Ukrainische Kultur Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer kommen in die Schweiz: Was Sie über die Leute und ihr Land wissen müssen Hierzulande weiss man noch wenig über die Einwohnerinnen und Einwohner des zweitgrössten Landes Europas. Wir haben Eckdaten zur Kultur, Geschichte und Sprache der Ukraine zusammengestellt.

Die Ukraine (auf ukrainisch: Україна, Aussprache: Ukra-ina) ist eines der grössten Länder Europas. Mit einer Fläche von 603'628 Quadratkilometern ist das Land 14-mal so gross wie die Schweiz. 70 Prozent der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Die Ukraine zählt über 46 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Ukraine spricht sowohl russisch als auch ukrainisch. Die offizielle Amtssprache ist ukrainisch. Eine Volkszählung aus dem Jahr 2001 kommt zum Schluss, dass 67,5 Prozent der Menschen ukrainisch und 29,6 Prozent russisch als ihre Muttersprache bezeichnen. Russisch wird vor allem in östlichen Regionen gesprochen.

Ukrainische Alltagsbegriffe Deutsch Ukrainische Aussprache Ukrainisch in kyrillischer Schrift Ja Tak Tak Nein Ni Hi Herzlich Willkommen! Laskawo prosymo! Ласкаво просимо! Hallo! Prywit! Привiт! Auf Wiedersehen! Do pobatschennja! До побачення! Tschüss! Pa-Pa Па-па Guten Appetit Smatschnoho Cмачного Wie geht es Ihnen? Jak sprawy? Як справи? Danke! Djakuju! / Spasibi! Дя́кую / Спасибі Entschuldigung! Wybatschte! Bибачте! Ich heisse... Mene zvati... Мене звати...

Sowohl Russisch als auch Ukrainisch nutzt kyrillische Schrift. Allerdings unterscheidet sich das ukrainische vom russischen Alphabet. Das wird auch in unterschiedlichen Ortsbezeichnungen deutlich.

Zum Beispiel Kyjiw: Kiew ist die Umschrift des russischen kyrillischen Alphabets – Kyjiw hingegen bezeichnet das die Umschrift aus dem ukrainischen kyrillischen Alphabet. Unterschiede bei den Namen gibt es für das in Deutsch bezeichnete Lemberg: Lwiw (ukrainisch) und Lwow (russisch). Aber auch für Krym (ukrainisch)/Krim (russisch), Tschernobyl (russisch)/Tschornobyl (ukrainisch) oder Odessa (russisch)/Odesa (ukrainisch).

Während in der Sowjetzeit vor allem Atheismus vorherrschte, haben heute etwa 75 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer einen christlich-orthodoxen Glauben. Es gibt dabei drei Orthodoxe Kirchen:

Ukrainisch-Orthodoxe Kirche mit Moskauer Patriarchat

Ukrainisch-Orthodoxe Kirche mit Kyjiwer Patriarchat

Ukrainisch-Autokephale orthodoxe Kirche

In einigen Regionen im Osten ist die Katholische Kirche stärker vertreten, wobei viele dem griechisch-katholischen Glauben angehören.

Die Ukraine ist ein demokratischer Einheitsstaat. Die Regionen (Oblaste) haben relativ geringe Kompetenzen. Die Verfassung sieht eine Gewaltentrennung vor. Die Verfassungsorgane sind:

Wolodimir Selenski. Bild: AP (Kyjiw, 15. März 2022)

Präsident : Das Staatsoberhaupt wird direkt vom Volk gewählt für eine Amtszeit von fünf Jahren. Er darf maximal zehn Jahre im Amt sein. Das Parlament und die Minister geben die Zustimmung zur Ernennung zum Ministerpräsidenten. Als amtierender Ministerpräsident wirkt Wolodimir Selenski.

: Das Staatsoberhaupt wird direkt vom Volk gewählt für eine Amtszeit von fünf Jahren. Er darf maximal zehn Jahre im Amt sein. Das Parlament und die Minister geben die Zustimmung zur Ernennung zum Ministerpräsidenten. Als amtierender Ministerpräsident wirkt Wolodimir Selenski. Parlament : Die Werchowna Rada (oberster Rat) ist die legislative Gewalt des Staats. Das Parlament wird vom Volk für eine Amtsdauer von fünf Jahren gewählt. Es setzt sich aus 450 Abgeordneten zusammen.

