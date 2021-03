Beatrice Egli sprach bei «Sing meinen Song» über ihre Anfänge, den Kampf für ihre Passion und woran sie ganz fest glaubt. TV24

TV-Show «Sie macht so vieles richtig!» – Beatrice Egli beeindruckt Schweizer Musiker-Kollegen In jeder Folge der TV-Show «Sing meinen Song» interpretieren Schweizer Musiker das Werk des jeweils anderen neu. Am Mittwochabend waren Beatrice Eglis Lieder an der Reihe. Die Schlagersängerin beeindruckte vor allem durch ihre ungeheure Willenskraft.

(smo)

Sie musste sich den Weg zum Ruhm erkämpfen. Erst fand sie niemanden, der ihre Schlagermusik aufnahm und vertrieb, sodass sie es selber tun musste. Und bei «Deutschland sucht den Superstar» 2010, fand man sie zu mollig, zu bleich und überhaupt im falschen Genre. Beatrice Egli gewann die TV-Show und avancierte zum Schlager-Superstar. «Ich wusste, irgendwann finde ich diese Leute, die meine Passion teilen. Und das habe ich dann zum Glück», sagt sie heute.

In der TV-Show «Sing meinen Song» verriet sie, wie sie es aus eigener Kraft schaffte, so weit zu kommen. Zu ihrer Mutter habe sie an einem Schlagerfest in der Münchner Arena gesagt: «Ich komme erst wieder mit, wenn ich da selber auf der Bühne stehe.» Drei Jahre später war es so weit: Beatrice Egli stand auf genau dieser Bühne.

«Wow.» Ein Raunen geht durch die Gruppe, die auf dem Show-Sofa sitzt und dem Gespräch lauscht. Es sind die Schweizer Musikerinnen und Musiker Dodo, Seven, Jaël, Adrian Stern, Ta'Shan und Kunz. Sie geben in der zweiten Folge des Tauschkonzerts die Lieder von Beatrice Egli zum Besten.

Die Macht der Gedanken

Dodo und Beatrice Egli verstehen sich sofort. «Sie macht so vieles richtig», sagt er, als sie erzählt, dass sie jeden Abend aufschreibt, wofür sie dankbar ist. Und da erzählt Beatrice Egli noch eine weitere Anekdote: «Weisst du, was ich mit 15 gemacht habe? Ich bin vor den Spiegel gestanden und habe mich für den Echo bedankt.» Den Musikpreis gewann sie 2014.

«Was du glaubst, was du fühlst, das kommt in dein Leben», sagt Beatrice Egli. «Daran glaube ich fest.»

«Sing meinen Song – das Tauschkonzert» ist jeden Mittwochabend um 20.25 Uhr auf TV24 zu sehen. Der TV-Sender gehört wie dieses Newsportal zu CH Media. Die ganze Folge nachschauen auf

3plus.tv/sing-meinen-song-staffel-2.