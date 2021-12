Strafbefehl Mann verlustiert sich öffentlich mit Barbie Ein Exhibitionist schockiert eine Passantin in Zug. Er wird zu einer Geldstrafe verurteilt und muss eine Busse bezahlen.

Wegen Exhibitionismus wird ein aus dem Bernischen stammender Schweizer in Zug verurteilt. Gemäss Strafbefehl hat er sich im vergangenen August an einem Spätnachmittag neben dem Haupteingang eines Gebäudes an der Zuger Theilerstrasse eingefunden. Dort hat er – gemäss Beobachtung einer Augenzeugin – eine Barbiepuppe und schliesslich sein Geschlechtsteil ausgepackt. Er rieb in der Folge das Spielzeug an seinem Geschlechtsteil und gab stöhnende Laute von sich.

Die Augenzeugin, welche das Geschehen aus der Nähe mitgekriegt hat, entfernte sich schockiert und machte anschliessend eine Videoaufnahme mit ihrem Mobiltelefon. Aus dem Strafbefehl lässt sich schliessen, dass sich der Exhibitionist offenbar unbeobachtet fühlte, zumal er die Puppe sofort wegpackte und sich vom Ort entfernte, nachdem er die Frau bemerkt hatte. Die Beobachterin stellte einen Strafantrag. Sei sagte aus, dass sie «sehr schockiert und verängstigt» gewesen sei durch das Verhalten des Fehlbaren.

Der Mann wird nun des Exhibitionismus schuldig gesprochen und erhält eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 30 Franken ausgesprochen. Eine zusätzliche Busse von 300 Franken plus die Verfahrenskosten von 700 Franken hat der Verurteilte zu entrichten. Die Geldstrafe hingegen wird aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. (fae)