Tatort-Kolumne In Meret Beckers letztem Berliner Tatort zeigt Kommissarin Nina Rubin nochmals ihre ganze Verletzlichkeit Als an der Spree wird eine Leiche geborgen, die ermittelnde Kommissarin Nina Rubin wird daraufhin von einer jungen Frau verfolgt. Ob das für die Ermittlerin gut endet?

Meret Becker (links) als Nina Rubin bei ihrem letzten Tanz. Bild: rbb

«Hoffnung steht mir nicht, habe kein Talent zum Glück», berlinert Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) irgendwann in dieser Folge. Ein Lebensmotto, dem die Kommissarin seit ihrem Berufseintritt 2015 treu gewesen war. In den 25 Folgen an der Seite des gefühlskalten Kollegen und zeitweisen Lovers Robert Karow (Mark Waschke) gingen in ihrem Leben viele solide Glücksgarantien in die Brüche. One-Night-Stands und Rückzug ins vertraute Familienleben wechselten sich ab. Glück on, Glück off.

Am Ende, so viel sei verraten, stirbt beides. Denn mit «Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht» verabschiedet sich die impulsivste und emotionalste «Tatort»-Kommissarin von der Sonntagabendmattscheibe. Mit Haut und Haar kämpft sie noch einmal gegen die Russenmafia, die einen verdeckten Ermittler enthauptet in der Spree versenkt.

Der vietnamesische Regisseur Ngo The Chau, der in dieser Folge auch die Kamera führt, zeigt die emotionale Nina Rubin mit dem grossen, verwundbaren Herzen nochmals in ihrer ganzen Verletzlichkeit. Rubin versucht Mafiabraut Julie Bolschakow (Bella Dayne) in ein Zeugenschutzprogramm aufzunehmen.

Bolschakow legt ihr Leben quasi in Rubins Hände, und Rubin, die ihrem Kollegen Karow nie recht getraut hat, entwickelt gegenüber ihr eine erotische Obsession. Das ist kitschig bis unter die Fingernägel, wird einem Abschiedsporträt für diese pausenlos nach Intensität suchende Frau aber gerecht.

Die Kamera schüttelt die häufig nachts gefilmten Szenen kräftig durch, die Rückblenden verschwimmen in einem Fleckenteppich aus Farbe. Rubin, immer ein Nachtgeschöpf gewesen, trumpft hier nochmals auf und darf dann in Würde verglühen. Wir sagen: Mach’s jut, liebe Meret Becker!