Stilradar Ein bisschen Rock 'n' Roll am Lucerne Festival: Wer stilmässig glänzte – und wer stolperte Am Klassik-Event, das an diesem Wochenende zu Ende geht, findet auch immer das grosse Schaulaufen der Promis statt. Unsere Stil-Autorin hat ein prüfendes Auge auf ihre Outfits geworfen.

Sie hat's gerockt: Elisabeth Baume-Schneider im fuchsiafarbenen Kostüm mit silbriger Clutch. Bild: Pius Amrein

Seit Jogginghosen in gewissen Büros erlaubt sind und weisse Turnschuhe zum Anzug, ist die Freiheit nicht nur über den Wolken, sondern auch auf dem Boden der modischen Tatsachen grenzenlos. Heute kann jede und jeder tragen, was und wann sie oder er will.

Wunderbar eigentlich, aber wie immer im Leben gibt es auch eine Kehrseite: In Zeiten, in denen alles erlaubt ist, gerät die Wahl des Gwändlis vor einem festlichen Event zur kniffligen, wenn nicht gar nervenraubenden Angelegenheit. Mit Freiheit hat das wenig zu tun. Da wünscht man sich doch glatt den Dresscode zurück, der einen einst in die Schranken wies.

Dieser Tatsache ist es wohl geschuldet, warum die meisten Besucherinnen und Besucher des Lucerne Festivals kein Risiko eingehen wollten und auf die Karte dezent setzten. Klassisch zu Klassik. Zur Eröffnung, aber auch bei späteren Sinfoniekonzerten sah man also jeweils ein Meer aus dunklen Anzügen und Kostümen vor dem KKL. Damit wurde der festlichen Seele des Anlasses zwar Tribut gezollt. Aber: «no risk» bedeutet auch «no fun».

So gesehen war Elisabeth Baume-Schneider im fuchsiaroten Kostüm Rock 'n’Roll pur. Ausgerechnet sie, die bei mir bis dato den Stempel Graue Maus weg hatte. Und jetzt grosse Schwärmerei, wenn ich an diesen Farbtupfer denke. Eine silberfarbene Clutch perfektionierte das Outfit. «Edgy», sagen Fashionistas dazu. Den Namen ihrer Stilberaterin oder ihres Stilberaters wüsste ich nur allzu gerne.

Clipkrawatte besorgen – und sonst darauf verzichten

Mit diesem erfrischend modernen und damit ganz und gar Bundesrat-atypischen Auftritt stellte die Jurassierin die anderen Gäste mühelos in den Schatten. Gut so, dank Baume-Schneider fielen die vielen schlecht gebundenen Krawatten nicht so auf.

Ein Mü zu leger: Der Luzerner Stadtrat Adrian Borgula mit schlecht gebundener Krawatte und seiner Schwester Lucia. Bild: Pius Amrein

Der Luzerner Stadtrat Adrian Borgula hätte sich doch eine Clipkrawatte besorgen können, damit entfällt das lästige Binden. Oder sonst ganz darauf verzichten.

Borgula kam in Begleitung seiner Schwester, deren kunstvoll gemusterte Bluse zwar lässig, aber nicht festlich wirkte. Trotzdem gebührt ihr Respekt. Abendroben sind wohl einfach nicht ihr Ding, dann lieber dem eigenen Stil treu bleiben.

Wie aus dem Ei gepellt wirkten derweil Emil Steinberger und Gemahlin Niccel:

In diesem Falle mögen wir Partnerlook: Kabarettist Emil Steinberger und Gemahlin Niccel Kristuf gaben ein harmonisches Duett ab. Bild: Pius Amrein

Das Rad neu erfunden haben die beiden mit Anzug, Fliege und Kostüm zwar nicht, aber sie veranschaulichten, wie wichtig es bei solchen Anlässen ist, das Outfit auf die Begleitung abzustimmen. Für einmal also: ein Hoch auf den Partnerlook!

Aus diesem Grund fallen Festival-Intendant Michael Haefliger und seine Frau, Kulturunternehmerin Andrea Loetscher, bei mir in diesem Jahr zumindest stilmässig durch.

Nicht gut abgestimmt: Intendant Michael Haefliger mit First Lady Andrea Loetscher, Leocadia und Markus Hongler, Stiftungsratspräsident des Festivals (v. links). Bild: Pius Amrein

Er kam klassisch im Anzug mit Fliege, sie wählte derweil ein wallendes Kleid aus einem sehr dünnen Seidenstöffli, das gar stark an ein Négligé erinnerte. Gerade von ihr, der First Lady des Festivals, hätte ich mehr erwartet. Neben ihr wirkte Leocadia Hongler, die Frau von Stiftungsratpräsident Markus Hongler, im schlichten blauen Kleid geradezu royal.

Aber am Ende muss ich allen, die aus der Reihe tanzten, ein Kränzchen winden. Sie haben Mut bewiesen. Eine Prise Rock ‘n' Roll tut jedem Event gut.