Tolle Technik Während der Pandemie ist Reisen nicht mehr so einfach möglich – ausser man benutzt diese App Window Snap und Co transportieren uns in Sekundenschnelle an geheimnisvolle Orte, die wir mit herkömmlichem Reisen wohl kaum je gesehen hätten.

Der digitale Blick auf Avalon in New Jersey, USA. Bild: Screenshots

In Zeiten, in denen Regierungen Ausgangssperren und Kontaktverbote verhängen, halten sich die Menschen mehr als bisher in ihren eigenen vier Wänden auf. Für jene, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, sind moderne Kommunikationstechnologien wie Videotelefonie oder Chat oft die einzige Möglichkeit, Kontakt mit der Aussenwelt zu halten.

Historisch betrachtet, ist das ein Fortschritt: Als die Pest im Mittelalter in europäischen Städten wütete, gab es keine solchen Medien. Allein die x-te Netflix-­Serie, der x-te Podcast, der ständige Blick in den Monitor, wo man in der Videokonferenz auf die immer gleiche Regalwand des Kollegen starrt, wird mit der Zeit dröge. Man sieht nur die Innenwelt. Die News auf Facebook oder Videos auf Youtube sind aber auch nur ein kleines Fenster in die Aussenwelt. Eskapismus? Schwer möglich. Zum Glück gibt es Werkzeuge, die den Corona-verengten Blick weiten – zum Beispiel Window Swap.

Wie der Name bereits andeutet, kann man mit der Seite sein Fenster tauschen und in ­andere Welten eintauchen. Per Mausklick lässt sich durch die virtuelle Fensterscheibe in den Nachthimmel von Harlem blicken, in einen Vorgarten in ­Florida oder den Fensterputzern an einem Hochhaus in Seoul bei der Arbeit zuschauen. Welten, die momentan unerreichbar erscheinen, werden so greifbar, als sässe man selbst vor dem Fenster. Im elektronischen Dorf ist Chicago von Teheran nur einen Mausklick entfernt. Jedes Fenster, das man öffnet, erzählt eine andere Geschichte.

Window Swap basiert im Grunde auf einer Art informellem Netzwerk: Jeder, der daran teilnehmen möchte, kann ein 10-minütiges Video von seiner Fensterperspektive machen und es, mit Ort und Name versehen, hochladen. Per Zufallsgenerator wird dann eine digitale Tour d’Horizon erstellt (kleiner Schönheitsfehler: Die Aufnahmen sind nicht live, sondern aufgezeichnet). Window Swap wurde von einem Künstlerehepaar in Singapur während des Lockdowns gegründet.

Sicht aus einem Fenster in Pinsk (Belarus). Bild: Screenshots

Ein privater Blick aus einer fremden Wohnung

Natürlich gibt es schon seit Jahren Webcams, mit denen man einen Blick auf Strände oder Plätze erhaschen kann. Doch das Interessante am digitalen Fenstertausch ist, dass es das strukturgebende Prinzip der Determiniertheit im Netz durchbricht: Man steuert eben nicht gezielt einen Ort an, sondern wird per Zufall durch die Welt katapultiert. An Orte, an die einen kein Algorithmus gelotst hätte.

Den Parkplatz in Halmstad (Schweden) hätten wir ohne die App wohl kaum je gesehen. Bild: Screenshots

Anders als bei einer Webcam, die einen künstlichen Kontrollblick auf einen Ort erzeugt, den man als Besucher des öffentlichen Raums gar nicht hat, ist der Blick aus dem Fenster ein sehr persönlicher, privater und vor allem realer Blick auf die Umgebung, weil er ja aus der Wohnung heraus entsteht. Es ist so, als würde man selbst dort sitzen und aus dem Fenster lugen. Als wäre man bei jemandem zu Hause zu Gast.

Allein, das Tool bedient keine voyeuristischen Begierden (auch wenn man an einer Katze vor dem Fenstersims natürlich nicht vorbeischauen kann), sondern eine Art Weltfluchtver­langen einer Gesellschaft im Lockdown, die sich nach nichts mehr sehnt, als endlich wieder reisen zu können – die Vögel, die in der Dämmerung über den Himmel von Bangalore fliegen, wirken fast wie ein Symbolbild für eine ausser Kraft gesetzte Freizügigkeit. Für ein paar Minuten kann man der Monotonie des Alltags entfliehen. Und wer braucht Airbnb, wenn man sich über eine Internetverbindung in fremde Wohnungen einquartieren kann?

Eine Impression aus Wellington (Neuseeland) erinnert an laue Sommernächte. Bild: Screenshots

Indem das Tool den Blick nicht nach innen, sondern nach aussen richtet, kehrt es nicht nur den Kontrollblick um, sondern verleiht den Bildern auch eine ganz eigene Ästhetik: Aufnahmen, die in einem Livestream banal und plump wirken, werden durch die Kontextualisierung zu Kunstwerken, die digital gerahmt werden, als würde man durch eine digitale Galerie flanieren, die die Welt in ihrer ganzen Schönheit und Widersprüchlichkeit abbildet.

Es gibt auch noch andere Wege, der Einöde in den eigenen vier Wänden zu entfliehen. Zum Beispiel die «Random Website Machine», die zufällige Websites im Netz auswählt. Klickt man auf den Zufallsgenerator, landet man etwa bei einer Kaffeerösterei im Stadtviertel Usaquén in Bogotá oder bei einer Ziegelei in den Pyrenäen.

Man muss nicht immer den algorithmischen Wegweisern folgen. Wer Sehnsucht nach Paris hat, kann beispielsweise auf Youtube Metrostationen abfahren oder in 360-Grad-Perspektive mit dem Aufzug auf die Aussichtsplattform des Eiffelturms fahren.

Natürlich sind die Plätze vor dem heimischen Bildschirm die billigsten. Und natürlich vermag eine virtuelle Tour kein Erlebnis im realen Raum zu ersetzen. Doch wer schon auf dem Eiffelturm war, kann zumindest in Erinnerungen schwelgen. Reisen, Kontemplation – das kann auch digital stattfinden. Zum Glück gibt es Fenster in die Welt da draussen, mit denen man sein Zuhause durchlüften kann.