: Die Werchowna Rada (oberster Rat) ist die legislative Gewalt des Staats. Das Parlament wird vom Volk für eine Amtsdauer von fünf Jahren gewählt. Es setzt sich aus 450 Abgeordneten zusammen. Regierung : Das Ministerkabinett besteht aus dem Ministerpräsident, vier Vizepräsidenten und den Ministern.

: Das Ministerkabinett besteht aus dem Ministerpräsident, vier Vizepräsidenten und den Ministern. Verfassungsgericht : Setzt sich aus 18 Richterinnen und Richtern zusammen.

: Setzt sich aus 18 Richterinnen und Richtern zusammen. G eneralstaatsanwalt : Seit 2020 ist Iryna Walentyniwna Wenediktowa erste Generalstaatsanwältin der Ukraine.

: Seit 2020 ist Iryna Walentyniwna Wenediktowa erste Generalstaatsanwältin der Ukraine. Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat: Der Rat koordiniert und kontrolliert die Tätigkeiten der Exekutivorgane in den Bereichen nationale Sicherheit und Verteidigung.

Das Land ist in 24 Oblaste oder Bezirke/Gebiete gegliedert. Ausserdem gehören die autonome Republik Krym, die 2014 von Russland annektiert wurde. Ausserdem zwei Städte mit Sonderstatus (Kyjiw und Sewastopil) zum Staatsgebiet.

Von den ersten Nomadenvölkern bis zur Sowjetunion

Im ersten Jahrtausend vor Christus eroberten verschiedene Stämme die Weiten der eurasischen Steppen. Diese Völker waren vor allem mit der nomadischen Viehzucht und dem Kriegswesen beschäftigt. Später bildeten sich ostslawische Stämme zu Gemeinschaften. Ende des 5. Jahrhunderts entstand die Stadt Kyjiw.

Im 9. Jahrhundert wurde das mittlere Dnipro-Gebiet, entlang des Flusses von Kyjiw nach Mariupol, zum historischen Kern eines grossen Staates der Ostslawen. Dieser tritt unter dem Namen Rus auf. Als staatlicher Organismus existierte die Kyjiwer Rus vom 9. bis 13. Jahrhundert.

Im 13. Jahrhundert hinterliess die mongolische Invasion einen irreparablen Schaden. Nach dem Niedergang Kyjiws wurde das Fürstentum Galizien-Wolhynien zum politischen Zentrum für die ganze Ukraine. Das Fürstentum umfasste Gebiete des heutigen Polens, Belarus, der Westukraine, Moldawien, und Rumänien.

Nach dessen Zerfall wurde das Territorium Wolhynien ans Grossfürstentum Litauen und Galizien ans Königreich Polen angeschlossen.

1569 standen ukrainische Gebiete unter polnischer Verwaltung. Die ukrainische Bevölkerung unterlag politischen und religiösen Beschränkungen. Es kam zu Protesten, woraus sich das ukrainische Kosakentum bildete. Die Kosakenrevolution führte 1648 zur Wiederherstellung der ukrainischen Staatlichkeit auf dem grössten Teil des ethnischen Raums Rus.

Grosse Veränderungen folgten im 19. Jahrhundert: Die Russische Herrschaft schaffte die Autonomie der ukrainischen Gebiete ab und integrierte die soziale und wirtschaftliche Struktur dieser Region ins eigene Imperium. Nur drei kleine Regionen im Westen waren ausserhalb der russischen Macht Teil der Habsburgischen Monarchie. An der Wende zum 20. Jahrhundert riefen ukrainische Parteien zur staatlichen Selbstständigkeit auf.

Im 20. Jahrhundert durchlebte das Land eine Reihe von Katastrophen. Das Territorium wurde zum Schauplatz während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Von 1932 bis 1933 kam es zum Genozid gegen das ukrainische Volk, wobei es Opfer von Stalins Regime war und unter einer absichtlich verursachten Hungersnot litt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden fast alle ukrainischen Gebiete Teil der Sowjetunion, bis das Volk 1991 über eine Unabhängigkeitserklärung abstimmte.

Orange Revolution 2004

Im Spätherbst 2004 kam es zu Massenprotesten nach den Präsidentschaftswahlen. Es wurden bei beiden Kandidaten, Wiktor Andrijowytsch Juschtschenko und Wiktor Fedorowytsch Janukowytsch, Wahlfälschungen gemeldet.

