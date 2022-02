Studie Neue Studie: Die Hobbyimker in der Stadt gefährden die Vielfalt der Insekten Die Imkerei in Städten boomt. Doch die unkontrollierte Zunahme von Honigbienen übt Druck auf Wildbienen und andere Bestäuber aus und gefährdet damit die städtische Artenvielfalt, wie eine neue Studie zeigt.

Die Haltung von Honigbienen wird in Städten immer beliebter wie hier in Zürich. Chris Iseli

Die Imkerei erlebt einen Boom in Schweizer Städten. Menschen, die ihren lieben langen Tag vor dem Bildschirm sitzen, holen sie mit dem Bienenstock ein Stück Natur nach Hause. Doch nun warnen zwei Wissenschafter der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL: Die unkontrollierte Zunahme von Honigbienen übt zunehmend Druck auf wilde Bestäuber aus und gefährdet damit die städtische Biodiversität.

Die beiden WSL-Forscher Joan Casanelles Abella und Marco Moretti haben in ihrer Untersuchung festgestellt, dass sich in 14 Schweizer Städten in sechs Jahren die Anzahl an Bienenstöcken beinahe verdreifacht hat, auf 9370 Bienenstöcke. Die Forscher haben die Menge an Imkereistandorten dann mit dem jeweiligen Blütenangebot verglichen. Dabei zeigte sich, dass das Angebot an Blütenressourcen in den meisten Städten nicht ausreicht, um den Bedarf der Honigbienen zu decken. «Die Grünflächen können mit der bestehenden Dichte der Bienenstöcke nicht mithalten», sagt Casanelles Abella.

Richtwert aus Grossbritannien wird überschritten

Einen wissenschaftlichen Richtwert kennt man aus Grossbritannien. Demnach sollte es nicht mehr als 7,5 Bienenstöcke pro Quadratkilometer geeigneter Fläche geben. Dieser Wert wird in der Schweiz aber nur in ländlichen Gebieten eingehalten, während in den Städten die Bienenvölker viel dichter verteilt sind.

So fehlt es an Nektar für die Honigbienen, weshalb sie gleichzeitig die anderen Bestäuberinsekten in den Städten konkurrenzieren. Der Nahrungsmangel betrifft alle Insekten, die sich von denselben Blütenpflanzen ernähren wie die gezüchteten Honigbienen, unter anderem die Wildbienen. Und von diesen gibt es überraschend viele in Schweizer Städten. Marco Moretti sagt:

«In einer früheren Studie haben wir gezeigt, dass die Wildbienen in Städten genug Ressourcen finden: Blumen und Nistplätze, wärmere Temperaturen als ausserhalb der Stadt und eine geringere Nutzung von Pestiziden.»

164 Wildbienenarten in der Stadt Zürich

Allein in der Stadt Zürich zählt man 164 Wildbienenarten. Unterschiedliche Wildbienengemeinschaften leben in den Städten, weil es dort ein Mosaik aus unterschiedlichen Arten von Grünflächen gibt – aus Gärten, Parks und begrünten Flachdächern. In diesem Mosaik können nur Bienen leben, die mit den Bedingungen einer Stadt umgehen können. «Das sind meistens sehr mobile und generalistische, wenig spezialisierte Arten. Stark spezialisierte Bienen wie zum Beispiel Kuckucksbienen gibt es nur wenige in den Städten», sagt Moretti.

Die anderen Insektenarten sind nicht nur wegen der Futterkonkurrenz durch die Honigbienen gefährdet. «Die Ausbreitung von Parasiten, zum Beispiel der Varroamilbe auf Honigbienen, Viren und Bakterien ist ein weiterer, noch wenig beachteter Faktor», sagt Casanelles Abella. Und Moretti ergänzt: «Der Klimawandel und der städtische Wärmeinseleffekt könnten ebenfalls die Blütenressourcen in der Menge als auch qualitativ, also die Artenvielfalt, weiter verringern. Verdichtetes Bauen, die zum Ziel hat, die Zersiedelung zu verringern und landwirtschaftliche Flächen ausserhalb der Städte einzusparen, wird das Blütenangebot weiter einschränken.»

Imkerausbildung wird nur empfohlen

Der Einstieg in die Hobbyimkerei ist denkbar einfach, gesetzlich vorgeschrieben ist nur die Registrierung des neu angesiedelten Bienenvolks. Eine entsprechende Ausbildung wird lediglich empfohlen. «Die Menschen nehmen Honigbienen oft als wilde Tiere wahr, weil sie frei leben und sich frei bewegen. In Wirklichkeit werden sie aber gleich wie andere Nutztiere gehalten und gezüchtet», sagt Casanelles Abella. Der Mensch müsse wie für alle Nutztiere auch für Honigbienen ein ausreichendes Futterangebot zur Verfügung stellen.

«Wir wissen um die wichtige Rolle der Imkerei bei der Vermittlung positiver Botschaften über Bienen im Allgemeinen. Aber es ist wichtig, dass diese guten Bilder nun auch den Wildbienen helfen können, die in dieser Geschichte der Verlierer sind», sagt Moretti. «Wir fordern eine Zusammenarbeit zwischen der Erhaltung von Wildbienen und der Bienenzucht.» Für Casanelles Abella gibt es eine kollektive Verantwortung bei der Verwaltung des Naturkapitals, also der Pflanzen, Wildbienen und der Biodiversität im Allgemeinen. «Man soll sich für die Schaffung von Lebensräumen für Wildbienen, für Blumen, Nistplätze, pestizid-, herbizid- und insektizidfreie Flächen einsetzen, wann immer dies möglich ist.» Da helfe schon ein Balkon, eine Parzelle auf der Strasse, ein Garten, eine Pflanze in einem Topf.

Hobbyimker sollten sich ein paar Fragen stellen

Bei Imkern sei Eigenverantwortung gefragt. In London habe der Imkerverband bereits die Probleme der unkontrollierten Bienenhaltung erkannt und eine informierte und geplante städtische Bienenhaltung gefordert. «Imker sollten sich fragen: Kann ich hier einen Bienenstock aufstellen? Wie viele gibt es beim Nachbarn? Biete ich genügend Blütenressourcen? Muss ich wirklich Bienenhaltung betreiben?», sagt Moretti. Die Forscher fordern deshalb mehr Regulierung und eine clevere Strategie, um die Dichte der Bienenstöcke zu kontrollieren. Zum Beispiel vorgeschriebene Mindestabstände zwischen den Bienenstöcken.