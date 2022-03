Verletzungen Welchen Sport machen Sie? Wir sagen Ihnen, wie gefährlich er ist Welches sind die gefährlichsten Sportarten? Wo sind die Chancen gross, sich zu verletzen? Welche Betätigungen sind unbedenklich? Wir haben die Übersicht und geben einen Einblick in die Unfallstatistik.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega kommt zum Einsatz, wenn Wanderer in Not sind. Zum Beispiel hier unterhalb des Säntisgipfels.

Bild: Benjamin Manser (25. Juni 2019)

Spielen Sie Handball, Eishockey oder Fussball? Dann ist die Gefahr, dass Sie sich früher oder später einmal verletzen, erheblich. Ein Blick auf die Statistik der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) zeigt, welches die Sportarten mit den meisten Verletzungen sind, wo das Unfallrisiko besonders hoch ist und in welchen Betätigungsfeldern es die meisten tödlichen Sportunfälle gibt.

Die Tabelle oben zeigt, dass bei Teamsportarten wie Handball, Eishockey und Fussball die Verletzungsgefahr höher ist als bei anderen Sportarten. Diese Sportarten leben vom direkten Körperkontakt und von Zweikämpfen, bei denen Arme und Beine involviert sind. Die Auswertung berücksichtigt die Anzahl Verletzungen pro Million ausgeübter Stunden der Sportart.

Im Verhältnis mehr Verletzte beim Fussball als beim Wandern

Beim Fussballspielen ereigneten sich von 2014 bis 2018 insgesamt 81'950 Verletzungen – 2428 Verletzungen sind es pro Million ausgeübter Stunden im Fussball. Am häufigsten verletzen sich die Personen an Unterschenkel, Sprunggelenk, Knie und Fuss. Ähnlich ging es beim Handballspielen aus: An Unterschenkel, Sprunggelenk, Knie oder vor allem auch an Handgelenk und Finger verletzten sich die Handballspielerinnen und -spieler.

Mit 216 Verletzungen ist Wandern zwar weniger gefährlich als Fussballspielen, wenn man die Anzahl Verletzungen ins Verhältnis zu den Stunden setzt, in denen der Wandersport ausgeübt wird. Nicht aber, was tödliche Unfälle angeht.

Kaum zu Verletzungen kommt es hingegen bei den Sportarten Gymnastik, Fitness oder Aerobic (34 Verletzungen pro Million ausgeübter Stunden). Auch Golf gilt mit 50 Verletzungen als eher ungefährlich, ebenso wie Joggen oder Laufen, wobei sich 120 Unfälle ereigneten.

Häufigste Todesopfer beim Berg-, Winter- und Wassersport

Der Bergsport führt die tragische Liste der Anzahl Gestorbenen an. In den letzten zehn Jahren verloren beim Bergwandern durchschnittlich 52 Menschen jedes Jahr ihr Leben.

Beim Bergwandern wird im Gegensatz zum Bergsteigen komplett auf die Sicherung der Partner verzichtet. Bergsteigen hingegen umfasst verschiedene Aktivitäten am Fels, wie zum Beispiel Klettern. Beim Bergsteigen verunfallten im selben Zeitraum durchschnittlich 24 Menschen pro Jahr tödlich. Gemäss BFU-Statistik ist bei Bergsportunfällen ein Absturz die häufigste Ursache für einen tödlichen Unfall.

Lawine als grösste Gefahr für Schneesportlerinnen und Schneesportler

Aber auch beim Wintersport gab es durchschnittlich 36 Todesfälle pro Jahr, insbesondere beim Tourenskifahren: Auf diesen Sport sind durchschnittlich 19 Todesfälle pro Jahr zurückzuführen.

Am meisten Wintersportlerinnen und Wintersportler kommen durch eine Lawine ums Leben. Tourenfahrerinnen und Tourenfahrer sind am häufigsten unter den Todesopfern bei Lawinenabgängen. Weniger häufig kommen Personen bei anderen Schneesportarten wie regulärem Ski- oder Snowboardfahren oder beim Schneeschuhlaufen in tödlichen Lawinen um.

Beim Schwimmen oder Baden starben durchschnittlich 23 Personen jährlich, die meisten tödlich verunfallten Personen waren zwischen 20 und 29 Jahre alt. 18 Personen jährlich kommen beim Gleitschirmfliegen oder Basejumping ums Leben.

Generell zeigen sich bei Unfällen mit Todesfolge deutliche Unterschiede zwischen Frau und Mann. Im Durchschnitt über alle Sportarten sterben pro Jahr viel mehr Männer (148) als Frauen (33) bei einem Sportunfall.