Free Britney Oops! You did it again: Ein Brief an Britney Spears, die mit freizügigen Posts wieder in die Schlagzeilen gerät Die neuesten Instagram-Posts von Britney Spears machen selbst gestandene Fans ratlos. Die Sängerin – nun nicht mehr unter Vormundschaft ihres Vaters – räkelt sich halbnackt und zieht die Hüfthose so tief runter, als hätten wir das Jahr 2001. Unsere Autorin fragt sich, hat sie nichts gelernt – und schreibt ihr einen Brief.

Liebe Britney

Jetzt schreiben wir das Jahr 2022, und du bist wieder frei. Deine Vormundschaft beendet. Und was machst du? Du zeigst dich auf Instagram nackt an einem Strand, lächelst lasziv und als Betrachterin frag ich mich, warum?

Die Magazine schreiben nun, das sei deine grosse Befreiung. Befreit von einer 13-jährigen Vormundschaft. Jetzt kannst du dich wieder der Welt zeigen, wie du willst, wann du willst, so oft du willst. Aber irgendwie machst du das anders als Beyoncé oder Kim Kardashian, wenn diese ihre perfekten Körper in Szene setzen.

Bei dir wirkt das fast unangenehm privat, weniger hochglanzpoliert. Naiver, du erinnerst sehr an früher. Was Sinn macht, weil: Du warst, wie es eine Familientherapeutin im Fernsehen erklärt, 13 Jahre in einer Gefängniszelle und dann kommst du plötzlich wieder ins Leben rein und die Welt hat sich ohne dich weitergedreht.

Vielleicht erklärt das, dass du auf Instagram immer noch die gleichen Rüschen-Bolero-Tops trägst wie damals. Hosen, die du sehr weit nach unten ziehst, Hüfthöhe, weil das damals, als du und ich noch jung waren, zum guten Ton der Sexyness gehörte.

Auf Instagram hast du nun 40 Millionen Follower, die dir zu Füssen liegen. Die dich Queen nennen. Die applaudieren, wenn du Rosenbilder postest, und ausrasten, wenn du dich und deinen Verlobten dabei filmst, wie ihr in einem tropischen Hotelpool eine Umarmung vornehmt, bei der man einen Moment lang nicht sicher ist, ob ihr euch sexuell vereinigen wollt – schliesslich schreibst du in den letzten Wochen oft über Schwangerschaften, ihr habt vor, ein Kind zu zeugen, auch das weiss ich dank Instagram.

Dabei sagst du von dir selbst, dass du eigentlich sehr schüchtern bist. Dass du kaum sprichst, wenn du auf Fremde triffst. Dass du soziale Ängste hast, eine bipolare Störung. Sich depressive Phasen mit unbändiger Euphorie abwechseln. Du nie den Raum hattest, dich selbst zu sein. Immer die gleissenden Scheinwerfer im Gesicht. Immer umgeben von jenen, die dich zur Ikone emporstilisierten und sich dann an deinem Ruhm labten, bis du kaputt konsumiert warst.

Du hast ein Leben lang von Aufmerksamkeit gelebt, und diese Aufmerksamkeit hat dich berühmt gemacht und sie hat dich zerstört. Die Augen und die Gier und die Wünsche der Öffentlichkeit haben dich geformt, von klein auf. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt ein Leben vor dem Ruhm hattest, und wenn, war das recht kurz. Du reihst dich damit in eine lange Reihe von berühmten Künstlerinnen und Künstlern ein, die nie etwas anderes kannten als: Performance.

Sie müssen sich den Regeln des «Star­systems» unterwerfen, wollen sie kommerziellen Erfolg haben, sagt Dominique Grisard, Geschlechterforscherin und Historikerin an der Universität Basel, die zu Geschlechterrollen innerhalb der Populärkultur forscht. Und diese Regeln sind für männliche und weibliche Stars unterschiedlich. Eine der grössten ­Erfolgsmöglichkeit für Künstlerinnen, sagt Grisard, ist das Gefallen.

Es gehe bei Berühmtheit immer darum, Blicke auf sich zu ziehen. Der Blick der Öffentlichkeit auf die eigene Person lasse sich jedoch nie ganz kontrollieren. Auch wenn Social Media vermeintlich Kontrolle bietet: Ich poste, ich entscheide. Vor allem bei dir, Britney, die radikal entmündigt wurde. Es muss schwierig sein, nach Jahren der Isolation plötzlich wieder eine Bühne zu haben, die du so frei bespielen kannst, grenzenlos.

