Theologie Ist Gott Schöpfer des Urknalls? – ein Luzerner Theologieprofessor erörtert Im Dialog zwischen christlichem Glauben und Naturwissenschaften liegt eine grosse Chance für eine zeitgemässe Religionspädagogik. Davon ist Professor Christian Höger, neuer Leiter des Instituts für Religionspädagogik an der Uni Luzern, überzeugt.

Befasst sich mit der Entstehung der Welt: Professor Christian Höger an der Universität Luzern. Bild: Nadja Schärli (23. Mai 2022)

Bereits im September 2021 hat er an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern die Leitungsaufgabe am Institut für Religionspädagogik (RPI) angetreten: Professor Christian Höger steht seit acht Monaten einem bedeutenden «Kompetenzzentrum» für die Ausbildung von künftigen Religionspädagoginnen und -pädagogen vor, das sich heute immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen hat. Es geht dabei auch darum, neue Wege zu finden, wie religiöse Bildung in einer pluralen Gesellschaft auf zeitgemässe Weise initiiert und begleitet werden kann.

Da ist klar, dass ein Kate­chismus-Unterricht «nach alter Schule» längst ausgedient hat. Denn die heranwachsenden Jugendlichen werden heute als «Subjekte des eigenen Denkens und Glaubens» ernst genommen und in ihrer Urteilskompetenz gefördert. Hiervon ist Christian Höger überzeugt.

Aus dem Elfenbeinturm herauskommen

Was dem neuen Professor für Religionspädagogik und Katechetik an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern vorschwebt, ist eine weltoffene Praktische Theologie, die sich nicht in den berühmten «Elfenbeinturm» zurückzieht, sondern im Dialog steht – einerseits mit Menschen aus verschiedenen Religionen, aber auch mit vielfältigen Positionen der Wissenschaft.

So zieht sich die Verhältnisbestimmung von Glaube und Naturwissenschaft und insbesondere die Thematik «Schöpfung, Urknall und Evolution» wie ein roter Faden durch die akademische Laufbahn von Christian Höger. Bereits in seiner Doktorarbeit an der Universität Würzburg setzte er sich mit der Frage «Abschied vom Schöpfergott?» auseinander. Und einige Jahre später folgte im Rahmen seiner Habilitationsschrift eine gross angelegte qualitativ-empirische Längsschnittstudie, in der er im Zusammenhang mit dem Schöpfungsglauben die «Einstellungen von Schülerinnen und Schülern im biografischen Wandel» untersuchte.

Gott auch als «Kraft» oder als «Energie» verstanden werden, sagt Christian Höger. Bild: Nadja Schärli (23. Mai 2022)

So war es denn auch kein Zufall, dass der neue Leiter des RPI für seine Antrittsvorlesung, die am vergangenen Freitag an der Universität stattgefunden hat, ein Thema aus diesem Bereich wählte: «Wir denken, dass Gott den Urknall erschaffen hat.»

Der erwähnte Titel der ­Antrittsvorlesung – es handelt sich um ein Zitat aus einem Interview mit einer Schülerin, die in der Studie befragt wurde – ist zugleich Programm: Nach Auffassung von Christian Höger sind die Konzepte des Schöpfungsglaubens und der Urknalltheorie keine sich gegenseitig ausschliessenden Modelle, um die Entstehung der Welt zu erklären. Im Gegenteil: Die beiden Perspektiven – Glaube und Naturwissenschaft – sind letztlich komplementär, weil die naturwissenschaftlichen Theorien auf einer anderen Ebene liegen als der Schöpfungsglaube. Und damit sei auch Gott mehr als bloss ein «Lückenbüsser» für Phänomene, die sich die Menschen (noch) nicht erklären können.

Dass sich damit auch das Gottesbild von Jugendlichen verändert, liegt auf der Hand: Da steht nicht mehr das Bild vom «alten Mann mit dem weissen Bart» im Vordergrund, sondern auch abstrakte Gotteskonzepte werden unter den Jugendlichen diskutiert. So kann Gott auch als «Kraft» oder als «Energie» verstanden werden. Wichtig sei vor allem, dass in der religiösen ­Bildung eine Metaphernvielfalt angeboten werde, damit sich ­Jugendliche nicht auf ein naives Gottesbild fixieren.

Der Umgang mit Kreationismus?

Aus fundamentalistischen Kreisen – insbesondere in den USA – kennen wir die Auffassung, wonach die biblischen Schöpfungstexte wortwörtlich als Bericht zu verstehen seien. Mit anderen Worten: Für überzeugte Kreationisten ist klar, dass Gott die Welt exakt in sechs Tagen erschaffen und am siebten Tag geruht hat. Wie soll nun in einem zeitgemässen Religionsunterricht damit umgegangen werden, wenn einzelne Schülerinnen oder Schüler im Unterricht ihre kreationistische Lesart der Schöpfungsnarrative einbringen? Christian Höger meint dazu:

«Religionsfreiheit ist selbstverständlich auch im Religionsunterricht stets oberstes Gebot. Deshalb dürfen einzelne Jugendliche auch kreationistische Einstellungen vertreten.»

Allerdings wäre es dann auch die Aufgabe der Lehrpersonen, auf innerbiblische Widersprüche hinzuweisen und das Spannungsfeld zwischen den Schöpfungserzählungen und naturwissenschaftlichen Theorien argumentativ zu problematisieren.

Nicht ein «Entweder-oder»

Als Lehrperson könne man kreationistisch denkende Jugendliche nicht zwingen, die eigene Positionen zu übernehmen, die eine vermittelnde ist. «Aber ich kann Schülerinnen und Schüler untereinander in Gespräche bringen und selbst Farbe bekennen.» So könne die Einsicht wachsen, dass bei den vielfältigen Deutungsangeboten zur Frage nach den Ursprüngen der Welt nicht bloss ein «Entweder-oder», sondern auch ein «Sowohl als auch» als Option möglich ist...