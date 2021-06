Unwetter Eine Hagelschneise zieht sich über die Schweiz und richtet grosse Schäden an Tennisballgrosse Hagelkörner verbeulten am Montag Autos und schlugen Scheiben ein, was zu vielen Totalschäden führte. Beträchtliche Schäden entstanden auch an Gebäuden und in der Landwirtschaft. Auf dem Gemüsemarkt wird man die Folgen des Hagels bald spüren. Dieser Juni ist ein aussergewöhnlicher Gewittermonat.

Der Hagel am Montag hat in der Schweiz viele Autoscheiben zerschlagen, so wie hier in Bulle. Cyril Zingaro /Keystone

Der Hagel kommt plötzlich. Soeben erst hat sich am Montag der Himmel eingetrübt, schon prasseln die ersten Hagelkörner auf das Glasdach des Sitzplatzes. Es reicht gerade noch, um das Auto in die Garage zu stellen. Der schweizweite Hagel vom Montag zieht sich über weite Teile der Schweiz und die Hagelexperten des Versicherers Axa melden riesige Schäden.

Sie schätzen, dass das montägliche Unwetter 15'500 Schäden verursacht hat mit einem finanziellen Schaden von 73 Millionen Franken an Autos sowie Schäden an Gebäuden und an Hausrat. Landwirtschaftliche Schäden sind da nicht dabei. In diesem Gewitterhaften Monat wird es demnach zu einer Schadensumme von 143 Millionen Franken kommen. «Eine derartige Konzentration von Unwetterschäden innerhalb weniger Tage ist extrem ungewöhnlich, das habe ich so noch nie erlebt», sagt Patrick Villiger, der Leiter der Hagel-Taskforce der Axa.

Aussergewöhnliche Gewittertätigkeit im Juni

2021 sei bereits das grösste Schadenjahr seit 2013 und das Jahr ist noch lange nicht vorbei, weshalb gar ein Rekordjahr befürchtet wird.

Die Gewittertätigkeit im Juni ist gemäss Meteo Schweiz aussergewöhnlich. Was wohl auch damit zu tun hat, dass der Juni 2021 der viertwärmste seit Messbeginn 1864 ist. Seit dem 18. Juni ziehen besonders kräftige Gewitter mit Starkniederschlägen, Hagel und Sturmböen über die Schweiz. Schon am 20. Juni hat sich eine Hagelschneise durchs Land gezogen vom Genfer- bis zum Bodensee. Erfasst wurde nach Stephan Bader von Meteo Schweiz dabei eine Fläche von 4500 Quadratkilometern.

Flächenmässig gehöre dieses Ereignis somit zu den grossen Hagelereignissen. Dieses wurde am Montag nun aber noch mit einer grösseren Hagelfläche überboten. Nach Bader sind solche Ereignisse , die zwischen 7500 und 10'000 km2 mit Hagel abdecken, selten. Eines der grössten ereignete sich 2009, als 5 bis 6 Zentimeter grosse Hagelkörner einen Schaden von 261 Millionen Franken an Gebäuden verursachen.

Je höher die Gewitterwolke, desto grösser die Hagelkörner

Diesmal waren die Hagelkörner bis zu 7 Zentimeter gross. «Die Heftigkeit von Hagelschlägen hängt von den atmosphärischen Bedingungen ab», sagt Bader dazu und erklärt, wie es zu solche grosse Hagelkörnern kommt. Je grösser der Temperaturunterschied zwischen der Luft an der Erdoberfläche und der höheren Atmosphäre ist, um so besser kann die Gewitterwolke wachsen. Je höher die Gewitterwolke in die Atmosphäre aufsteigt, um so kräftiger kann die Hagelbildung sein. In Höhen von 5 bis 12 Kilometern herrscht nämlich auch im Hochsommer eisiger Frost von 10 bis 50 Grad unter Null.

