Tiny House Von 400 auf 23 Quadratmeter: Warum es Conny und Sandro jetzt besser geht Conny und Sandro Huber wohnen im thurgauischen Affeltrangen zusammen auf 23 Quadratmetern: Sie leben in einem Tiny House. Ein Besuch.

«Man muss sich schon gern haben», sagt Sandro Huber. Obwohl: Müsse man das nicht auch in einem grossen Haus? Davon ist Conny Huber überzeugt: «Sonst muss man keine Beziehung führen.» So, wie die beiden leben, sei das eine «Vertrauenssache», präzisiert Sandro also. Auf gerade mal 23 Quadratmetern ist man ganz schön nah beieinander.

Mehr Freiraum dank weniger Platz

Immer müsse alles noch grösser sein, sagt Sandro Huber - das Auto, das Haus. Die beiden haben zuvor selbst auf 400 Quadratmetern gewohnt. Dann haben sie sich für das Motto «weniger ist mehr» und ein Tiny House entschieden, ein Kleinst-Haus, das in Affeltrangen im Kanton Thurgau steht. Und jetzt, 377 Quadratmeter weniger, sagt Sandro Huber: «Ich habe mehr Freiraum.»

Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Die beiden brauchen weniger Zeit zum Putzen und weniger Geld für Fixkosten. «Ich habe mehr Freizeit und muss nicht voll arbeiten», sagt Conny Huber.

Und wenn es trotz aller Liebe mal dicke Luft gibt? Dann könne man sich auch in einem so kleinen Zuhause zurückziehen. Oder eben einen Spaziergang machen.