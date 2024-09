Streik am 14. Juni Die Dringlichkeit des Frauenstreiks wird oft angezweifelt – wir zeigen, was es noch zu tun gibt Nächste Woche wird in der Schweiz wieder für Gleichberechtigung protestiert. Ist das wirklich noch nötig? Der Überblick über die wichtigsten Forderungen.

Frauenstreik heute und gestern

Es ist die Wut, die sie am Mittwoch auf die Strasse treibt. Wut, dass die tatsächliche Gleichstellung bis heute auf sich warten lässt. Die Schweiz, einst europäisches Schlusslicht beim Frauenstimmrecht, befindet sich auch heute noch auf den hintersten Plätzen, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt es noch viel zu tun. Deshalb ziehen am 14. Juni Frauen durch die Strassen. Ihr Streik knüpft an einen langen Kampf an. Einen Kampf, der viele Erfolge brachte. Ein Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart.

Treffen sich die Spitzen von Schweizer Parteien, sind Frauen nach wie vor selten dabei. Keystone

Endlich. Am 7. Februar 1971 erhalten die Schweizerinnen das Wahl- und Stimmrecht. Zuvor schmetterten die Männer über mehr als 100 Jahre hinweg diese Forderung ab. Auch der Bundesrat hätte sich früh damit auseinandersetzen müssen. 1918 bekam er seitens des Nationalrats zwei Postulate dazu – sie verschwanden jahrzehntelang in einer Schublade. Auf nationaler Ebene brauchte es zwei Anläufe für das Frauenstimmrecht: 1959 lehnten die Stimmbürger dies noch deutlich ab. Mit den neuen politischen Rechten zogen 1971 die ersten Parlamentarierinnen unter die Bundeshauskuppel. Zehn Frauen politisierten für den Nationalrat, eine für den Ständerat.

Als erste Frau wurde Elisabeth Kopp (FDP) 1984 in den Bundesrat gewählt. Trotz der historischen Wahl blieb die Regierung bis zur Gegenwart fast immer männerdominiert. Eine Frauenmehrheit gab es einzig zwischen September 2010 und Ende 2011 mit Micheline Calmy-Rey (SP), Doris Leuthard (CVP), Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) und Simonetta Sommaruga (SP).

Und heute?

Seit den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019 politisieren so viele Frauen wie nie zuvor in Bundesbern – 42 Prozent im Nationalrat und 26,1 Prozent im Ständerat. Trotzdem: Die Geschlechterparität ist nicht erreicht. Auf kantonaler Ebene sind die Frauen in den Parlamenten und Regierungen zudem deutlich untervertreten. Einzig im Kanton Neuenburg sitzen mit 58 Prozent mehr Frauen als Männer im Kantonsparlament.

Im Durchschnitt verdienen Frauen in der Schweiz momentan 18 Prozent weniger als Männer. Keystone

Die traditionelle Rollenverteilung – die Frau zu Hause, der Mann als Ernährer – ist in der Schweiz historisch besonders stark geprägt. Von beiden Weltkriegen verschont, ersetzten hierzulande die Frauen niemals fast alle männlichen Arbeitskräfte. Wollte eine verheiratete Frau arbeiten, brauchte sie bis 1988 seine Einwilligung. Und dies, obwohl seit 1981 die Gleichstellung in Familie, Ausbildung und Arbeit in der Verfassung verankert ist. Es brauchte die Revision des Eherechts, das 1988 in Kraft trat, damit Frauen selbst über ihre Berufsausübung und frei über ihr Vermögen verfügen konnten.

Und heute?

Die tatsächliche Gleichstellung ist längst nicht erreicht. Das zeigt sich am Beispiel der Entlöhnung. Im Durchschnitt verdienen Frauen in der Schweiz 18 Prozent weniger als Männer. Das entspricht 1500 Franken pro Monat. Etwa die Hälfte dieses Unterschieds ist erklärbar – etwa durch berufliche Stellung, Dienstjahre oder Ausbildungsniveau. Die andere Hälfte bleibt jedoch unerklärt und enthält eine mögliche Lohndiskriminierung. Davon betroffen sind alle Generationen. Bereits beim Berufseinstieg besteht bei gleichen Vor­aussetzungen ein Lohnunterschied von sieben Prozent zwischen Frauen und Männern. Zudem sind die Einstiegslöhne in männertypischen Berufen rund 200 Franken pro Monat höher als in frauentypischen.

Im vergangenen Jahr waren die Frauenhäuser derart ausgelastet, dass gewaltbetroffene Frauen und Kinder in Hotels untergebracht werden mussten. Florian Arnold

Bis fast Ende des 20. Jahrhunderts galt im Zivilrecht der Ehemann als das «Haupt der Gemeinschaft». Ehefrau und Kinder unterstanden seiner Vormundschaft. Das überarbeitete Eherecht regelt dies seit 1988 anders: Unter der Ehe wird eine gleichberechtigte Partnerschaft verstanden, in der Frau und Mann gemeinsam für die Kinder und den Familienunterhalt in der Verantwortung stehen. Inwiefern die Aufgaben aufgeteilt werden, ist den Eheleuten überlassen.

Erst seit 2005 bekommen erwerbstätige Frauen bei Geburt eines Kindes eine Mutterschaftsentschädigung. Um dies durchzubringen, benötigte es rund zwanzig Anläufe auf Bundesebene.

