von Modern Talking sollte er ausgesorgt haben. Allerdings gefällt er sich weiterhin in der Rolle des harten Arbeiters nach dem Motto «Von nix kommt nix». Und seien wir ehrlich: In diesen ganzen Gruselkabinetten von Kandidaten ist Bohlen oft die Stimme der Vernunft, der jeweils noch am ehesten realistische Einschätzungen abgibt.

Ein echter Sympathieträger ist er bis heute nicht, auch wegen sarkastischer Kommentare zu talentfreien Castingauftritten. Eins aber muss man ihm lassen: Sein Spott richtet sich auch gegen sich selber, wie etwa in der Autobiografie «Nichts als die Wahrheit», wo er eigenen Schwächen ebenso genüsslich ausbreitet wie die der anderen. Gleiches gilt für den trashigen Trickfilm «Dieter – der Film», der auch sein turbulentes Liebesleben zeigt. Doch seit 2006 ist er mit der heute 34-jährigen Fatma Carina Walz liiert, mit der er Tochter und Sohn hat. Auch ein Titan lässt es irgendwann etwas ruhiger angehen.