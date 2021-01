Was Sie beim Winterschwimmen beachten müssen: Tipps und Tricks von den Profis der Kälte

Wim Hof, «The Ice Man» aus Holland. Bild: Instagram

Menschen, die im Winter in Gewässern schwimmen, gibt es schon lange. Aber erst seit der Holländer Wim Hof daraus ein nach ihm benanntes Atem-Meditations-Kälte-Programm entwickelt hat, ist es eine Trendsportart geworden. Hof glaubt an die Heilkraft extremer Kälte. Er kann stundenlang in Eiswasser baden und rennt Marathons im Schnee – barfuss. Hof behauptet, seine Methode stärke nicht nur das Immunsystem, sondern helfe auch gegen alle möglichen psychischen Leiden. Er habe selbst erst via Meditation im Eisloch über den Tod seiner ersten Frau hinweggefunden. Immerhin bewiesen ist, dass regelmässiges Kältebaden vor Erkältungen schützt.

Wer mit dem Kältesport beginnt, sollte einige Regeln beachten. Auf der Website «swisscoldtraining.ch» sind wichtige Tipps und Regeln zusammengefasst.