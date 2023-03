Sterbehilfe Dignitas: Der Wunsch nach Erlösung muss ernst genommen werden Seit 25 Jahren setzt sich die Schweizer Organisation Dignitas für das Recht auf Selbstbestimmung über Leben und Lebensende ein.

Dignitas: Jeder Mensch hat das Recht, selbst über den Leben und dessen Ende zu bestimmen. Bild: PD

Die Philosophie beschäftigt sich mit der Frage, sie ist Gegenstand vieler Hochschulstudien, Umfragen und Gremien, die sich mit ethisch aufgeladenen Gesellschaftsthemen auseinandersetzen: Gibt es eine moralisch rechtfertigbare Form des Suizid? Damit eng in Verbindung stehend und noch komplexer ist die Frage nach dem assistierten Suizid.

Dignitas, eine der beiden bekannten Schweizer Organisationen auf dem Gebiet der Sterbehilfe, setzt angesichts dieser aufgeladenen Fragestellungen das Recht eines jeden Menschen auf Selbstbestimmung über das eigene Lebensende in den Vordergrund. Der gemeinnützige Verein, der 2023 sein 25-jähriges Bestehen feiert, stärkt Menschen darin, ihr Leben hinsichtlich Gesundheit und Lebensende selbstbestimmt zu gestalten und insbesondere über Art und Zeitpunkt ihres Lebensendes eigenständig zu entscheiden.

Das politische und juristische Engagement von Dignitas fokussierte sich auch im vergangenen Jahr auf den Umstand, dass in manchen Schweizer Kantonen der Zugang von Suizidhilfeorganisationen zu Alters- und Pflegeheimen noch immer nicht selbstverständlich ist, wie der Verein in einer entsprechenden Mitteilung notiert. Dieses Engagement für die Selbstbestimmung hat Dignitas zudem auch jenseits der Landesgrenze intensiviert. Juristisch und beratend war die Schweizer Organisation unter anderem in Frankreich, Deutschland, Österreich, Grossbritannien und Polen tätig.

Wege und Optionen aufzeigen

Kern der Beratungstätigkeit von Dignitas sei auch im vergangenen Jahr die Suizidversuchsprävention gewesen, kommuniziert der Verein weiter. Im Vordergrund dabei steht für Dignitas die Tatsache, dass ein Mensch würdevoll freiwillig aus dem Leben scheiden könne, wenn er in seinem Wunsch nach Erlösung ernst genommen werde und ihm in einem ergebnisoffenen Gespräch mögliche Optionen und ein realer Notausgang aufgezeigt würden. «Oft fehlen Hilfesuchenden die für eine Entscheidung notwendigen Informationen zu verschiedenen Optionen und Wegen zur Verbesserung ihrer Lebensqualität», schreibt Dignitas.

Die Möglichkeit, professionelle Suizidhilfe zu beanspruchen, entspreche in den meisten modernen Ländern dem Wunsch einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Dabei bezieht sich der Verein auf zwei repräsentative Umfragen einer renommierten deutschen Analyse- und Marktforschungseinrichtung. Tatsächlich würden Suizidhilfe und/oder direkte aktive Sterbehilfe in immer mehr Ländern legalisiert. Doch vielerorts sei es so, dass die Wahlfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht über das eigene Lebensende durch Gesetze, Rechtsprechung und – wie oben bereits erwähnt – durch die Praxis von Gesundheitseinrichtungen eingeschränkt würden.

Hier will Dignitas das Engagement auch im laufenden Jahr und darüber hinaus fortsetzen, wie die Organisation festhält. Lebensqualität bis zuletzt, Selbstbestimmung und echte Wahlfreiheit, verbunden mit Eigenverant- wortung und Vorsorge bleiben weiterhin die obersten Werte. Doch stünden dem vielerorts nicht nur gesetzliche Bestimmungen, sondern auch «religiös gebundene Moralisten, selbst ernannte Experten und angebliche Lebensschützer» entgegen, die jede Gelegenheit nutzten, den Bürgerinnen und Bürgern Menschenrechte, Patientenautonomie und Selbst- bestimmung abzusprechen und die Macht der Kirche, der Medizin und der Politik über Fragen von Leben und Tod zu untermauern.

Niemand soll zum Sterben in die Schweiz reisen müssen

25 Jahre nach seiner Gründung schaut der Verein Dignitas auf sein Wirken zurück und darf festhalten: In zahlreichen Ländern hat er dazu beigetragen, das Recht des Menschen auf Wahlfreiheit und Selbstbestimmung über das eigene Lebensende durchzusetzen. Dabei spricht Dignitas auch das kontroverse Thema des «Sterbetourismus» an. «Niemand soll die Reise in die Schweiz antreten müssen, um von diesem Recht Gebrauch zu machen», betont Dignitas und hält fest, dass der Verein diesem Ziel auch weiterhin stark verpflichtet sein will.

Aus freiheitlicher Sicht sei es wichtig, nur dort zu regulieren, wo es für eine sichere Ausübung eines Rechts tatsächlich notwendig sei. «Und es ist dafür zu sorgen, dass Gesetze nicht just jenes Recht einschränken, das zu gewähren sie vorgeben», so Dignitas. Auch in der Schweiz, wo Suizidhilfe seit bald vierzig Jahren gefestigte Praxis sei, gehe es immer wieder darum, diese Freiheit zu wahren und die Voraussetzungen zu schaffen, dass jeder Mensch über sein Lebensende selbst bestimmen und dazu professionelle Beratung, Unterstützung und Begleitung in Anspruch nehmen könne – «wenn dies seinem Wunsch entspricht».