Viktor Juschtschenko, ehemaliger Präsident der Ukraine, 6. April 2011 in Zürich. Bild: Alex Spichale / SON

Nach wochenlangen Protesten erreichten die Bewegung der «Orangen Revolution» und die Opposition, dass das Oberste Gericht der Ukraine die erste Stichwahl für ungültig erklärte und eine Wiederholung anordnete.

Bei der Wiederholung der Stichwahl für das Präsidentenamt am 26. Dezember 2004 erhielt Juschtschenko die meisten Stimmen. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer erwarteten von der Orangen Revolution eine Umwandlung des politischen Systems.

Euromaidan 2013/2014

Zwischen November 2013 und Februar 2014 kam es in der Ukraine erneut zu Protesten. Auslöser war die überraschende Erklärung der ukrainischen Regierung, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union vorerst nicht unterzeichnen zu wollen.

Im Jahr 2013 demonstrierten Zehntausende in Kyjiw und leisteten damals bereits Widerstand. Bild: Keystone

Das Abkommen enthält auf 1200 Seiten staatspolitische und gesellschaftspolitische Ziele (Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte). Ebenso Massnahmen zur Eindämmung der Korruption, Regelungen zur Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik, vor allem aber auch Regelungen zur Standardisierung und Angleichung im Handel (Zölle, Steuern und Abgaben), bei Energiefragen und im Bereich des Umweltschutzes.

Hunderttausende versammelten sich in Kyjiw auf dem Platz der Unabhängigkeit. Ab dem 18. Februar 2014 kam es zu einer Eskalation, wobei über 100 Menschen starben. Danach flüchtete der amtierende Präsident Janukowytsch, und es bildete sich eine Übergangsregierung

6 Bilder 6 Bilder In Kyjiw gehen Tausende auf die Strassen. Keystone

Landesbezeichnung Ukraine

Der Begriff Ukraine erschien erstmals im 12. Jahrhundert. Langsam verdrängte der Begriff die traditionelle Bezeichnung «Rus» – endgültig festgelegt auf den Begriff Ukraine hat man sich jedoch erst im 20. Jahrhundert. Damals festigte sich auch das Territorium.

Ukrainische Identität

Im Westen der Ukraine entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts ein Nationalbewusstsein in Abgrenzung zu Polen. In den zentralen, östlichen und südlichen Regionen fehlte dieses Bewusstsein noch. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es im Westen antisowjetische, nationale Bewegungen, die für eine unabhängige Ukraine kämpften – anders im Osten und Süden.

Mit der Aggression von aussen, namentlich von Russland, einte sich das Land aber immer mehr und entwickelte allmählich ein Nationalbewusstsein. Ähnlich wie in der Schweiz oder in Kanada war es nicht mehr wichtig, welche Sprache man spricht oder welcher Religion man angehört, sondern dass man sich als Ukrainerin oder Ukrainer sieht.

Das Land hat viele bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht. Allen voran die international bekannten Brüder Wladimir und Vitali Klitschko, die im Boxsport Erfolge feierten. Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt Kyjiw.

Wladimir Klitschko (links) und sein Bruder Vitali Klitschko in Kyjiw. Bild: Efrem Lukatsky / AP

Taras Schewtschenko (1814-1861) war Maler und ein bedeutender ukrainischer Schriftsteller. Seine Arbeit hatte Einfluss auf die ukrainische Sprache und das ukrainische Nationalbewusstsein. Wie Schewtschenko hatte auch Dichter und Schriftsteller Iwan Franko (1856-1916) grossen Einfluss auf die Entstehung einer ukrainischen Literatur und eines ukrainischen Gedankenguts. Salome Kruschelnytska (1872-1952) war eine berühmte Opernsängerin und Wagner-Interpretin.

In Czernowitz (ukrainisch: Tscherniwtsi) ist 1983 die Schauspielerin Mila Kunis geboren, die mit vollem Namen Milena «Mila» Markowna Kunis heisst («Die wilden Siebziger», «Black Swan»). Auch US-Schauspielerin und Model Milica «Milla» Jovovich («Das fünfte Element») hat ukrainische Wurzeln, sie ist 1975 in Kyjiw geboren. Als Model und Schauspielerin erfolgreich ist auch Olga Kurylenko, («James Bond 007: Ein Quantum Trost»). Sie ist 1979 in Berdjansk geboren.

