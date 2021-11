Religion «Wir sollten Stille und Schweigen mehr pflegen» Der Luzerner Theologe Stephan Schmid-Keiser sucht in seinem neuen Buch nach einer angemessenen Liturgiesprache.

Wie findet man eine zeitgemässe Sprache, um liturgische Inhalte zu vermitteln? Bild: getty/ Mykhailo Lukashuk

Stephan Schmid-Keiser (*1949, Bild) ist Liturgiewissenschaftler und war nach langjähriger Tätigkeit als Gemeindeleiter 2016/17 Redaktor der Schweizerischen Kirchenzeitung. Mitte September ist sein neues Buch «Und wenn sie doch mehr von Gott erzählten...» erschienen, in dem Schmid-Keiser ein im kirchlichen Kontext stehendes Thema aufgreift, welches die Frage nach einer zeitgemässen Herangehensweise stellt.

Stephan Schmid-Keiser – in zwei Sätzen: Worum geht es konkret in Ihrem Buch?

Um die Suche nach einer liturgischen Sprache, die dem Feiern von Gottesdiensten gerecht wird, zugleich aber das Mitfeiern heutiger Menschen ermöglicht.

Stephan Schmid-Keiser

«Und wenn sie doch mehr von Gott erzählten...» ist der Titel Ihres Buches. Wird zu wenig von Gott erzählt? Wird nicht genügend über Gott gesprochen?

Mein Buch fordert dazu auf, sich auf die Suche nach einer für heute angemessenen Liturgiesprache zu machen. Dies bedarf von Epoche zu Epoche der Anpassung. Die aktuelle Studie folgt einer ersten, die den Titel trägt «Wenn Gott zur Sprache kommt». Dort ging ich den gehaltvollen Texten des Lese­jahres B nach und erinnere nun an ein dichterisches Bekenntnis aus dem 4. Jahrhundert mit unbekannter Quelle: «Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. / Er hat keine Füsse, nur unsere Füsse, um Menschen auf seinen Weg zu führen. / Christus hat keine Lippen, nur unser Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen.»

Wozu braucht es ein Buch wie das Ihrige?

Nachdem mir von jeher die Praxis einer menschennahen Liturgie ein Anliegen ist, will ich mit meiner Studie dazu beitragen, dass mit der Sprache im Gottesdienst sensibel umgegangen wird. Dazu zähle ich die Vorbereitung durch das Meditieren biblischer Texte, aber auch das Innehalten während eines Gottesdienstes. Stille und Schweigen sollten mehr gepflegt werden.

Wen sprechen Sie damit an?

Neben Fachleuten für die Spracharbeit an liturgischen Texten möchte ich Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge ansprechen. Es geht um das Wagnis, nicht nur alten und neuen Gebetstexten in ihrer spirituellen Tiefe nachzugehen, sondern auch literarischen Inspirationen – und diese mit Bedacht einzusetzen. Das ist anspruchsvoll, gilt es doch, Jesus Christus und seiner Botschaft ein aktuelles Gesicht zu geben und dabei die Menschen untereinander zu verbinden.

Sie sagen, die Lyrik sei «der Königsweg zu einer sensiblen Liturgiesprache». Weshalb sind Sie dieser Ansicht?

Eine sensible Liturgiesprache erkenne ich darin, wenn diese weder wortreich noch formelhaft oder beschönigend wirkt. Schon in biblischen Psalmen und Hymnen finden sich lyrische Stimmen, welche das ganze Leben in seinem Auf und Ab integrieren. Und auch uns ergeht es so, dass wir nicht wissen, mit welchen Worten wir uns Gott im Gebet nähern dürfen (Röm 8, 26). Als Betende gehen wir durch Zeiten von Leere und Schmerz und andere, erfüllt von Dankbarkeit und Freude. Es ist uns in wort- und bildmächtiger Zeit eine Brachzeit zu gönnen, die zu einer Sprache im Gottesdienst führen wird, welche die Menschen berührt. Ziel ist eine poetische Daseins-Fühlung, der beispielsweise Dorothee Sölle verpflichtet war. Ihre Aussage ist Ansporn genug: «Religion als das den Menschen bergende Haus, als das Dach, an dem Väter gebaut haben, das Enkel schützen wird, ist nicht mehr.»

Sie fordern unter anderem auch «lyrische Kompetenz».

Lyrische Texte enthalten spirituelle Qualität und können das Aufarbeiten liturgischer Texte befördern. Viele literarische Stimmen weisen näher hin zur menschlichen Befindlichkeit wie allgemeiner Ungewissheit, eigener und systemischer Schuld oder Hoffnungslosigkeit, aber auch Befreiung und Dankbarkeit. Es ist nicht nur mein Wunsch, dass beim Erzählen von Gott und beim Beten eine neue Sorgfalt spürbar wird.