Lange herrschte in der Ehe zudem ein rechtsfreier Raum, in welchem dem Mann das Recht auf Sex zustand. Obwohl im Zuge der Frauenbewegung der 70er-Jahre häusliche Gewalt thematisiert und erste Frauenhäuser eröffnet wurden, liess die Gesetzgebung auf sich warten. Erst seit 1992 ist eine Vergewaltigung in der Ehe strafbar; seit 2004 wird das Delikt – ebenso wie sexuelle Nötigung und körperliche Gewalt – von Amtes wegen verfolgt.

Und heute?

Anders als in vielen europäischen Ländern kennt die Schweiz keine Elternzeit. Zu den 14 Wochen für die Mutter erhalten die Väter seit 2021 zehn bezahlte Tage, um sich um das Baby zu kümmern. Damit bildet die Schweiz seit Jahren das europäische Schlusslicht und liegt weit abgeschlagen vom OECD-Durchschnitt (rund 60 Wochen). Trotzdem haben es entsprechende Vorstösse an der Urne schwer. Im Kanton Zürich versenkten im vergangenen Jahr die Stimmberechtigten mit einer Zweidrittelmehrheit eine Elternzeit von 18 Wochen.

Zwar bringen Männer mehr Zeit für Haushalt und Familie auf als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem stemmen die Frauen deutlich mehr: Pro Woche leisten sie im Schnitt 28,7 Stunden für Haus- und Familienarbeit – Männer sind mit 19,1 Stunden pro Woche eingebunden.

Häusliche Gewalt ist in der Schweiz bis heute weit verbreitet. Jede zweite Woche stirbt eine Person deswegen. Zusätzlich geschieht jede Woche ein Tötungsversuch. Opfer sind mehrheitlich Frauen und Kinder. Es fehlt an ausreichenden Schutzräumen für sie: Im vergangenen Jahr waren die Frauenhäuser derart ausgelastet, dass gewaltbetroffene Frauen und Kinder in Hotels untergebracht werden mussten.

In der Kirche sind Mann und Frau bis heute nicht gleich. Stefan Kaiser

Frauen auf der Kanzel: Das gibt es in der Schweiz seit mehr als 100 Jahren. 1911 führte erstmals eine deutsche Theologin durch einen Gottesdienst in Zürich. Einige Jahre später wurden erstmals zwei Theologinnen ordiniert – sie arbeiteten danach am Neumünster und am Grossmünster auf der Pfarrstelle. Obwohl sie predigten, trauten und beerdigten, waren sie den männlichen Pfarrern rechtlich nicht gleichgestellt. Offiziell arbeiteten sie als «Pfarrhelferinnen». Lange waren Theologinnen in den Kirchgemeinden eine Seltenheit. Trotzdem war die reformierte Kirche der offiziellen Schweiz voraus: 1963 regelte das Kirchengesetz, dass die Theologinnen den männlichen Kollegen gleichgestellt sind und somit als Pfarrerinnen arbeiten können.

Und heute?

Die Gleichstellung nicht vollzogen hat die katholische Kirche. Katholikinnen dürfen nach wie vor weder Diakonin, Priesterin noch Bischöfin werden. Die Kirche verwehrt ihnen das Weihe­sakrament.

Serena Williams, die bestbezahlte Sportlerin der Welt, verdient etwa drei mal weniger als ihr männlicher Counterpart Ronaldo. Keystone

Die erste Frau weltweit, die eine Fussballlizenz erhielt, war die 12-jährige Schweizerin Madeleine Boll. Das war 1965. Nachdem sie im Vorprogramm eines Europacup-Spiels in einem Jungenteam kickte, pfiff sie der Schweizerische Fussballverband drei Wochen später jedoch zurück. Die Lizenz sei «irrtümlich» vergeben worden. Erst drei Jahre später durften Frauen in Schweizer Fussballclubs mitspielen. Es ist keine Ausnahme, dass Frauen vom sportlichen Wettkampf ferngehalten wurden. Sport war lange eine Männerdomäne.

Bis Mitte 20. Jahrhunderts herrschte der Mythos vor, dass Leistungssport der Gebärfähigkeit schade. Um sich mit anderen messen zu können, verstiessen Frauen wiederholt gegen Regeln. Etwa die Marathonläufer Marijke Moser. Sie meldete sich als Markus Aebischer beim Murtenlauf an – und wurde 100 Meter vor dem Ziel aus dem Rennen gezogen. Sportliche Pionierinnen mussten sich übelste Beschimpfungen anhören. Etwa die Organisatorin des ersten Frauen-Schwingfests der Schweiz. Sie erhielt eine Todesanzeige mit ihrem Namen im Vorfeld des Schwingfests. Auch musste sie das Sägemehl vor dem Schwingfest wegschliessen: Es wurde gedroht, Rasierklingen darin zu verstecken. Was nach dunkelsten Zeiten klingt, trug sich 1980 zu.

Und heute?

Bei den Olympischen Spielen 2026 in Paris soll Geschichte geschrieben werden. Erstmals sollen gleich viele Frauen und Männer an den Wettkämpfen teilnehmen. Doch: Punkto Gleichberechtigung ist im Hochleistungssport noch viel zu tun. Das zeigt sich besonders bei der Lohngleichheit. Der Gender-Pay-Gap ist im Spitzensport enorm. Unter den 50 bestverdienenden Sportlern der Welt befindet sich genau eine Frau. Die Tennisspielerin Serena Williams ist gemäss «Forbes» die bestbezahlte Sportlerin der Welt. In den vergangenen zwölf Monaten verdiente sie 45,3 Millionen Dollar. In derselben Zeit nahm der männliche Spitzenverdiener und Fussballstar Cristiano Ronaldo 136 Millionen Dollar ein.