Mila Kunis, Milla Jovovich und Olga Kurylenko (von links). Bilder: Reuters/EPA

Weihnachten, 7. Januar: Der Grossteil der Bevölkerung hat einen christlich-orthodoxen Glauben, weshalb Heiligabend jeweils am 6. Januar gefeiert wird.

Internationaler Frauentag, 8. März: Der Weltfrauentag entstand in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation der Arbeiterinnen.

Maifeiertage: Der Tag der Arbeit am 1. Mai gilt als gesetzlicher Feiertag. Aber auch das Ende des Zweiten Weltkriegs (8. Mai) und der Tag der Befreiung des Faschismus (9. Mai) werden gefeiert.

Nationalfeiertag: Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Die Bevölkerung stimmte einem entsprechenden Referendum mit grosser Mehrheit zu.

Tag des Verteidigers der Ukraine, 14. Oktober: 1999 führte die Ukraine diesen Feiertag wieder ein. Er wird in Russland und manchen Teilen der ehemaligen Sowjetunion bis heute begangen. Lenin führte den Feiertag 1922 als nicht arbeitsfreien Tag der Roten Armee ein; er war einer der wichtigsten Feiertage bis zum Ende der Sowjetunion.

Weitere Bräuche: In der Ukraine wird mit dem Iwan-Kupala-Tag die Sommersonnenwende gefeiert, sowie das Pendant: die Wintersonnenwende, Korotschun genannt. Masleniza ist ein traditionell ostslawisches Fests am Ende des Winters. Es unterstreicht den Beginn der Fastenzeit.

In der Ukraine wird viel und üppig gegessen. Eine Erklärung dafür liegt in den Hungersnöten, welche die Einwohner in der Vergangenheit erlebt haben. Die ukrainische Küche ist auch beeinflusst durch russische, deutsche, türkische oder ungarische Speisen.

Typische Gerichte sind im Wasser gekochte Teigtaschen (Warenyky) sowie im Ofen gebackene Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen: Sei es herzhaft mit Fleisch und Sauerkraut oder süss mit Obst. Borschtsch, eine Suppe aus verschiedenem Gemüse und Randen, Fleisch und Kartoffeln, ist ebenfalls ein typisch ukrainisches Gericht. Ebenso das Kyjiwer Kotelett, ein paniertes Hühnerfilet mit Kräuterbutterfüllung. Zu jedem Essen wird Brot gereicht.

Horilka ist die ukrainische Bezeichnung für Wodka: Dieser Schnaps muss stets einen Alkoholgehalt von 40 Prozent aufweisen, um sich Horilka nennen zu dürfen. Viele brennen ihren Schnaps selber. Der Samohon ist eines der Lieblingsgetränke der Ukrainerinnen und Ukrainer. Es gibt Hunderte von Rezepten für Samohon, und er wird zum Beispiel aus Zuckerrüben, Kartoffeln, Korn, Weizen oder Früchten hergestellt.

Schnaps wird hingegen nicht wie hierzulande üblich nach dem Essen gereicht, sondern steht von Anfang an auf dem Tisch. Es gibt auch einen eigenen Begriff für Speisen, die zum Trinken gereicht werden: Sakuska. Dies wird fälschlicherweise gerne mit «Vorspeise» übersetzt. Sakuska meint aber ein Essen, das man nach dem Schnapsschluck geniesst und alles sein kann: Borschtsch, Koteletts, Buletten, Kartoffeln, Kaviarbrot, Salat, Speck, Fischsuppe.

Die Landwirtschaft hat in der Ukraine eine grosse Bedeutung. Sogenannte Schwarzerdeböden kommen dort vor und bilden eine fruchtbare Grundlage für diesen Wirtschaftszweig. Grosses Potenzial besteht im Bereich erneuerbare Energien. Überalterte Kohlekraftwerke sowie Atomenergie sollen ersetzt werden. Ein weiterer wichtiger Exportsektor ist die IT-Branche, IT-Fachpersonen aus der Ukraine sind gefragte Arbeitskräfte.

Die Währung der Ukraine heisst Hrywnja. Mit ihr wird seit der Währungsreform 1996 bezahlt. 100 Hrywnja oder UHA entsprechen zurzeit etwa drei Franken.

Für die Ortsbezeichnungen haben wir die ukrainische Schreibweise verwendet. Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlt etwas Wichtiges? Schreiben Sie uns ein E-Mail unter dieser Adresse.