Ich sehe dir also zu, wie du dich mehrmals täglich dabei filmst, wie du in gelben, knappen Kleidern auf deinen High Heels nach links und rechts wippst, als würdest du in einem Shoppingcenter in der Agglomeration für eine Modeschau posieren.

Mir fällt auf, wie intensiv deine Worte sind, die du unter deine Bilder schreibst, voller Wut, voller Verachtung, mit vielen Ausrufezeichen. Wie du schreibst, dass du unter Drogen gesetzt wurdest. Wie sehr deine Familie dich ausgenutzt hat. Und dann in die Kamera lächelst, als würdest du ein Casting-Video für einen Amateur-Lolita-Film drehen, ganz viel Süsse, ganz viel Sex, keinerlei Wut, weil Wut sich nicht gehört für einen weiblichen Körper, der sich sexualisiert zeigt, um Klicks zu generieren.

Dass Wut für dich gefährlicher ist als Nacktheit, passt nach Grisard ins Konzept von Weiblichkeit, wie sie gesellschaftlich noch immer erkannt und anerkannt wird: Wut ist negativ behaftet. Frauen, die wütend sind, wird abgesprochen, dass sie ihre Gefühle im Griff haben. Sie wirken ausser sich, unkontrolliert, hysterisch. Während männliche Rocker Gitarren zerschmettern können, wird eine Frau wie du in die Psychiatrie eingewiesen, nachdem du Paparazzi mit einem Regenschirm attackiert hattest. Du wurdest sozial geächtet.

Und jetzt tust du auf Social Media wieder genau das, was auch andere Frauen ständig tun, du postest deinen nackten Körper, weil du das so gelernt hast, weil das die grösste Aufmerksamkeit generiert.

«Nacktheit kann als Attraktivitätsmacht betrachtet werden», sagt Geschlechterforscherin Grisard, das müsse man gar nicht kritisieren. Das sei schlicht eine dieser geschlechtsspezifischen Regeln des Starsystems: Wer sich auszieht, der generiert Einkommen, und Geld verleiht gewisse Freiheiten und Nacktheit generiert Sichtbarkeit, teilweise auch Anerkennung. Zumindest dann, wenn sie sich der herrschenden Schönheits- und Schlankheitsnormen bedient.

Doch so einfach ist es nicht, auch andere Stars zeigen nackte Haut, Kim Karda­shian beispielsweise oder Madonna. Bei dir aber wirken die Bilder anders. Mir wird unwohl, wenn ich dir dabei zusehe, wie verletzlich du dich gibst, ohne Filter, ohne Schutz. Die intimsten Details gibst du preis, und da scheint niemand zu sein, der dich bremst. Ist das nun normal? Oder innere Ausbeutung?

Ist das nun psychisch fragil und deplatziert und bräuchtest du eigentlich wieder Hilfe und bist im Grunde ähnlich drauf wie Kanye West und nutzt die sozialen Medien dazu, deine vernarbte Seele mit Dopamin-Kicks und Likes einzucremen, dabei geht alles weiter wie bisher, bloss jetzt unter der Fahne der Selbstverwirklichung?

Oder entmündige ich dich mit diesen Worten wieder, so, wie so viele Menschen dich täglich entmündigten, weil wir rasch meinen, du kannst doch nicht bei Trost sein? Diese Entmündigung sei typisch weiblich, sagt Grisard, historisch gesehen, mussten wir Frauen unseren Mann vor ein paar Jahrzehnten um Erlaubnis bitten, um ein Bankkonto zu eröffnen oder einen Beruf auszuüben, auch in der Schweiz, noch gar nicht lange her.

Ich weiss nicht, wie es dir gerade geht, Britney. Ich weiss nur, dass du auf Instagram weiter das zu tun scheinst, was alle Menschen, welche die Kontrolle über dich hatten, immer von dir wollten: Süss lächeln und dich präsentieren. Einige Kommentatorinnen sehen darin deine neu gewonnene, grosse Freiheit. Ich denke: Traumata lassen sich nicht einfach abstreifen.

Alles Gute!

Anna Miller