Werden nun die in grossen Höhen ursprünglich aus Eiskristallen entstandenen Hagelkörner mehrmals durch die kräftigen Gewitteraufwinde wieder in diese Frostzone emporgeschleudert, wachsen sie stetig und es können auch mehrere Hagelkörner zu grossen Klumpen zusammenfrieren. So wie das am Montag der Fall war. Diese Vorgänge können sich mehrmals wiederholen, bis die Hagelkörner so schwer geworden sind, dass sie der kräftige Aufwind nicht mehr zu tragen vermag und sie endgültig zu Boden prasseln. Bader sagt:

«Das grösste jemals gefundene Hagelkorn fiel laut historischen Quellen wohl am 2. August 1927 in Faustgrösse vom Schweizer Himmel – mit einem Durchmesser von etwa 13 Zentimetern.»

Hageltage sind in der Schweiz aber generell nichts Aussergewöhnliches. Durchschnittlich gibt etwa 33 Hageltage pro Sommerhalbjahr. Als Hageltag gilt, wenn schweizweit eine Fläche von mindestens 100 km2 betroffen ist. «In diesem Sommer gab es in der Schweiz bisher elf Hageltage, die alle im Juni auftraten», sagt Bader.

Da können dieses Jahr also noch einige dazukommen, denn Hagelsaison ist zwischen Juni und August. Ob es in den nächsten Wochen wieder starke Gewitter und Hagel gibt, kann der Meteorologe Bader nicht sagen. «Gewitterprognosen über eine so lange Zeit sind nicht möglich», sagt Bader.

Seltene Heftigkeit der Gewitter

Die Gewitter in diesem Monat waren aber auf jeden Fall stark. «Im Verlauf der anhaltenden Gewitterlage mit mildfeuchter Luft aus Südwesten ab dem 20. Juni gab es lokal innerhalb von 30 Minuten oder einer Stunde Regenmengen, die über lange Zeit betrachtet nur alle 30 bis 50 Jahre erreicht oder überschritten werden», erklärt der Klimatologe von Meteo Schweiz. Bei den Gewitterniederschlägen der letzten Tage handelte es lokal oder regional um nicht alltägliche Ereignisse. «Lokal ist ihre Heftigkeit durchaus als selten zu beurteilen», sagt Bader.

Zwei Millionen Franken versicherte Schäden in den Obstkulturen

Der Hagel daraus macht die meisten Schäden bei den Autos, wie die Axa schreibt. Die bis zu tennisballgrossen Hagelkörner verbeulten Motorfahrzeuge und schlugen teilweise Scheiben ein, was zu vielen Totalschäden führte. Zudem entstanden auch beträchtliche Schäden an Gebäuden und an Hausrat. Von den bei der AXA gemeldeten Schadenfällen betreffen etwa drei Viertel aller Schadenfälle Motorfahrzeuge. Beim Unwetter vom Montag sind es vor allem Hagelschäden, der Rest sind Sachschäden an Gebäuden und Hausrat zum Beispiel durch überschwemmte Keller, erklärt Anna Ehrensperger von der Axa.

Schäden gibt es auch in der Landwirtschaft. «Bis gestern rechnet die Schweizer Hagelversicherung mit einer geschätzten Schadensumme an versicherten Kulturen von rund 2 Millionen Franken bei 250 Schadenmeldungen», sagt Beatrice Rüttimann vom Schweizer Obstverband. Über Angaben von weiteren Versicherungen verfügen der Obstverband nicht. Zudem haben etliche Obstproduzentinnen und -Produzenten ihre Kulturen nicht oder nur teilweise versichert. «Daher gehen wir von einer effektiv höheren Schadensumme aus», erklärt Rüttimann.

Ausfälle auch beim Gemüse

Auch bei den Gemüseproduzenten sieht es nicht besser aus. «Von den Gewittern der letzten Tage sind viele Gemüsefläche betroffen. Die Situation ist je nach Region unterschiedlich», sagt Michael Amstalden vom Verband Schweizer Gemüseproduzenten. Es gibt vor allem im Seeland hohe Ausfälle bei Salate und Kohlgemüse, bei Blumenkohl, Broccoli, Kabis, Kohl und weiteren Gemüsen. Auch Langzeitkulturen wie Zwiebeln sind betroffen. «Auf dem Markt wird man die Konsequenzen der Unwetter in den nächsten Wochen spüren. Das gesamte Ausmass der Schäden kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden», sagt Amstalden.