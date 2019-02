St.Galler wandert aus, um Schauspieler zu werden: «Es ist meine einzige Chance» Der St.Galler Filmschauspieler Sandro Zulian versucht sein Glück: Er kehrt seiner Heimat St.Gallen den Rücken und zieht nach London. Sein Traum: Schauspieler werden und davon leben können. Ein Gespräch zwischen Schüga und Dönersauce. Raphael Rohner

Der Schauspieler Sandro Zulian aus St.Gallen wandert nach England aus. (Bild: Raphael Rohner)

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben», schrieb Hermann Hesse in seinem berühmten Gedicht «Stufen». So ähnlich sieht es auch der 28-jährige St.Galler Sandro Zulian. Er hat sich entschieden, sein Leben in der Ostschweiz aufzugeben und nach Grossbritannien zu ziehen.

Sandro Zulian (Bild: Raphael Rohner)

Doch warum zieht es den Stadtsanktgaller in die Ferne? Warum kann er seinen Traum nicht hier in der Schweiz ausleben? Wir treffen ihn im St.Galler Dönerladen «Orange». Er bestellt Bier und einen Dürüm mit alles ohne scharf: «Mich treibt einfach die Neugierde. Schon mit 19 Jahren sagte ich mir, dass ich irgendwann in einem anderen Land leben will. Jetzt bin ich bald 30 und immer noch hier.»

Wir setzen uns an einen Tisch. Zulians Blick schweift kurz nach draussen:

«Ich muss das jetzt einfach machen. Sonst mache ich es nie mehr.»

Als Jugendlicher habe man so oft Träume, die man aus verschiedenen Gründen aufgibt. Der gelernte Buchhändler wollte als Kind Maler werden. «Oder Polizist. Ich wäre auch gerne Polizist geworden und so vieles andere, was man dann halt irgendwann aufgibt.» Er stutzt. Vielleicht werde er deshalb von der Schauspielerei magisch angezogen. «Man kann einfach alles sein, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum», sagt der ausgebildete Schauspieler.

Zulian hat bereits in einigen Filmen in der Schweiz mitgespielt und hatte einige Rollen in Werbefilmen. Dabei stand er unter anderem mehrmals mit Beat Schlatter vor der Kamera. Dieser findet den Entscheid des St.Gallers völlig verständlich:

«Die Schweiz ist ein verdammt hartes Pflaster für Künstler, die zum Film wollen.»



Er kennt eine Kollegin, die Filmpreise gewonnen hat, aber wochenlang keinen einzigen Anruf erhielt. Man habe vielleicht schon die besseren Chancen im Ausland, aber auch da müsse man vor allem eins können: «Aushalten. Sich selbst, die Situation und die Zeit ohne Arbeit. Das ist eigentlich die härteste Prüfung für Schauspieler. Man darf auch das Selbstbewusstsein auch nicht verlieren, wenn etwas nicht klappt», rät Schlatter.

Bei einem weiteren Weggefährten des Schauspielers, Walter Andreas Müller klingt es ähnlich: «Natürlich liebäugelt man als Schweizer Schauspieler immer mit dem Ausland, doch darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass man mit dem Auswandern allein gleich Karriere macht. Niemand wartet auf einen», sagt Müller. Er hat Zulian jeweils als mutigen und phantasievollen Schauspieler kennengelernt. Er rät ihm einen guten Plan parat zu haben. Zulian will in England erst einmal einen Brotjob suchen und dann nach und nach bei Castings vorsprechen: «Wirklich einen Plan habe ich nicht», sagt der St.Galler. Er setze jetzt alles auf eine Karte und hoffe auf einige kleine Arrangements, die schliesslich zum Erfolg führen sollen.

«Ohne perfektes Englisch hat man keine Chance»

Hausi Leutenegger rät jedem Schauspieler Engslisch zu lernen. (Bild: Urs Bucher)

«Erfolg im Filmbusiness ist kein Zufall - man muss sich wirklich dafür entscheiden ob man diesen Job will», sagt der Thurgauer Filmstar Hausi Leutenegger, der schon auf der ganzen Welt vor der Kamera gestanden hat. «Entweder man will das, egal was kommt, oder man lässt es bleiben.» Er hat Zulian, der als Redaktor bei den Radiosendern Radio Top und Radio FM1 gearbeitet hat, schon einige Male getroffen und rät ihm, dass er sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren soll.

Das Allerwichtigste sei jedoch, dass man mit den richtigen Leuten in Kontakt komme: «Um überhaupt eine Chance beim Film zu bekommen, muss man sich erstens nur mit den besten Leuten abgeben und zweitens nur dort verkehren, wo die wirklich guten Filmleute sind», sagt Leutenegger. Auch sei die Sprache von eminenter Bedeutung: Kürzlich habe er eine junge Frau kennengelernt, die sich in Los Angeles als Schauspielerin versuchen wollte – aussichtslos: «Die konnte kaum richtig Englisch und dachte, dass sie, nur weil sie schön aussieht, einfach eine Rolle bekommen würde. Man muss wissen, dass dort etwa 20'000 andere die gleiche Idee haben und besser Englisch können.» Zulian studierte unter anderem in Kanada Englisch und hat ein Certificate of proficiency erworben.

Der St.Galler versucht sein Glück, wie andere schon vor ihm. (Bild: Raphael Rohner)

«Es ist meine einzige Chance»

Einfach alles hinter sich zu lassen, erfordert Mut: «Klar habe ich Angst zu scheitern, doch wie schon Manuel Stahlberger sagte: Jede Scheiss isch e Chance», sagt Zulian und isst den letzten Happen seines Döners. Er ist froh, dass ihn die Familie bei seinem Vorhaben unterstützt: «Ohne sie wäre ich nichts. Ich kann mich wirklich überglücklich schätzen, dass meine Eltern, meine Brüder und meine Freundin an mich glauben», sagt er. Dann geht er zum Tresen, bezahlt, steckt sich eine Zigarette an und tritt in die kalte Nacht hinaus: «Es tönt vielleicht verrückt, aber ich muss das wirklich tun, egal was kommt. Es ist meine einzige Chance. Ich will das von ganzem Herzen und versuche es nun einfach. Vielleicht wird nie ein grosser Filmstar aus mir, aber wenigstens kann ich irgendwann sagen: Ich habe es versucht.» Er bläst mit dem letzten Zug von seiner Zigarette den Rauch in die dunkle, sternenklare Winternacht hinaus. Und irgendwo weit oben funkeln die Sterne am Firmament.